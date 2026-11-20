దావూద్ ఇబ్రహీంకు సన్నిహితుడు గ్యాంగ్స్టర్ నసీమ్ దుర్రానీ హతం
దావూద్ ఇబ్రహీంకు చెందిన డి-కంపెనీతో సంబంధాలున్నాయని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న, ఢిల్లీ జంట హత్యల కేసులో నిందితుడైన గ్యాంగ్స్టర్ నసీమ్ దుర్రానీ హతమైనాడు. ఉత్తరప్రదేశ్లోని బులంద్షహర్లో ఢిల్లీ పోలీసులు, నోయిడా స్పెషల్ టాస్క్ ఫోర్స్ (STF) సంయుక్త బృందం జరిపిన ఎన్కౌంటర్లో ఖతం చేశారు. రిజ్వాన్ అనే మారుపేరుతో కూడా పిలువబడే దుర్రానీ, రెండు రోజుల క్రితం కపిల్ మిశ్రా కార్యాలయం బయట కాల్చి చంపబడిన సమీర్ అనే యువకుడి హత్యలో పాలుపంచుకున్నాడు.
Gangster Naseem Durrani
ఈ హత్య జరిగిన తర్వాత, బులంద్షహర్లో దుర్రానీ ఉన్నాడనే నిఘా సమాచారం అందడంతో పోలీసు బృందాలు గాలింపు చర్యలు చేపట్టాయి. ఆ సమాచారం ఆధారంగా, అతడిని పట్టుకోవడానికి ఢిల్లీ పోలీసులు, నోయిడా ఎస్టిఎఫ్ల సంయుక్త బృందం ఆపరేషన్ ప్రారంభించింది. ఈ ఆపరేషన్ సందర్భంగా జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో దుర్రానీ హతమయ్యాడు.
2016లో జైలులో ఉన్న గ్యాంగ్స్టర్ చోటా రాజన్ను హతమార్చే కుట్రలో కూడా దుర్రానీ పాలుపంచుకున్నాడు. పరారీలో ఉన్న గ్యాంగ్స్టర్ దావూద్ ఇబ్రహీంకు సన్నిహితుడైన చోటా షకీల్, ఈ హత్యను జరిపే బాధ్యతను అతనికి అప్పగించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
పాకిస్తానీ-కెనడియన్ జర్నలిస్ట్ తారెక్ ఫతాకు బెదిరింపులు జారీ చేసిన కేసులో అతను గతంలో అరెస్టు అయ్యాడు. అతను హత్య, హత్యాయత్నం, దోపిడీతో సహా 20కి పైగా క్రిమినల్ కేసులను ఎదుర్కొన్నాడు.