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  4. Gang rape of minor in Tirunelveli: One sentenced to death
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Tuesday, 8 September 2026 (18:12 IST)

తిరునెల్వేలి గ్యాంగ్ రేప్ కేసు.. ముద్దాయికి ఉరిశిక్ష - పోక్సో కోర్టు తీర్పు

supreme court
Written By: ఠాగూర్
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (18:12 IST)
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తిరునెల్వేలి జిల్లాలో ఓ మైనర్ బాలికపై జరిగిన సామూహిక అత్యాచారం కేసులో దోషిగా తేలిన ఓ ముద్దాయికి పోక్సో కోర్టు ఉరిశిక్షను విధించింది. అలాగే, ఇదే కేసులోని మరో ఇద్దరు దోషులకు యావజ్జీవ కఠిన కారాగారశిక్షలను విధించింది. తాజాగా వెలువడిన ఈ తీర్పు వివరాలను పరిశీలిస్తే, 
 
గత 2022లో తిరునెల్వేలి జిల్లాకు చెందిన 16 యేళ్ళ మైనర్ బాలికపై ఓ ప్రార్థనా స్థలంలో విళాత్తికుళానికి చెందిన పెయింటర్ మునీశ్వర్ (25) అనే వ్యక్తి పరిచయమయ్యాడు. ఆ తర్వాత వారిద్దరూ ఫోన్లు నంబర్లు మార్చుకుని మాట్లాడుకుంటూ వచ్చారు. ఈ క్రమంలో ఆ బాలికను పెల్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి, సదరు బాలికను బైకుపై మీనాక్షిపురంలోని తన సోదరి ఇంటికి తీసుకెళ్లి అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. 
 
ఆ తర్వాత మునీశ్వరన్ తన స్నేహితులైన చిన్నకుట్టి (28), మురుగేశన్ (23)లను అక్కడికి పిలిపించి, వారితో కూడా అత్యాచారం చేయించాడు. ఆ తర్వాత బాలికను తిరునెల్వేలికి తీసుకెళ్లి వదిలిపెట్టాడు. ఆ తర్వాత తాను మోసపోయానని గ్రహించిన బాధితురాలు జరిగిన దారుణాన్ని తల్లికి వివరించగా, వారు పాళయంకోట మహిళా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. 
 
దీనిపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు.. ముగ్గురు నిందితులను అరెస్టు చేశారు. ఈ కేసు విచారణ జిల్లా పోక్సో కోర్టులో జరిగింది. ఈ కేసులో న్యాయమూర్తి సురేశ్ కుమార్ మంగళవారం తుదితీర్పును వెలువరించారు. ఈ కేసులోని వారందరినీ దోషులుగా నిర్ధారించారు. వీరిలో మురుగేశన్‌కు ఉరిశిక్ష విధించగా, మిగిలిన ఇద్దరికీ యావజ్జీవ కారాగారశిక్షలను విధిస్తూ తీర్పునిచ్చారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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