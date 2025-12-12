కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత శివరాజ్ పాటిల్ ఇకలేరు
కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత, లోక్సభ మాజీ స్పీకర్, కేంద్ర హోం శాఖ మాజీ మంత్రి శివరాజ్ పాటిల్ ఇకలేరు. ఆయన వయసు 90 యేళ్లు. గత కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ వచ్చిన ఆయన... మహారాష్ట్రలోని లాతూర్లో తుదిశ్వాస విడిచినట్టు కుటుంబ సభ్యులు వెల్లడించారు. తన సుదీర్ఘ రాజకీయ జీవితంలో ఎన్నో కీలక పదవులను అలంకరించిన శివరాజ్ పాటిల్, దేశ రాజకీయాల్లో తనదైన ముద్ర వేశారు.
1972లో లాతూర్ నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికై తన రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించిన శివరాజ్ పాటిల్, రాష్ట్ర అసెంబ్లీ స్పీకర్గా కూడా పనిచేశారు. 1980లో తొలిసారి లాతూర్ నుంచి లోక్సభకు ఎన్నికై జాతీయ రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించారు. అప్పటి నుంచి 1999 వరకు వరుసగా ఏడుసార్లు అదే స్థానం నుంచి ఎంపీగా గెలుపొంది రికార్డు సృష్టించారు. ఇందిరా గాంధీ, రాజీవ్ గాంధీ ప్రభుత్వాల్లో రక్షణ, వాణిజ్యం, శాస్త్ర సాంకేతికత, పౌర విమానయానం వంటి పలు కీలక శాఖలకు మంత్రిగా సేవలందించారు.
1991 నుంచి 1996 వరకు లోక్సభ స్పీకర్గా ఆయన బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. ఆయన హయాంలోనే పార్లమెంట్ లైబ్రరీ భవన నిర్మాణం, లోక్సభ కార్యకలాపాల ప్రత్యక్ష ప్రసారం వంటి ముఖ్యమైన సంస్కరణలు జరిగాయి. 2004లో యూపీఏ ప్రభుత్వంలో కేంద్ర హోం మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన శివరాజ్ పాటిల్, 2008లో ముంబైలో జరిగిన 26/11 ఉగ్రదాడులకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఆ తర్వాత 2010 నుంచి 2015 వరకు పంజాబ్ గవర్నర్, చండీగఢ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా కూడా ఆయన సేవలందించారు.