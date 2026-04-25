శనివారం, 25 ఏప్రియల్ 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : శనివారం, 25 ఏప్రియల్ 2026 (14:17 IST)

బీజేపీలో చేరిన రాఘవ్ చద్దా... 10 లక్షల ఫాలోయర్లు తగ్గిపోయారు...

ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నేత రాఘవ్ చద్దా.. ఆయనకు యువతలో మంచి క్రేజ్ ఉంది. ఆప్ రాజ్యసభ సభ్యుడుగా ఉన్నారు. సభలో ఆయన సంధిచే ప్రశ్నలు, మాట్లాడే విధానం నెటిజన్లతో పాటు దేశ యువతను అమితంగా ఆకర్షించాయి. దీంతో ఆయనకు సోషల్ మీడియాలో ఫాలోయర్ల సంఖ్య అధికంగా ఉంది. 
 
ఈ నేపథ్యంలో అయితే శుక్రవారం ఆయన ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీని వీడి భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరారు. దీనిపై అభిమానుల నుంచి మిశ్రమ స్పందన వస్తోంది. పార్టీ మారుతున్నట్లు చడ్ఢా ప్రకటించిన 24 గంటల్లోనే సోషల్‌ మీడియాలో ఆయన ఫాలోయింగ్‌ తగ్గిపోయింది. 
 
ఈ ఎంపీకి ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో 14.6 మిలియన్ల ఫాలోవర్లు ఉండగా.. శుక్రవారం నుంచి శనివార మధ్యాహ్నం వరకు ఆ సంఖ్య 13.5 మిలియన్లకు తగ్గింది. ఆయన నిర్ణయాన్ని జెన్‌జీ వ్యతిరేకించడమే దీనికి కారణమై ఉండొచ్చని రాజకీయ విశ్లేషకులు తమ అభిప్రాయం వ్యక్తంచేశారు.
 
చడ్ఢాకు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఫాలోయింగ్‌ తగ్గిపోవడంపై ఎన్సీపీ(ఎస్పీ) అధికార ప్రతినిధి అనీష్ గవాండే మాట్లాడుతూ.. ఇంటర్నెట్‌ మిమ్మల్ని రాత్రికి రాత్రే హీరోగా చేయగలదు.. అలాగే రాత్రికి రాత్రే జీరోకి కూడా పడేయగలదని అన్నారు. ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయం నచ్చని కారణంగానే 10 లక్షల మంది యువత రాఘవ్ చడ్ఢాను అన్‌ఫాలో చేశారన్నారు.  

కన్న మూవీ పరిశ్రమలో నిలిచిపోతుంది : హీరో కార్తిక్ శివన్మాధురి ప్రజెంట్స్, పాషనేట్ ఫిలిం మేకర్స్, సినిమాటిక్ విజువల్ స్టూడియో సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న తాజా చిత్రం కన్న. ఎస్ఎన్ రాజశేఖర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న యూత్ ఫుల్ ఎంటర్టైనర్ చిత్రం కన్న టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్ ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో మఖ్యఅతిథిగా హీరో చైతన్య రావు, హీరో కార్తిక్ శివన్, హీరోయిన్ గీతికా రథన్, మంజు వెంకట్, సినిమా యాక్టర్స్, టెక్నీషన్స్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Lavanya: లావ‌ణ్య త్రిపాఠి, దేవ్ మోహ‌న్ చిత్రం సతీ లీలావతి రిలీజ్‌ కు సిద్ధంలావ‌ణ్య త్రిపాఠి కొణిదెల, దేవ్ మోహన్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో తెరకెక్కుతోన్న చిత్రం ‘సతీ లీలావతి’. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ ఆనంది ఆర్ట్స్ సమర్పణలో దుర్గాదేవి పిక్చ‌ర్స్ బ్యానర్‌పై నాగ‌మోహ‌న్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. భీమిలీ కబడ్డీ జట్టు, ఎస్‌.ఎం.ఎస్‌(శివ మ‌న‌సులో శృతి) ఫేమ్ తాతినేని స‌త్య దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. పోస్ట్ ప్రొడ‌క్ష‌న్‌, సెన్సార్ కార్య‌క్ర‌మాల‌ను పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రాన్ని మే 8న వ‌ర‌ల్డ్ వైడ్‌గా గ్రాండ్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు మేక‌ర్స్‌.

బాలీవుడ్ నటుడు అక్షయ్ కుమార్ కుమార్తెకు వేధింపులు.. ఒకరి అరెస్టుసినీ సెలెబ్రిటీల కుమార్తెలకు కూడా వేధింపులు తప్పడం లేదు. తాజాగా బాలీవుడ్ నటుడు అక్షయ్ కుమార్ కుమార్తెను ఓ పోకిరి వేధించాడు. దీనిపై మహారాష్ట్ర పోలీసులు ఓ నిందితుడుని అరెస్టు చేశారు. ఈ విషయాన్ని మహారాష్ట్ర సైబర్ అడిషనల్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ యశస్వి వెల్లడించారు.

Rajanikanth: రజినీకాంత్ భాషా చిత్రం చిరంజీవి ఎలా మిస్ అయ్యారో తెలుసా !కొన్ని సినిమాలకు కొంతమంది మిస్ అవడం అనేది సహజమే. ఒకే కథను ఇద్దరు హీరోలు చేయడం, ఇద్దరు నిర్మాతలు, దర్శకులు తెలీయకుండా చేయడం చిత్రమే. అలనాటి జమీందారీ కుటుంబానికి చెందిన క్రిష్ణవేణి నిర్మాణంలో లక్మీ నిలయం సినిమా షూటింగ్ జరుగుతుండగానే అనుకోకుండా ఘంటసాల రఘురామయ్య చెన్నైలోని షూటింగ్ కు సెట్ కు వచ్చిఅక్కడ దర్శకుడు చెప్పిన పాయింట్ ను గ్రహించి ఆయన వెంటనే మరో హీరోతో రఘురామయ్య సినిమా తీసి విడుదలచేయడం జరిగింది. ఇలాంటివి పలు జరుగుతుంటాయి.

Pawan Kalyan: జానీ కి ముందే పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోగ్యం దెబ్బతిందిజానీ సినిమాకుముందు కొంత గ్యాప్ తీసుకున్న పవన్ కళ్యాణ్ ఆ సినిమా రిలీజ్ కు ఆయన్ను చూసిన అభిమానులు, ప్రేక్షకులు కూడా ఖంగుతిన్నారు. ఒక్కసారిగా పవన్ లో ఇంత వేరియేషన్ ఏమిటి? అప్పట్లో చర్చకు వచ్చింది. ఆ తర్వాత మరలా ఆరోగ్యాన్ని పుంచుకుని గ్లామర్ గా తయారై సినిమాలు చేశాడు. ఇప్పడు తాజాగా పవన్ మంత్రి అయ్యాక కొంత అనారోగ్యం పాలు కావడంతో ఆయన అభిమానులు జానీ సినిమాను 23 వసంతాల సందర్బంగా గుర్తుచేసుకుంటూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ లు పెట్టారు.

ప్రపంచ మలేరియా దినోత్సవం- గర్భధారణ సమయంలో మలేరియా.. గుర్తించకపోతే...?

ప్రపంచ మలేరియా దినోత్సవం- గర్భధారణ సమయంలో మలేరియా.. గుర్తించకపోతే...?ప్రపంచ మలేరియా దినోత్సవం (ఏప్రిల్ 25) సందర్భంగా, సీజనల్ కేసులు ప్రజారోగ్యానికి ముప్పుగా కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో, గర్భధారణ సమయంలో వచ్చే మలేరియాను ముందుగా గుర్తించకపోతే తల్లి, బిడ్డ ఇద్దరికీ తీవ్రమైన సమస్యలు తలెత్తవచ్చని హైదరాబాద్ వైద్యులు హెచ్చరించారు. గర్భధారణ సమయంలో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గడం వల్ల మలేరియా బారిన పడే అవకాశం పెరుగుతుందని, కొన్ని రకాల ఇన్ఫెక్షన్ల వల్ల ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందని వైద్యులు తెలిపారు.

వేసవిలో కొబ్బరి నీరు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుకొబ్బరి నీళ్లలో పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీన్ని తాగడం వల్ల శరీరంలో తిమ్మిర్లు రావు. కిడ్నీ వ్యాధి ఉన్నవారికి కొబ్బరి నీరు చాలా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరు చర్మానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరుతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేసవిలో కొబ్బరి నీరు శరీరానికి ఎనర్జీ బూస్టర్‌లా పనిచేస్తాయి. చక్కెరతో చేసిన పానీయ రసాల కంటే ఇది ఉత్తమ ప్రత్యామ్నాయంగా చెప్పుకోచ్చు. బరువు తగ్గడానికి కొబ్బరి నీరు సహాయపడుతుంది. మధుమేహం నిర్వహణకు కొబ్బరి నీరు ప్రయోజనకారి అని చెబుతారు. గుండె ఆరోగ్యానికి ఇవి మేలు చేస్తాయి. అధిక రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని చెపుతారు.

పార్కిన్సన్స్ రోగుల కోసం మెడ్‌ట్రానిక్ అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ సిస్టమ్‌పార్కిన్సన్ వ్యాధిగ్రస్తుల జీవన ప్రమాణాలను మరింత మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో, సంప్రదాయ డీబీఎస్ విధానంపై ఒక నూతన ఆవిష్కరణగా రూపొందించిన తన అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిము లేషన్(aDBS) వ్యవస్థను భారతదేశంలో ప్రారంభించినట్లు ఆరోగ్య సంరక్షణ సాంకేతికతలో ప్రపంచ అగ్రగామి అయిన మెడ్‌ట్రానిక్ నేడిక్కడ ప్రకటించింది. పార్కిన్సన్స్ అనేది క్రమంగా తీవ్రమయ్యే ఒక నాడీ సంబంధిత వ్యాధి. ఇది ఒక వ్యక్తి తన దైనందిన జీవితంలో కదిలే, పనిచేసే విధానాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. కాలక్రమేణా, ఇది నడవడం, రాయడం లేదా రోజువారీ వస్తువులను పట్టుకోవడం వంటి సాధారణ కార్యకలాపాలను మరింత కష్టతరం చేయవచ్చు.

heat stroke వడదెబ్బ తగ్గేందుకు చిట్కాలువేసవి ఎండలు మండుతున్నాయి. ఈ ఎండల్లో తిరిగేటప్పుడు వడదెబ్బ తగిలే ప్రమాదం ఉంది. వేసవిలో బయటకు వెళ్లేటప్పుడు గొడుగు, మంచినీళ్లు వంటివి వెంట తెచ్చుకోవాలి. సమయానికి తగిన ఆహారం తీసుకోవాలి. ఎండల్లో ఎక్కువగా తిరిగేవారికి ఒక్కోసారి వడదెబ్బ తగిలే ప్రమాదం ఉంటుంది. వడదెబ్బ తగిలినప్పుడు ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాము. ఉల్లిపాయను మెత్తగా నూరి వడదెబ్బ తగిలిన వ్యక్తి శరీరానికి పైపూతగా రాయాలి. జీలకర్ర దోరగా వేయించి పొడిచేసి అరస్పూన్ పొడి ఒకగ్లాసు నిమ్మరసంలో కలిపి ఉప్పు, పంచదార వేసుకొని తాగాలి. ఎండల్లో తిరిగి రాగానే లేదా నిద్రపోవడానికి ముందు చర్మాన్ని శుభ్రపరుచుకొని పౌడర్‌ను రాసుకోవాలి.

ఎముక పుష్టి కోసం క్యాల్షియం వున్న ఆహార పదార్థాలు ఇవేచాలామంది నడుము నొప్పి, కీళ్ల నొప్పి, వెన్ను నొప్పి తదితర ఎముకలకు సంబంధించిన సమస్యలతో సతమతమవుతుంటారు. ఇలాంటివారిలో సరిపడినంత క్యాల్షియం లేకపోవడమే దీనికి కారణం. కనుక క్యాల్షియం లభించే డ్రైఫ్రూట్స్ తింటుంటే శరీరానికి మేలు కలుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. అంజీర తింటే ఎన్నో ప్రయోజనాలున్నాయి. ప్రతి వంద గ్రాముల అంజీరలో 160 మి.గ్రా క్యాల్షియం లభిస్తుంది. ఎండు ఆప్రికాట్ పండ్లలో ప్రతి 100 గ్రాములకు 15 మి.గ్రా క్యాల్షియం దొరుకుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ప్రోటీన్లు కలిగిన ప్రతి 28 గ్రాముల బాదములలో 76 మి.గ్రాముల క్యాల్షియం వుంటుంది. తీయగా వుండే ఖర్జూరాల్లో ప్రతి వంద గ్రాములకు 64 మి.గ్రా క్యాల్షియం వుంటుంది.
