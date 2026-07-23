రీల్స్ తీసే కెమెరామెన్ను పెళ్లాడిన ముగ్గురు అక్కా చెల్లెళ్లు... ఎవరా అదృష్టవంతుడు?
ఒక కెమెరామెన్ ఏకంగా ముగ్గురు అక్కా చెల్లెళ్లను వివాహం చేసుకున్నాడు. ఉత్తరప్రదేశ్ ఇటీవల ఓ ఆసక్తికర పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఈ అదృష్టాన్ని పొందిన యువకుడి వివరాలను పరిశీలిస్తే, సోషల్ మీడియాలో క్రియాశీలకంగా ఉండే ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లు ఓ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
వారి రీల్స్ తీసే కెమెరామెన్నే పెళ్లి చేసుకోవడం గమనార్హం. ఓ ఆలయంలో జరిగిన ఈ వివాహానికి సంబంధించిన వీడియో, ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. యూపీలోని అమ్రోహా జిల్లాలో చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటన స్థానికంగా చర్చనీయాంశమైంది.
ధౌరియా గ్రామానికి చెందిన అల్కా, దేవిక, సంతోష్లు అక్కాచెల్లెళ్లు. సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉంటూ.. రీల్స్, వీడియో కంటెంట్ను చేస్తుంటారు. ఇన్స్టా, ఫేస్బుక్లలోనూ వీరికి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఎక్కువగానే ఉంది. అదే జిల్లాలోని శ్యాంపురి గ్రామానికి చెందిన వికాస్ అనే యువకుడు వీరి వీడియోలు చిత్రీకరిస్తుంటాడు.
కొన్ని వీడియోల్లో భర్తగానూ నటించాడట. అయితే, అక్కాచెల్లెళ్లలో ఇటీవల ఓ భయం నెలకొందని తెలిసింది. వివాహం చేసుకుంటే వేర్వేరు కుటుంబాలకు వెళ్లిపోతామని, అందుకే ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు సోదరులనే పెళ్లి చేసుకుంటామని తల్లిదండ్రులకు చెప్పారని తెలిసింది.
చివరకు ఏమైందో తెలియదు కానీ.. ఇటీవల ఈ ముగ్గురూ కెమెరామెన్ వికాస్ను స్థానికంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఆలయంలో వివాహం చేసుకున్నారు. అయితే, ఇరు కుటుంబాలు ఇందుకు దూరంగా ఉన్నట్లు తెలిసింది. వీరి పెళ్లి విషయం బయటకు తెలియడంతో కొన్ని వర్గాల నుంచి వ్యతిరేకత వ్యక్తమైంది. విమర్శలు కూడా వచ్చాయి.
వీటికి స్పందిస్తూ ఓ వీడియో విడుదల చేసిన అక్కాచెల్లెళ్లు.. వారి నిర్ణయాన్ని సమర్థించుకున్నారు. ఏదేమైనా కలిసే జీవిస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఈ విషయంపై స్థానిక పోలీసులు విచారణ జరపగా.. వారితోనూ ఇదే విషయాన్ని స్పష్టం చేసినట్లు తెలిసింది. ఇదిలాఉంటే, వీరిలో ఇద్దరు అమ్మాయిలు తోబుట్టువులు కాగా.. మరో అమ్మాయి మాత్రం వరుసకు సోదరి అని, ముగ్గురు ఒకే ఇంట్లో కలిసి పెరిగినట్లు సమాచారం.