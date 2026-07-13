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వైద్యం వికటించి మహిళకు కాలు తీసేశారు... అభిషేక్ బెనర్జీకి చిక్కులు
వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో అధికారానికి దూరమైన తృణమూల్ కాంగ్రెస్ నేతలు అనేక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఆ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి, ఎంపీ అభిషేక్ బెనర్జీకి మరిన్ని చిక్కులు ఎదురవుతున్నాయి. ఆయన మంత్రిగా ఉన్న సమయంలో ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రారంభించిన 'సేవాశ్రయ్' ఉచిత హెల్త్ క్యాంప్లో చికిత్స తీసుకున్న ఒక మహిళ, వైద్యం వికటించి తన కాలును కోల్పోయింది. దీనిపై వచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ క్యాంపులలో వైద్య నిర్లక్ష్యం నేపథ్యంలో అభిషేక్ బెనర్జీపై కేసు నమోదు కావడం ఇది మూడోసారి కావడం గమనార్హం.
దక్షిణ 24 పరగణాల జిల్లా మహేష్ లాకు చెందిన మాలతి బిస్వాస్ అనే మహిళ మోకాళ్ల నొప్పులతో బాధపడుతోంది. స్థానిక టీఎంసీ నేత ఒత్తిడితో ఆమె ఫిబ్రవరి 8న తమ ప్రాంతంలో జరిగిన 'సేవాశ్రయ్' క్యాంపునకు వెళ్లగా అక్కడ ఆమెను పరీక్షించిన ఓ వ్యక్తి కొన్ని మందులు రాసిచ్చారు. అయితే, ఆ ప్రిస్క్రిప్షన్పై వైద్యుడి పేరు గానీ, రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ గానీ లేదని బాధితురాలి భర్త ప్రబీర్ బిశ్వాస్ తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.
ఆ మందులు వాడిన తర్వాత ఆమె ఆరోగ్యం మరింత క్షీణించిందని, పరిస్థితి విషమించడంతో, ఆమెను మొదట ఎంఆర్ బాంగూర్ ఆసుపత్రికి, ఆ తర్వాత మార్చి 19న కలకత్తా నేషనల్ మెడికల్ కాలేజ్ అండ్ హాస్పిటల్కు తరలించారు. అక్కడ ఏప్రిల్ 25న వైద్యులు ఆమెకు మోకాలి మార్పిడి శస్త్రచికిత్స నిర్వహించారు. సర్జరీ అనంతరం కుడి కాలులో తీవ్రమైన రక్తనాళాల సమస్యలు తలెత్తాయి. దీంతో ఆమె ప్రాణాలు కాపాడటానికి మే 27న వైద్యులు మోకాలి పైభాగం నుంచి కాలును తొలగించాల్సి వచ్చింది. ఈ ఘటనపై ప్రబీర్ బిస్వాస్ జులై 9న రవీంద్రనగర్ పోలీస్ స్టేషనులో ఫిర్యాదు చేశారు.
ఈ వివాదం తీవ్రం కావడంతో రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి శరద్వత్ ముఖోపాధ్యాయ స్వయంగా రంగంలోకి దిగారు. ఆయన బాధిత కుటుంబంతో ఫోనులో మాట్లాడి, సోమవారం వైద్య పత్రాలతో సాల్ట్ లేక్లోని ఆరోగ్య శాఖ ప్రధాన కార్యాలయం 'స్వాస్థ్య భవన్'కు రావాలని ఆదేశించారు. మరోవైపు, ఈ ఘటనలో బాధితులకు న్యాయం జరిగేలా బీజేపీ నేత అభిజిత్ దాస్ అండగా నిలిచారు. బాధితురాలి భర్త ఫిర్యాదు మేరకు అభిషేక్ బెనర్జీతో పాటు మరికొందరిపై ఎఫ్ఎస్ఐఆర్ నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు ధ్రువీకరించారు.
Jani Master: మా మధ్య గొడవలు లేవు, డ్యాన్సర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్కి 18 లక్షలు విరాళం : జానీ మాస్టర్
తెలుగు సినిమా టీవీ డ్యాన్సర్స్ అండ్ డ్యాన్స్ డైరెక్టర్స్ అసోసియేషన్ (TFTDDA) ఆధ్వర్యంలో జరిగిన కార్యక్రమం రసాభాసాగా మారింది. జానీ మాస్టర్, శేఖర్ మాస్టర్కి సంబంధించిన విజువల్స్ అన్నీ కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ఇద్దరి మధ్య గొడవ జరిగిందంటూ వార్తలు వ్యాపించాయి. ఇక ఈ మేరకు జానీ మాస్టర్, టీఎఫ్టీడీడీఏ అధ్యక్షురాలు సుమలత వివరణ ఇచ్చేందుకు సోమవారం నాడు ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు.
Bhagyashri: రాజమౌళి గారి దర్శకత్వంలో రాణి లా నటించాలని కోరిక : భాగ్యశ్రీ బోర్సే
లెనిన్' విజయం నాకు గొప్ప ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. 'భారతి' పాత్ర జీవితాంతం గుర్తుండిపోతుంది' అని హీరోయిన్ భాగ్యశ్రీ బోర్సే అన్నారు. అఖిల్ అక్కినేని హీరోగా, భాగ్యశ్రీ బోర్సే కథానాయికగా నటించిన 'లెనిన్' చిత్రాన్ని అక్కినేని నాగార్జున, సూర్యదేవర నాగవంశీ నిర్మించగా, మురళీకిషోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వం వహించారు. ఇటీవల విడుదలైన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులు, విమర్శకుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుని బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతోంది. ఈ సందర్భంగా భాగ్యశ్రీ బోర్సే పలు ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు.
SS Karthikeya: డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్ లాంటి జానర్లో సినిమా రాలేదు :ఎస్ఎస్ కార్తికేయ
ఫహాద్ ఫాజిల్ హీరోగా ఎస్.ఎస్.రాజమౌళి సమర్పణలో ఆర్కా మీడియా వర్క్స్, షోయింగ్ బిజినెస్ బ్యానర్స్పై శోభు యార్లగడ్డ, ప్రసాద్ దేవినేని, ఎస్.ఎస్.కార్తికేయ నిర్మించిన చిత్రం ‘డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్’. శశాంక్ యేలేటి దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. ఈ మూవీని సెప్టెంబర్ 11న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన టీజర్ను సోమవారం నాడు రిలీజ్ చేశారు.
నా భర్త 50 ఎఫైర్లు పెట్టుకున్నా మీకేంటి నష్టం? నటుడు గోవిందా భార్య
తన భర్తకు 50 మంది మహిళలతో అక్రమ సంబంధం ఉన్నప్పటికీ తాను మాత్రం తన భర్తను వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదని ప్రముఖ బాలీవుడ నటుడు గోవిందా భార్య సునీత అహుజా అన్నారు. ఇపుడు ఈ వ్యాఖ్యలు బాలీవుడ్తో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి. తన భర్త గోవిందా 50 మంది మహిళలతో అక్రమ సంబంధాలు పెట్టుకున్నా తాను మాత్రం అతడిని వదిలిపెట్టబోనని ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి. 'లాకప్: సచ్ యా సజా' అనే హిందీ రియాలిటీ షోలో ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. షో నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా తాను అన్న మాటలకు కట్టుబడి ఉన్నానని, వాటిపై ఎలాంటి పశ్చాత్తాపం లేదని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
రమ్యకృష్ణ లంచ్ బాక్సును చూపెట్టిన శ్రుతి హాసన్ (video)
శ్రుతి హాసన్- రమ్యకృష్ణల తాజా వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో, బాహుబలి నటి రమ్యకృష్ణ విమాన ప్రయాణంలో తీసుకునే భోజనాన్ని శ్రుతి అభిమానులకు చూపించారు. తాను ఎప్పుడూ విమానంలో లభించే ఆహారాన్ని తిననని, దానికి బదులుగా ఎప్పుడూ ఇంట్లో వండుకున్న ఆహారాన్నే వెంట తీసుకెళ్తానని శ్రుతి పేర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత, తాజా పండ్లతో నిండి ఉన్న తన సీనియర్ సహనటి లంచ్ బాక్స్ను ఆమె చూపించారు. ఈ వీడియో క్లిప్ చూస్తుంటే, ఆ నటీమణులు సినిమా షూటింగ్ లేదా వ్యక్తిగత పర్యటన నిమిత్తం కలిసి ప్రయాణిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.