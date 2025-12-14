విమానంలో ప్రయాణికురాలికి గుండెపోటు.. సీపీఆర్ చేసి కాపాడిన మాజీ ఎమ్మెల్యే
ఓ మహిళా ప్రయాణికురాలు విమానంలో గుండెపోటుకు గురయ్యారు. ఆ సమయంలో అదే విమానంలో ఉన్న కాన్పూర్ మాజీ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ అంజలి నింబాల్కర్ సీపీఆర్ చేసి కాపాడారు. ఈ విషయం వైరల్ కావడంతో డాక్టర్ అంజలిపై కర్నాటక ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య ప్రశంసలు కురిపించారు.
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, శనివారం మధ్యాహ్నం ఇండిగో విమానం గోవా నుంచి ఢిల్లీకి బయలుదేరింది. విమానం టేకాఫ్ అయిన కొద్దిసేపటికే.. కాలిఫోర్నియాకు చెందిన జెన్నీ అనే ప్రయాణికురాలు అస్వస్థతకు గురై ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయారు.
దీంతో అదే విమానంలో ఉన్న కాన్పూర్ మాజీ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ అంజలి వెంటనే స్పందించి.. జెన్నీకి సీపీఆర్ చేసి ప్రాణాల్ని నిలబెట్టారు. విమానం ఢిల్లీలో ల్యాండ్ అయిన తర్వాత ఎయిర్పోర్టు సిబ్బంది సదరు ప్రయాణికురాలిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. అప్పటివరకు అంజలి ఆమెతోనే ఉన్నారు.
మరోవైపు, వైద్యురాలి సేవను అభినందిస్తూ కర్ణాటక సీఎం సిద్ధరామయ్య ఎక్స్లో పోస్టు పెట్టారు. ఇది చాలా స్ఫూర్తిదాయకమని, అధికారం ఉన్నా లేకపోయినా అంజలి వంటి నేతలు నిజమైన ప్రజాసేవకు ఉదాహరణ అని పేర్కొన్నారు.
ప్రతిఫలం ఆశించకుండా సాయం చేసేందుకు ఆమె ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటారన్నారు. ఇక కర్ణాటక కాంగ్రెస్ కూడా అంజలిని ప్రశంసిస్తూ పోస్టు పెట్టింది. నిజమైన ప్రజాసేవకు పదవి, హోదాతో సంబంధం లేదని పేర్కొంది.
దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి వైరల్ అయింది. ఈ వీడియోను చూసిన పలువురు నెటిజన్లు ఆ డాక్టర్ను అభినందిస్తూ, ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.