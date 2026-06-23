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  4. Former municipal chairman garlanded with slippers and pelted with rotten eggs, why? Watch the video
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Tuesday, 23 June 2026 (13:57 IST)

మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్ మెడలో చెప్పుల దండ వేసి కుళ్లిన కోడిగుడ్లతో కొట్టారు, ఎందుకు? వీడియో

Former municipal chairman garlanded with slippers
BY: ఐవీఆర్
Publish: Tue, 23 Jun 2026 (13:57 IST) Updated: Tue, 23 Jun 2026 (14:03 IST)
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Former municipal chairman garlanded with slippers
పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతల్లో అవినీతికి పాల్పడిన నాయకులను ప్రజలు రోడ్లపైకి ఈడ్చుకొచ్చేస్తున్నారు. పశ్చిమ బెంగాల్ మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్ సపన్ సామంతపై గతంలో తీవ్ర అవినీతి ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఏదయినా పనికోసం వెళితే చాలు డబ్బు లేకుండా పని చేసేవారు కాదు. ఇవ్వనివారిని వేధించేవారని ఆరోపణలు వున్నాయి. ఇప్పుడు ఈ నేతపై స్థానిక ప్రజలు తమ ప్రతీకారాన్ని తీర్చుకున్నారు.
 
వీధుల్లో ఆయనను అర్థనగ్నంగా నడిపించారు. మెడలో చెప్పుల దండ వేసారు. కోడిగుడ్లు, టమోటాలు విసిరారు. అవినీతికి పాల్పడినందుకు రోడ్డుపై ప్రజలంతా చూస్తుండగా చెవులు పట్టుకుని గుంజీలు తీయించారు. అవినీతికి పాల్పడేవారు ఎవరైనా ఇలాగే అవమానాలు వుంటాయని హెచ్చరించారు.
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ఐవీఆర్

నారా రోహిత్, సిరి దంపతులకు మగబిడ్డ పుట్టాడోచ్

నారా రోహిత్, సిరి దంపతులకు మగబిడ్డ పుట్టాడోచ్ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో అత్యంత ప్రభావవంతమైన, కీలకమైన కుటుంబాలలో నారా కుటుంబం ఒకటి. రాష్ట్ర చరిత్రలోనే అత్యధిక కాలం ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఈ కుటుంబానికి చెందినవారే. తాజాగా, నారా రోహిత్, ఆయన భార్య సిరిల ద్వారా ఈ కుటుంబంలోకి మరో కొత్త వారసుడు వచ్చారు. ఈ దంపతులకు మంగళవారం ఉదయం మగబిడ్డ జన్మించాడు. రోహిత్ దంపతులకు మగబిడ్డ కలగడంతో కుటుంబ సభ్యులందరూ ఎంతో సంతోషంలో మునిగిపోయారు. రోహిత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుకు మేనల్లుడు (సోదరుడు రామమూర్తి నాయుడు కుమారుడు) అన్న విషయం తెలిసిందే.

Samantha: సమంత, రాజ్ దంపతులకు సారె పెట్టిన చిరంజీవి, సురేఖ దంపతులు

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Sai durga Tej : పాతకాలపు రొటీన్ కథలను స్వస్తి చెప్పానంటున్న సాయి దుర్గా తేజ్

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Sukumar: ప్రియదర్శి కథానాయకుడిగా తెలంగాణా నేపథ్యంలో సుకుమార్ చిత్రం

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