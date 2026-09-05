ప్రమాద స్థాయికి గంగా నది నీటి మట్టం.. వరద ముందస్తు చర్యలు ముమ్మరం
పాట్నాలోని గాంధీ ఘాట్ వద్ద గంగా నది నీటి మట్టం ప్రమాద స్థాయిని 1.93 మీటర్ల మేర అధిగమించింది. దీంతో నీటి వనరుల శాఖ జిల్లా అధికారులను అప్రమత్తం చేస్తూ, వరద ముందస్తు సన్నద్ధత చర్యలను ముమ్మరం చేసింది. శనివారం ఉదయం 10 గంటలకు గాంధీ ఘాట్ వద్ద నీటి మట్టం 50.53 మీటర్లుగా నమోదైంది.
Ganga
ఇక్కడ ప్రమాద స్థాయి 48.60 మీటర్లుగా ఉంది. నది తన అత్యధిక వరద స్థాయి (హెచ్ఎఫ్ఎల్) అయిన 50.52 మీటర్లకు అత్యంత సమీపంలో ప్రవహిస్తుండటంతో, ఆ ప్రాంతంలో కొత్త అత్యధిక వరద స్థాయి (హెచ్ఎఫ్ఎల్) నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
నీటి మట్టాలు పెరగడం వల్ల ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉన్న నదీ తీర ప్రాంతాలు సహా అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని జలవనరుల శాఖ జిల్లా మేజిస్ట్రేట్లు, పోలీసు సూపరింటెండెంట్లను ఆదేశించింది.
నదీ గట్టుల (ఎంబాంక్మెంట్ల) సమీపంలో నివసించే ప్రజలకు సమాచారం అందించాలని, తగిన చర్యలు చేపట్టాలని, జిల్లా స్థాయి వరద నిర్వహణ బృందాల ద్వారా నిరంతర గస్తీని నిర్ధారించాలని అధికారులకు సూచించారు. నదీ గట్టుల వెంబడి నది వైపున నివసించే ప్రజలకు సమాచారం అందించిన తర్వాత తగిన చర్యలు చేపట్టాల్సి వుంది.