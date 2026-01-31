చిన్నారుల మెదళ్లను తొలిచేస్తున్న సోషల్ మీడియా : మాజీ సీఈవో అమితాబ్
సోషల్ మీడియా చిన్నారుల మెదళ్లను తొలుస్తోందని నీతి ఆయోగ్ మాజీ సీఈవో అమితాబ్ కాంత్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దేశ యువత సోషల్ మీడియా విపరీత వాడకంపై ఇటీవలి ఆర్థిక సర్వే తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ డిజిటల్ వ్యసనం ఆర్థిక దుష్పరిణామాలకు దారితీస్తుందని, వయసుపరంగా నియంత్రించాల్సిన అవసరం ఉందన్న సూచనలపై నీతిఆయోగ్ మాజీ సీఈఓ అమితాబ్ కాంత్ ఏకీభవించారు. చిన్నారుల మెదళ్లను తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తుందన్న ఆయన.. స్కూళ్లు, కాలేజీల్లో వీటి వాడకాన్ని నిషేధించాలన్నారు.
'సోషల్ మీడియాలో వయోపరిమితి అవసరమని ఆర్థిక సర్వే సూచనతో వందశాతం ఏకీభవిస్తున్నా. ఇది చిన్నారుల మెదళ్లను తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తుంది. ఉత్పాదకతను, ఏకాగ్రతను తగ్గిస్తుంది. దీని ఫలితంగా దీర్ఘకాలంలో ఆన్లైన్లో ఉంటూ, వాస్తవిక ప్రపంచంలో కష్టపడి పనిచేయలేని తరం ఏర్పడుతుంది. ఇలా మనం వికసిత్ భారత్ను నిర్మించలేం. నిజానికి.. స్కూళ్లు, కాలేజీల్లో దీన్ని పూర్తిగా నిషేధించాలి' అని అమితాబ్ కాంత్ స్పష్టం చేశారు.
కాగా, భారత్లో యువత సామాజిక మాధ్యమాల వినియోగం తీరుపై ఆర్థిక సర్వే తీవ్ర ఆందోళనలు వ్యక్తం చేసింది. దేశంలో ఈ డిజిటల్ వ్యసనం తీవ్ర ఆర్థిక పరిణామాలకు దారితీస్తుందని హెచ్చరించింది. అనేక అంశాలు నేర్చుకునేందుకు, ఉద్యోగానికి, పౌర భాగస్వామ్యాన్ని పెంచడంలో సోషల్ మీడియా దోహదపడుతున్నప్పటికీ.. తీవ్ర వాడకం వల్ల ఆర్థిక, సామాజిక నష్టాలు తప్పవని స్పష్టం చేసింది. దేశ యువతలో మానసిక ఆరోగ్య సంక్షోభం ఏర్పడే ప్రమాదం ఉందంటూ.. ఇందుకు సంబంధించిన దేశీయ, అంతర్జాతీయ అధ్యయనాలను ప్రస్తావించింది.