తిరునెల్వేలి గ్యాంగ్ రేప్ కేసు.. ముద్దాయికి ఉరిశిక్ష - పోక్సో కోర్టు తీర్పు
తిరునెల్వేలి జిల్లాలో ఓ మైనర్ బాలికపై జరిగిన సామూహిక అత్యాచారం కేసులో దోషిగా తేలిన ఓ ముద్దాయికి పోక్సో కోర్టు ఉరిశిక్షను విధించింది. అలాగే, ఇదే కేసులోని మరో ఇద్దరు దోషులకు యావజ్జీవ కఠిన కారాగారశిక్షలను విధించింది. తాజాగా వెలువడిన ఈ తీర్పు వివరాలను పరిశీలిస్తే,
గత 2022లో తిరునెల్వేలి జిల్లాకు చెందిన 16 యేళ్ళ మైనర్ బాలికపై ఓ ప్రార్థనా స్థలంలో విళాత్తికుళానికి చెందిన పెయింటర్ మునీశ్వర్ (25) అనే వ్యక్తి పరిచయమయ్యాడు. ఆ తర్వాత వారిద్దరూ ఫోన్లు నంబర్లు మార్చుకుని మాట్లాడుకుంటూ వచ్చారు. ఈ క్రమంలో ఆ బాలికను పెల్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి, సదరు బాలికను బైకుపై మీనాక్షిపురంలోని తన సోదరి ఇంటికి తీసుకెళ్లి అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు.
ఆ తర్వాత మునీశ్వరన్ తన స్నేహితులైన చిన్నకుట్టి (28), మురుగేశన్ (23)లను అక్కడికి పిలిపించి, వారితో కూడా అత్యాచారం చేయించాడు. ఆ తర్వాత బాలికను తిరునెల్వేలికి తీసుకెళ్లి వదిలిపెట్టాడు. ఆ తర్వాత తాను మోసపోయానని గ్రహించిన బాధితురాలు జరిగిన దారుణాన్ని తల్లికి వివరించగా, వారు పాళయంకోట మహిళా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
దీనిపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు.. ముగ్గురు నిందితులను అరెస్టు చేశారు. ఈ కేసు విచారణ జిల్లా పోక్సో కోర్టులో జరిగింది. ఈ కేసులో న్యాయమూర్తి సురేశ్ కుమార్ మంగళవారం తుదితీర్పును వెలువరించారు. ఈ కేసులోని వారందరినీ దోషులుగా నిర్ధారించారు. వీరిలో మురుగేశన్కు ఉరిశిక్ష విధించగా, మిగిలిన ఇద్దరికీ యావజ్జీవ కారాగారశిక్షలను విధిస్తూ తీర్పునిచ్చారు.