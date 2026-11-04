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  4. Gas Cylinder Catches Fire During Delivery In Malleshwaram; Doorstep Diya Suspected To Have Triggered Blaze
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 4 November 2026 (11:43 IST)

గ్యాస్ సిలిండర్‌కు మంటలు.. ఇంటి దీపం ముందు వెలిగిన దీపంతోనే...? (video)

cylinder
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 4 Nov 2026 (11:43 IST)
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cylinder
బెంగళూరులోని మంగళవారం మల్లేశ్వరం ప్రాంతంలో డెలివరీ చేస్తుండగా, లీకవుతున్న గ్యాస్ ఒక ఇంటి బయట వెలుగుతున్న దీపానికి తగలడంతో గ్యాస్ సిలిండర్‌కు మంటలు అంటుకుని అకస్మాత్తుగా అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. 
 
ఇంటి గుమ్మం వద్దకు సిలిండర్‌ను తీసుకువచ్చిన డెలివరీ కార్మికుడు తృటిలో ఎలాంటి గాయాలు లేకుండా తప్పించుకున్నాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌లో, మంటలు చెలరేగినప్పుడు నెలకొన్న భయాందోళనల కచ్చితమైన దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. 
 
మల్లేశ్వరం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో, ఒక డెలివరీ కార్మికుడు సిలిండర్‌ను దించి, ఇంటి ప్రవేశ ద్వారం వద్ద ఉంచుతున్నప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగింది. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, ఆ సిలిండర్‌లో స్వల్పంగా గ్యాస్ లీక్ అవుతుండగా, అది ఇంటి గుమ్మం వద్ద వెలుగుతున్న నూనె దీపానికి దగ్గరగా రాగానే మంటలు అంటుకున్నాయని ఏషియానెట్ న్యూస్ ఒక వార్తా నివేదికలో తెలిపింది. 
 
సిలిండర్ డెలివరీకి కొద్దిసేపటి ముందు ఆ ఇంటి యజమాని ప్రవేశ ద్వారాన్ని కడిగి, పూజ చేసి, గడప వద్ద ఒక దీపాన్ని వెలిగించినట్లు సమాచారం. వీడియోలో, భుజంపై సిలిండర్‌ను మోస్తున్న డెలివరీ కార్మికుడు, దానిని గుమ్మం వద్ద ఉంచుతున్నప్పుడు మండుతున్న దీపాన్ని గమనించలేదని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
 
లీక్ అవుతున్న గ్యాస్ మంటకు తగలగానే, అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగి ఆ ప్రాంతంలో భయాందోళనలు సృష్టించాయి. క్షణాల్లో మంటలు సిలిండర్ చుట్టూ వ్యాపించడంతో, డెలివరీ కార్మికుడు స్పందించడానికి సమయం లేకుండా పోయింది. అయినప్పటికీ, అతను వేగంగా అక్కడి నుండి తప్పించుకుని, ఎటువంటి గాయాలు లేకుండా ఆ ప్రమాదం నుండి బయటపడ్డాడు. 
 
అతని సకాల స్పందన మరింత తీవ్రమైన ప్రమాదాన్ని నివారించిందని భావిస్తున్నారు. ఈ ఘటన గురించి సమాచారం అందుకున్న వెంటనే, మల్లేశ్వరం పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిస్థితిని పరిశీలించారు. ఈ ఘటనలో ప్రజలెవరూ గాయపడలేదని అధికారులు తెలిపారు.
 
గ్యాస్ లీక్, మంటలు అంటుకోవడానికి దారితీసిన పరిస్థితులపై విచారణ జరుగుతోంది. ముఖ్యంగా డెలివరీ పాయింట్ల వద్ద బహిరంగ మంటలు ఉన్నప్పుడు, ఎల్పీజీ సిలిండర్లను వాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరాన్ని తెలిపింది.
 
దీపాలు, కొవ్వొత్తులు లేదా ఇతర అగ్ని వనరులు వెలుగుతున్న ఇళ్ల సమీపంలో సిలిండర్లను రవాణా చేస్తున్నప్పుడు లేదా ఉంచుతున్నప్పుడు నివాసితులు, డెలివరీ సిబ్బంది అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు కోరారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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