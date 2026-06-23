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మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్ మెడలో చెప్పుల దండ వేసి కుళ్లిన కోడిగుడ్లతో కొట్టారు, ఎందుకు? వీడియో
పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతల్లో అవినీతికి పాల్పడిన నాయకులను ప్రజలు రోడ్లపైకి ఈడ్చుకొచ్చేస్తున్నారు. పశ్చిమ బెంగాల్ మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్ సపన్ సామంతపై గతంలో తీవ్ర అవినీతి ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఏదయినా పనికోసం వెళితే చాలు డబ్బు లేకుండా పని చేసేవారు కాదు. ఇవ్వనివారిని వేధించేవారని ఆరోపణలు వున్నాయి. ఇప్పుడు ఈ నేతపై స్థానిక ప్రజలు తమ ప్రతీకారాన్ని తీర్చుకున్నారు.
Former municipal chairman garlanded with slippers
వీధుల్లో ఆయనను అర్థనగ్నంగా నడిపించారు. మెడలో చెప్పుల దండ వేసారు. కోడిగుడ్లు, టమోటాలు విసిరారు. అవినీతికి పాల్పడినందుకు రోడ్డుపై ప్రజలంతా చూస్తుండగా చెవులు పట్టుకుని గుంజీలు తీయించారు. అవినీతికి పాల్పడేవారు ఎవరైనా ఇలాగే అవమానాలు వుంటాయని హెచ్చరించారు.
పశ్చిమ బెంగాల్లో టీఎంసీ నేతకు దేహశుద్ధి..— RTV (@RTVnewsnetwork) June 23, 2026
షాకింగ్ వీడియో.. అవినీతి నేతకు చెప్పుల దండ వేసి, కోడిగుడ్లతో కొట్టి.. చెవులు పట్టుకుని గుంజీలు తీయించిన జనం!
పశ్చిమ బెంగాల్లో అవినీతి ఆరోపణల నేపథ్యంలో టీఎంసీ నేత, మాజీ మున్సిపల్ ఛైర్మన్ సపన్ సామంతకు చేదు అనుభవం ఎదురైంది.
స్థానిక… pic.twitter.com/djFtPG8fDS
నారా రోహిత్, సిరి దంపతులకు మగబిడ్డ పుట్టాడోచ్
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో అత్యంత ప్రభావవంతమైన, కీలకమైన కుటుంబాలలో నారా కుటుంబం ఒకటి. రాష్ట్ర చరిత్రలోనే అత్యధిక కాలం ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఈ కుటుంబానికి చెందినవారే. తాజాగా, నారా రోహిత్, ఆయన భార్య సిరిల ద్వారా ఈ కుటుంబంలోకి మరో కొత్త వారసుడు వచ్చారు. ఈ దంపతులకు మంగళవారం ఉదయం మగబిడ్డ జన్మించాడు. రోహిత్ దంపతులకు మగబిడ్డ కలగడంతో కుటుంబ సభ్యులందరూ ఎంతో సంతోషంలో మునిగిపోయారు. రోహిత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుకు మేనల్లుడు (సోదరుడు రామమూర్తి నాయుడు కుమారుడు) అన్న విషయం తెలిసిందే.
Samantha: సమంత, రాజ్ దంపతులకు సారె పెట్టిన చిరంజీవి, సురేఖ దంపతులు
సమంత నటించిన చిత్రం మా ఇంటి బంగారం గురించి చిరంజీవి అభినందనలు తెలిపారు. చాలా ఆసక్తికరంగా అనిపించింది. ఉమ్మడి కుటుంబ నేపథ్యంలో యాక్షన్, భావోద్వేగాలను అందంగా మేళవిస్తూ వినోదాత్మకంగా దర్శకురాలు నందిని రెడ్డి తనదైన శైలిలో తెరకెక్కించారని ఆయన సోషల్ మీడియాలో పేర్కొన్నారు. జీవితంలో కొత్త అధ్యాయాన్ని ఆహ్వానిస్తున్న సమంత & రాజ్ దంపతులకు ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
సంగీతతో సర్దుకుపోనున్న విజయ్: అందుకే త్రిష దూరం అవుతుందా?
తమిళనాడు సీఎం దళపతి విజయ్కి త్రిష దూరం అవుతుందా అంటే అవుననే సంకేతాలు వస్తున్నాయి. తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి, కోలీవుడ్ స్టార్ నటుడు దళపతి విజయ్ పుట్టినరోజు వేడుకలు ఇటీవల ఘనంగా జరిగాయి. ఆయన 52వ వసంతంలోకి అడుగుపెట్టిన సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సినీ, రాజకీయ ప్రముఖుల నుండి, కోట్లాది మంది అభిమానుల నుండి శుభాకాంక్షలు వెల్లువలా వచ్చాయి. అయితే, గత కొంతకాలంగా విజయ్తో రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారంటూ వార్తల్లో నిలుస్తున్న స్టార్ హీరోయిన్ త్రిష కృష్ణన్ మాత్రం ఈసారి ఆయనకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలపకపోవడం ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
Sai durga Tej : పాతకాలపు రొటీన్ కథలను స్వస్తి చెప్పానంటున్న సాయి దుర్గా తేజ్
హీరో సాయి దుర్గా తేజ్, ఐశ్వర్య లక్ష్మి హీరోయిన్గా నటిస్తోన్న చిత్రం సంబరాల ఏటిగట్టు. పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామా గా రోహిత్ కేపీ దర్శకత్వంలో ‘హనుమాన్’ ఫేమ్ నిరంజన్ రెడ్డి, చైతన్య రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. 1980ల నాటి రాయలసీమ గ్రామీణ నేపథ్యంలో, అణచివేతకు గురయ్యే గిరిజనుల కోసం ఎదురుతిరిగే ‘బాలి’ అనే పవర్ఫుల్ గిరిజన నాయకుడి కథాంశంతో వస్తోంది.