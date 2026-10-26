పాఠశాలలకు అనుమతుల పేరుతో రూ.వంద కోట్ల అవినీతి? తమిళనాడు మాజీ మంత్రి అరెస్టు
గత డీఎంకే ప్రభుత్వంలో పాఠశాలలకు అనమతులు ఇప్పిస్తామంటూ రూ.100 కోట్లకు పైగా అవినీతికి పాల్పడిన కేసులో తమిళనాడు రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మాజీ మంత్రి అన్బిల్ మహేశ్ను అవినీతి నిరోధక శాఖ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ కేసులో అరెస్టుకాకుండా, ఆయన దాఖలు చేసుకున్న ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్ను మద్రాస్ హైకోర్టు సోమవారం కొట్టివేసింది. ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికే ఆయనను ఏసీబీ అరెస్టు చేసింది.
తమిళనాడు మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, డీఎంకే విపక్ష నేతల ఉదయనిధికి అత్యంత సన్నిహితుడన అన్బిల్ మహేశ్.. గత ప్రభుత్వంలో పాఠశాల విద్యాశాఖామంత్రిగా కొనసాగారు. ఆ సమయంలో పాఠశాలలకు శాశ్వత గుర్తింపు, ఇతర అనుమతుల కోసం పార్టీ ఫండ్ ముసుగులో రూ.100 కోట్ల మేరకు ప్రైవేట్ పాఠశాలల యాజమాన్యంల నుంచి డబ్బులు వసూలు చేసినట్టు ఆరోపణలు చ్చాయి. ఈ కేసులో ఎన్ఫోర్స్ డైరెక్టరేట్ రంగంలోకి దిగి మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం కింద కేసు నమోదు చేయగా, హైకోర్టు తీర్పు అనంతరం ఆయనను అరెస్టు చేశారు.