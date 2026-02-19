AI సమ్మిట్లో గల్గోటియా యూనివర్శిటీ రోబో నవ్వులపాలు, సారీ చెప్పిన యాజమాన్యం
ఢిల్లీలో AI సమ్మిట్లో గల్ గోటియా యూనివర్శిటీకి చెందిన AI టెక్నాలజీతో తయారు చేసిన రోబో తమదేనంటూ చైనా రోబోను చూపించి అడ్డంగా దొరికిపోయింది గల్ గోటియా. అక్కడ వారు ఏర్పాటు చేసినవన్నీ అత్యంత దారుణంగానూ, పసలేనివిగా వుండటంతో చూసినవారంతా నవ్వుకుంటూ వెళ్లిపోయారు. తప్పును గ్రహించిన యూనివర్శిటీ వెంటనే స్పందించింది. యూనివర్శిటీకి చెందిన ప్రతినిధి నిర్వాకం వల్ల ఇలాంటి తప్పు జరిగిందని క్షమాపణలు చెబుతున్నట్లు ఓ ప్రెస్ నోట్ విడుదల చేసింది.
AI సమ్మిట్ కు వచ్చినవారందరికీ గల్ గోటియా యూనివర్శిటీకి చెందినవి చూసి నవ్వుకుంటుండంతో నిర్వాహకులు వెంటనే అక్కడి నుంచి గల్ గోటియాకి చెందిన స్టాల్ ను తీసేయాలని ఆదేశించారు. దీనితో హుటాహుటిని స్టాల్ ఖాళీ చేయడమే కాకుండా నిర్వాహకులకు, ప్రజలకు బహిరంగంగా లేఖ ద్వారా క్షమాపణలు చెప్పింది.