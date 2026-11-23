క్యాన్సర్ మందుల దందా.. 15,000 మందికి పైగా రోగుల మోసం.. వ్యక్తి అరెస్ట్
క్యాన్సర్ మందుల దందాపై జరిపిన దర్యాప్తులో, ప్రధాన సూత్రధారిగా భావిస్తున్న ప్రశాంత్ బాబు నేతృత్వంలోని నిందితులు, కర్ణాటక ప్రభుత్వం, ప్రైవేట్ కంపెనీలు ఉచితంగా అందించిన క్యాన్సర్ మందులను అధిక ధరలకు అమ్మి, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, కేరళ, తెలంగాణ, తమిళనాడు, హిమాచల్ ప్రదేశ్లలో 15,000 మందికి పైగా రోగులను మోసం చేసినట్లు వెల్లడైందని పోలీసులు తెలిపారు.
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ప్రధానంగా దక్షిణ భారతదేశం అంతటా ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు, పలు ఫార్మాస్యూటికల్ అవుట్లెట్ల ద్వారా ఈ దందా నడిచింది. కర్ణాటక ప్రభుత్వం, ప్రైవేట్ సంస్థల ద్వారా ఉచితంగా సరఫరా చేయబడిన మందులను అక్రమంగా మళ్లించి, క్యాన్సర్ రోగులకు అధిక ధరలకు విక్రయించడం ద్వారా నిందితులు కోట్ల రూపాయలు సంపాదించినట్లు దర్యాప్తు అధికారులు గుర్తించారు.
ఈ దర్యాప్తు ప్రకారం, క్యాన్సర్ చికిత్సలో భాగంగా సుమారు రూ.5 లక్షల విలువైన రెండు ఇంజెక్షన్లను కొనుగోలు చేసే రోగులకు, అదనంగా ఒక డోసును ఉచితంగా పొందే అవకాశం ఉండేది. అయితే, నిందితులు ఈ విషయాన్ని రోగులకు తెలియకుండా దాచిపెట్టి, ఆ ఉచిత ఇంజెక్షన్లను కూడా అసలు మార్కెట్ ధరకే వారికి విక్రయించేవారు.
అంతేకాకుండా, మందులను ఉపయోగించకముందే రోగి మరణించిన సందర్భాల్లో, ఆ మిగిలిపోయిన మందులను నిందితులు తక్కువ ధరకు తిరిగి కొనుగోలు చేసి, వాటిని ఇతర రోగులకు అసలు ధరకే విక్రయించినట్లు కూడా విచారణలో తేలింది.
ఈ అక్రమ వ్యవహారాన్ని దర్యాప్తు చేస్తున్న ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్), అక్రమంగా మళ్లించబడిన, విక్రయించబడిన క్యాన్సర్ ఇంజెక్షన్ల మొత్తం పరిమాణాన్ని, బాధితులైన రోగుల సంఖ్యను, ఇందులో జరిగిన ఆర్థిక లావాదేవీలను గుర్తించే పనిలో నిమగ్నమైంది.
సప్లై చైన్, ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు, ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీల ప్రమేయం, అలాగే ఈ అక్రమ వ్యాపారం ఎంతవరకు విస్తరించి ఉందనే అంశాలపై అధికారులు లోతుగా విచారణ జరుపుతున్నారు. ప్రాథమిక అంచనాల ప్రకారం, ఈ నెట్వర్క్ ద్వారా 15,000 మందికి పైగా రోగులకు మందులు సరఫరా అయి ఉండవచ్చు.
ఇదిలా ఉండగా, ఈ వ్యవహారంలో ప్రధాన సూత్రధారిగా భావిస్తున్న ప్రశాంత్ బాబును, దేశ రాజధానిలోని మోతీ బాగ్ పోలీస్ స్టేషన్లో నమోదైన మరో మోసపూరిత కేసులో భాగంగా ఢిల్లీ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
సమాచారం ప్రకారం, మందులను సరఫరా చేస్తానని నమ్మించి ఒక వ్యక్తి వద్ద రూ. 2 కోట్లు వసూలు చేసి మోసం చేసినందుకు, ప్రశాంత్ బాబుపై ఢిల్లీ పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. ఈ కేసు నమోదు తర్వాత, పోలీసులు అతడి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
కర్ణాటకకు చెందిన ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం నకిలీ మందుల కేసులో ప్రశాంత్ బాబును అరెస్టు చేసిన నేపథ్యంలో, ఢిల్లీ పోలీసులు కోర్టును ఆశ్రయించి అతడి కస్టడీని కోరారు. కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసిన అనంతరం, బాడీ వారెంట్ ద్వారా అతడిని పోలీసులు తమ కస్టడీలోకి తీసుకున్నారు.
కర్ణాటక సిట్ క్యాన్సర్ మందుల అక్రమ రవాణా, రోగులను పెద్ద ఎత్తున దోచుకున్న వ్యవహారంపై దర్యాప్తు కొనసాగిస్తుండగానే, ప్రశాంత్ బాబుకు సంబంధించిన మరో అక్రమ కోణం ఇప్పుడు వెలుగులోకి వచ్చింది.
గమనించదగ్గ విషయం ఏమిటంటే, ఆగస్టు 18, 2026న బిడదిలోని లైసెన్స్ లేని కేంద్రంపై జరిపిన దాడిలో, తిరిగి ప్యాక్ చేసిన, గడువు ముగిసిన, నకిలీ లేబుళ్లతో ఉన్న కల్తీ మందులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఈ దాడి తర్వాత, సెప్టెంబర్ 2026 చివరలో బెంగళూరులోని కెంపెగౌడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో, సహచరుడు వీరేశ్ కుమార్ జైన్ వంటి అంతకుముందు జరిగిన అరెస్టులతో పాటు, నిందితుడు ఆర్. ప్రశాంత్ను ఒక సిట్ అరెస్టు చేసింది. అధికారులు డజన్ల కొద్దీ ఫార్మసీ, సంస్థల లైసెన్సులను కూడా రద్దు చేశారు లేదా నిలిపివేశారు. నగరంలో మాదకద్రవ్యాల సరఫరాదారులు, విక్రయదారులపై పోలీసులు అనేక ఆపరేషన్లు నిర్వహించారు.
వీటిలో జనవరి 2026లో అమృతహళ్లిలో పోలీసులు జరిపిన దాడిలో అంతర్జాతీయ అక్రమ రవాణా ముఠాకు చెందిన 10 మంది సభ్యులను అరెస్టు చేసి, సుమారు రూ. 4 కోట్ల విలువైన మాదకద్రవ్యాలను స్వాధీనం చేసుకోవడం, అలాగే విక్రయదారులు, విదేశీ సరఫరాదారులను లక్ష్యంగా చేసుకుని నగరం అంతటా మాదకద్రవ్యాలపై విస్తృత దాడులు చేయడం వంటివి ఉన్నాయి.