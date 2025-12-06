రామేశ్వరంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. నలుగురు ఏపీ అయ్యప్ప భక్తులు మృతి
రామేశ్వరంలో శనివారం తెల్లవారుజామున జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన నలుగురు అయ్యప్ప భక్తులు మరణించారు. వేగంగా వస్తున్న లారీ ఆగి ఉన్న కారును ఢీకొట్టింది. కారు రోడ్డు పక్కన ఆగి ఉందని, లారీ ఢీకొన్న సమయంలో కారులో ఉన్న వారందరూ నిద్రపోతున్నారని పోలీసులు తెలిపారు.
ఈ ప్రమాదంలో నలుగురు ప్రయాణికులు అక్కడికక్కడే మరణించగా, మరొకరికి గాయాలయ్యాయి. చికిత్స కోసం సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. బాధితులు శబరిమల యాత్ర నుండి తిరిగి వస్తున్నారు.
మృతుల్లో ముగ్గురు విజయనగరం జిల్లా దత్తిరాజేరు మండలం కొరపు కొత్తవలస గ్రామ వాసులుగా గుర్తించారు, నాల్గవ బాధితుడు గజపతినగరం మండలం మరుపల్లి గ్రామానికి చెందినవాడు. కేసు నమోదు చేసి తదుపరి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.