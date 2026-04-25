బీజేపీలో చేరిన రాఘవ్ చద్దా... 10 లక్షల ఫాలోయర్లు తగ్గిపోయారు...
ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నేత రాఘవ్ చద్దా.. ఆయనకు యువతలో మంచి క్రేజ్ ఉంది. ఆప్ రాజ్యసభ సభ్యుడుగా ఉన్నారు. సభలో ఆయన సంధిచే ప్రశ్నలు, మాట్లాడే విధానం నెటిజన్లతో పాటు దేశ యువతను అమితంగా ఆకర్షించాయి. దీంతో ఆయనకు సోషల్ మీడియాలో ఫాలోయర్ల సంఖ్య అధికంగా ఉంది.
ఈ నేపథ్యంలో అయితే శుక్రవారం ఆయన ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీని వీడి భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరారు. దీనిపై అభిమానుల నుంచి మిశ్రమ స్పందన వస్తోంది. పార్టీ మారుతున్నట్లు చడ్ఢా ప్రకటించిన 24 గంటల్లోనే సోషల్ మీడియాలో ఆయన ఫాలోయింగ్ తగ్గిపోయింది.
ఈ ఎంపీకి ఇన్స్టాగ్రామ్లో 14.6 మిలియన్ల ఫాలోవర్లు ఉండగా.. శుక్రవారం నుంచి శనివార మధ్యాహ్నం వరకు ఆ సంఖ్య 13.5 మిలియన్లకు తగ్గింది. ఆయన నిర్ణయాన్ని జెన్జీ వ్యతిరేకించడమే దీనికి కారణమై ఉండొచ్చని రాజకీయ విశ్లేషకులు తమ అభిప్రాయం వ్యక్తంచేశారు.
చడ్ఢాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలోయింగ్ తగ్గిపోవడంపై ఎన్సీపీ(ఎస్పీ) అధికార ప్రతినిధి అనీష్ గవాండే మాట్లాడుతూ.. ఇంటర్నెట్ మిమ్మల్ని రాత్రికి రాత్రే హీరోగా చేయగలదు.. అలాగే రాత్రికి రాత్రే జీరోకి కూడా పడేయగలదని అన్నారు. ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయం నచ్చని కారణంగానే 10 లక్షల మంది యువత రాఘవ్ చడ్ఢాను అన్ఫాలో చేశారన్నారు.