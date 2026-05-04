టీవీకే విజయ్ రాజకీయ ప్రయాణం సాఫీగా సాగలేదు.. బ్లాక్ బస్టర్ బొమ్మ పడుతుందా?

తమిళగ వెట్రి కళగం తమిళనాడు రాజకీయాల్లో తనదైన ముద్ర వేస్తోంది. ఈ స్థాయికి టీవీకే చీఫ్ విజయ్ ప్రయాణం ఏమాత్రం సాఫీగా సాగలేదు. సినిమా రంగంలో, విజయ్ కెరీర్ ఎన్నో శిఖరాలను చూసింది. బ్లాక్బస్టర్ ఎంటర్టైనర్ల నుండి మొదలుకొని, అతన్ని ఒక ప్రజాతారగా నిలబెట్టిన చిత్రాల వరకు ఎన్నో విజయాలు సాధించాడు.
గిల్లి, తుపాకి, మెర్సల్ వంటి చిత్రాలు తమిళ చిత్రసీమలో అత్యంత లాభదాయకమైన నటులలో ఒకరిగా అతని స్థానాన్ని సుస్థిరం చేశాయి. అయినప్పటికీ, గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఒక మార్పు కూడా వచ్చింది. ప్రతి సినిమా ఇకపై కేవలం వినోదం మాత్రమే కాదు. దానిని ఒక ప్రకటనగా పరిగణిస్తున్నారు. దానిలోని రాజకీయ అంతరార్థాలు మరియు ప్రజా సందేశాల కోసం విశ్లేషిస్తున్నారు.
దీనికి సమాంతరంగా, ఆయన రాజకీయాల్లోకి నెమ్మదిగా కానీ ఉద్దేశపూర్వకంగా అడుగుపెట్టారు. ఆయనకు ముందున్న చాలా మందిలా కాకుండా, విజయ్ ఈ మార్పును తొందరపడలేదు. ఆయన తన అభిమానులను ఒక వ్యవస్థీకృత నెట్వర్క్గా నిర్మించుకున్నారు.
సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా తన సందేశాన్ని పరీక్షించుకున్నారు. ఆ తర్వాతే లాంఛనంగా రాజకీయ రంగంలోకి ప్రవేశించారు. అయినప్పటికీ, దీనికి మిశ్రమ స్పందన లభించింది. మద్దతుదారులు ఒక కొత్త ప్రత్యామ్నాయాన్ని చూడగా, విమర్శకులు మాత్రం ఆయనకున్న ఆకర్షణ పరిపాలనగా మారుతుందా అని ప్రశ్నించారు.
గత కొన్ని నెలలు అతని బహిరంగ ప్రతిష్టకు మరిన్ని సంక్లిష్టతలను జోడించాయి. అతని ర్యాలీలలో ఒకదానిలో సంభవించిన ఒక విషాదకరమైన కరూర్ తొక్కిసలాట సంఘటన, అతని రాజకీయ సమీకరణలపై ఒక నీడను కమ్మేసింది. ఇది జన సమూహాల నిర్వహణ, అతని అనుచరుల అభిమాన తీవ్రతకు సంబంధించి పలు ఆందోళనలను రేకెత్తించింది. కేవలం ఒక ప్రముఖ వ్యక్తిగా మాత్రమే కాకుండా, భారీ జనసమూహాలను ఆకర్షించగల సమర్థుడైన రాజకీయ నాయకుడిగా అతని ప్రభావ పరిధి ఎంత విస్తృతమైనదో అతని బృందంతో పాటు పరిశీలకులు కూడా ప్రత్యక్షంగా గ్రహించేలా చేసిన ఒక కీలక ఘట్టం అది.
అదే సమయంలో, అతని వ్యక్తిగత జీవితం నిరంతరం చర్చనీయాంశంగానే ఉంది. అతని చిరకాల వివాహ బంధాన్ని తరచుగా ప్రచారానికి దూరంగా ఉంచినప్పటికీ, వారిద్దరూ విడిపోతున్నారనే ఊహాగానాలు ఎప్పటికప్పుడు తలెత్తుతూ, ప్రముఖుల జీవితాల చుట్టూ అల్లుకున్న పెద్ద కథనానికి మరింత బలాన్ని చేకూరుస్తున్నాయి.
దీనికి తోడు, అతని పాత చిత్రాలలో సహనటిగా నటించిన త్రిష కృష్ణన్తో అతనికి సంబంధం ఉందనే పుకార్లు పదేపదే వస్తున్నాయి. ఈ ఆరోపణలపై వారిద్దరూ బహిరంగంగా ఎలాంటి స్పష్టమైన ప్రకటన చేయలేదు. అయినప్పటికీ ఈ చర్చలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. ఇది, ప్రముఖులు తాము కోరుకునే గోప్యతను ఎంత అరుదుగా పొందుతారో ప్రతిబింబిస్తుంది. అయినప్పటికీ, వీటన్నిటి మధ్య కూడా, విజయ్ ప్రధాన ఆకర్షణ చెక్కుచెదరకుండా నిలిచినట్లు కనిపిస్తోంది. ప్రస్తుత ఎన్నికల ధోరణులు చూస్తే, అతని మద్దతుదారులు కేవలం అతనికి అండగా నిలబడటమే కాకుండా, సుదీర్ఘకాలంగా స్థిరపడిన రాజకీయ దిగ్గజాల ఆధిపత్యంలో ఉన్న ఈ రంగంలో విజయ్ ఉనికిని మరింత బలోపేతం చేస్తున్నారని సూచిస్తున్నాయి.
విజయ్ ప్రవేశాన్ని కేవలం అభిమానానికి తాత్కాలిక పొడిగింపుగా కొట్టిపారేసిన విమర్శకులకు, ఈ తొలి సంకేతాలు ఒక సవాలును విసురుతున్నాయి. కీర్తి అనేది కేవలం ఆరంభ బిందువు మాత్రమేనని, సంస్థాగత సన్నాహాలు మరియు ఓటర్లతో సంబంధాలు ప్రధాన పాత్ర పోషించడం ప్రారంభిస్తాయని, ఇది ఒక మార్పుకు సంకేతమని అవి సూచిస్తున్నాయి. ఈ పరిణామాల సమయంలో కూడా ఒక విలక్షణమైన సినిమాటిక్ అంశం కనిపిస్తోంది.
తమిళనాడు రూపురేఖలను పునర్నిర్వచించగల ఒక రాజకీయ చర్చకు కేంద్రబిందువుగా నిలిచారు. ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగుతున్న కొద్దీ ఈ ధోరణులు కొనసాగుతాయో లేక మారుతాయో వేచి చూడాలి.