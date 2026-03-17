మంగళవారం, 17 మార్చి 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : మంగళవారం, 17 మార్చి 2026 (15:36 IST)

సెలవు ఇవ్వలేదని బ్యాంకు మేనేజర్‌ను కాల్చేసిన సెక్యూరిటీ గార్డు.. ఎక్కడ?

gun shot
ఘజియాబాద్ నగరంలో ఓ దారుణం జరిగింది. సెలవు ఇవ్వలేదన్న కారణంతో ఓ బ్యాంకు మేనేజర్‌ను సెక్యూరిటీ గార్డు కాల్చివేశాడు. పంజాబ్ అండ్ సింధ్ బ్యాంకులో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. సెక్యూరిటీ గార్డును రవీంద్ర హుడాగా గుర్తించగా, బ్యాంకు మేనేజర్‌ను అభిషేక్ కుమార్‌ (34)గా గుర్తించారు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, 
 
ఘజియాబాద్‌ నగరంలోని పంజాబ్‌ అండ్‌ సింధ్‌ బ్యాంక్‌లో రవీంద్ర హుడా సెక్యూరిటీ గార్డుగా పని చేస్తున్నాడు. సోమవారం రాత్రి మేనేజర్‌ అభిషేక్ కుమార్ (34) క్యాబిన్‌లోకి వెళ్లిన రవీంద్ర అతడిపై తుపాకీతో కాల్పులు జరిపాడు. తీవ్రంగా గాయపడిన అభిషేక్‌ను బ్యాంకు సిబ్బంది ఆసుపత్రికి తరలించగా.. అప్పటికే అతడు మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు. 
 
దీనిపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని దర్యాప్తు చేపట్టారు. సెక్యూరిటీ గార్డు రవీంద్ర, అతడికి సహకరించిన శిశుపాల్‌ను అరెస్టు చేసినట్లు తెలిపారు. గత కొన్ని నెలలుగా తాను బ్యాంకులో పని చేస్తున్నట్లు రవీంద్ర విచారణలో పేర్కొన్నాడు. సెలవు అడిగినప్పుడల్లా మేనేజర్‌ నిరాకరించేవాడని.. ప్రతి సెలవుకు జీతంలో నుంచి డబ్బులు కట్‌ చేసేవాడని అన్నాడు. 
 
ఈ విషయంలో ఇరువురి మధ్య పలుమార్లు వాగ్వాదం జరిగిందన్నాడు. ఆ కోపంతోనే బ్యాంక్‌ మేనేజర్‌పై కాల్పులు జరిపినట్లు పేర్కొన్నాడు. ఆ సమయంలో స్నేహితుడు శిశుపాల్‌ కూడా అక్కడే ఉన్నట్లు తెలిపాడు.
 
ఈ ఘటనలో మరణించిన బ్యాంకు మేనేజర్ అభిషేక్ కుమార్ స్వస్థలం పాట్నా. గతేడాది అక్కడినుంచి ఘజియాబాద్‌లోని పంజాబ్‌ అండ్‌ సింధ్‌ బ్యాంక్‌కు బదిలీ అయినట్లు తెలుస్తోంది. నిందితుడు రవీంద్ర ఆర్మీలో పనిచేసి 2018లో రిటైర్‌ అయినట్లు పోలీసులు పేర్కొన్నారు. దీనిపై కేసు నమోదుచేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామన్నారు. 

విడుదలకు ముందే సరికొత్త రికార్డులు నెలకొల్పుతున్న 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్'

విడుదలకు ముందే సరికొత్త రికార్డులు నెలకొల్పుతున్న 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్'పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన తాజా చిత్రం ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్. ఈ చిత్రం విడుదలకు ముందే సరికొత్త రికార్డులు నెలకొల్పుతోంది. హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ భారీ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్ మూవీపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఈ చిత్రం ఈ నెల 19వ తేదీన విడుదల కానుంది.

Ragini Dwivedi: సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్‌గా పోలీస్ కంప్లైంట్ టీజర్ విడుదల

Ragini Dwivedi: సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్‌గా పోలీస్ కంప్లైంట్ టీజర్ విడుదలసౌతిండియా ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు యాక్షన్, కామెడీ, హారర్ థ్రిల్లర్ క‌ల‌గ‌లిపిన సినిమాను తీసుకురాబోతున్నారు దర్శకుడు సంజీవ్ మేగోటి. వరలక్ష్మి శరత్‌కుమార్, నవీన్ చంద్ర, రాగిణి ద్వివేది, కృష్ణ సాయి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ చిత్రం ‘పోలీస్ కంప్లైంట్’ కన్నడ వెర్షన్ టీజర్‌ను బెంగళూరులో సినీ ప్రముఖుల సమక్షంలో ఘనంగా విడుదల చేశారు. ఈ కార్యక్రమం చిత్రబృందం, అతిథుల సందడితో హర్షాతిరేకంగా జరిగింది.

రాకాస‌ హ‌క్కుల‌ను సొంతం చేసుకున్న శ్రీ లక్ష్మీ న‌ర‌సింహ మూవీ మేక‌ర్స్‌

రాకాస‌ హ‌క్కుల‌ను సొంతం చేసుకున్న శ్రీ లక్ష్మీ న‌ర‌సింహ మూవీ మేక‌ర్స్‌ఏప్రిల్ 3న రిలీజ్ కానున్న ఫ్యాన్సీ కామెడీ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్ ‘రాకాస‌’పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ప్రారంభం నుంచి వైవిధ్యమైన కంటెంట్, ప్రమోషనల్ ప్లానింగ్‌తో ఈ సినిమా అంద‌రి దృష్టిని ఆక‌ర్షిస్తోంది. తాజాగా ఈ సినిమా రిలీజ్‌కు ముందే జ‌రిగిన థియేట్రిక‌ల్ బిజినెస్ డీల్ ఇందుకు ఉదాహ‌ర‌ణ‌. తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేశ్‌, తెలంగాణల్లో ఈ సినిమా థియేట్రిల్ రైట్స్‌ను శ్రీ ల‌క్ష్మి న‌ర‌సింహ మూవీ మేక‌ర్స్ భారీ మొత్తానికి సొంతం చేసుకున్నారు.

మాది ఎంటర్ టైన్ మెంట్ గోత్రం, యూత్ ను థియేటర్స్ కు తెప్పించే నక్షత్రం

మాది ఎంటర్ టైన్ మెంట్ గోత్రం, యూత్ ను థియేటర్స్ కు తెప్పించే నక్షత్రంకెన్ కరునాస్, అనిష్మ అనిల్ కుమార్, దేవదర్శిని చేతన్, సూరజ్ వెంజరముడు, ప్రియాన్షి యాదవ్, మీనాక్షి దినేష్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న తమిళ మూవీ "యూత్". ఈ చిత్రాన్ని ఇదే పేరుతో ఈ2సీ బ్యానర్ పై తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు హౌస్ ఫుల్ వినీత్, సందీప్. ఈ చిత్రానికి కెన్ కరునాస్ అండ్ గ్యాంగ్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ నెల 26న "యూత్" మూవీ తెలుగులో గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది.

పవనిజం అనే ప్రభంజనం... ఆయనలో ఒక రకమైన అమాయకత్వం వుంది.. రాశీఖన్నా

పవనిజం అనే ప్రభంజనం... ఆయనలో ఒక రకమైన అమాయకత్వం వుంది.. రాశీఖన్నాఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ చిత్రంలో పవన్ కళ్యాణ్ కథానాయకుడిగా నటిస్తున్నారని తెలిసిన మరుక్షణమే రాశీఖన్నా స్టోరీ వినకుండా ఓకే చెప్పేశారు. నిజం చెప్పాలంటే, ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమా అని తెలిసిన వెంటనే, కథ వినకముందే నేను ఎంతో ఉత్సాహంతో వెంటనే ఓకే చెప్పేశాను.. అని రాశీ వెల్లడించారు. ఈ గురువారం విడుదల కానున్న ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమా ప్రచారంలో భాగంగా రాశీ ఖన్నా మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. "నా మొదటి సినిమా చేసినప్పటి నుంచే, ఆయన స్టార్‌డమ్ గురించి, 'పవనిజం' అనే ప్రభంజనం గురించి నేను చాలా విన్నాను. అప్పటి నుంచే, ఆయనతో కనీసం ఒక్కసారైనా కలిసి నటించాలని నేను కోరుకున్నాను. 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్'తో ఆ కల నెరవేరింది." అంటూ రాశీఖన్నా తెలిపారు.

Watch More Videos

భవిష్యత్ ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం సైన్స్-పరిశోధనలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలి: డాక్టర్ అంజిరెడ్డి స్మారక ఉపన్యాసం

భవిష్యత్ ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం సైన్స్-పరిశోధనలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలి: డాక్టర్ అంజిరెడ్డి స్మారక ఉపన్యాసంహైదరాబాద్: శాస్త్రవేత్త, పారిశ్రామికవేత్త, దాత అయిన డాక్టర్ కె. అంజిరెడ్డి 13వ వర్ధంతి సందర్భంగా, ఆయన జ్ఞాపకార్థం ఏర్పాటు చేసిన డాక్టర్ అంజిరెడ్డి మెమోరియల్ లెక్చర్ నాల్గవ ఎడిషన్‌ను డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్(డాక్టర్ రెడ్డీస్) ఈరోజు నిర్వహించింది. ఆయన జీవితం, వారసత్వం యొక్క ప్రధాన స్తంభాలను ప్రతిబింబించేలా, సైన్స్, సొసైటీ- సస్టైనబిలిటీ (సైన్స్, సమాజం, స్థిరత్వం) నినాదంగా.. డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ మరియు డాక్టర్ రెడ్డీస్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ లైఫ్ సైన్సెస్ సంయుక్తంగా 2023లో ఈ ఉపన్యాస సిరీస్‌ను ప్రారంభించాయి.

శరీర బరువు పెరిగితే వచ్చే వ్యాధులు ఏమిటి?

శరీర బరువు పెరిగితే వచ్చే వ్యాధులు ఏమిటి?అధిక బరువు లేదా ఊబకాయం కలిగి ఉండటం వల్ల కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. చాలామంది బొద్దుగా వుంటే మంచిది అనుకుంటారు కానీ ఎత్తు తగిన బరువుకి మించి వుంటే అది అనారోగ్యానికి మూలకారణం అవుతుంది. అధికబరువు తెచ్చే అనారోగ్య సమస్యలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శరీర అదనపు బరువు మధుమేహం 2 ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. గుండె జబ్బులు, స్ట్రోక్ సమస్యలు అధికబరువు వల్ల వస్తాయి. అధిక రక్త కొలెస్ట్రాల్ పెరగడం వల్ల సమస్యలు వస్తాయి. అధిక రక్తపోటు వ్యాధి వస్తుంది. మూత్రపిండాలకు సంబంధించిన వ్యాధికి మూలకారణం ఇదే అవుతుంది. కొవ్వు కాలేయ వ్యాధి బారిన పడే అవకాశం వుంటుంది.

ఇలా చేస్తే మూత్రపిండాలు ఆరోగ్యంగా వుంటాయి

ఇలా చేస్తే మూత్రపిండాలు ఆరోగ్యంగా వుంటాయికిడ్నీ సమస్యలు ఇటీవలి కాలంలో పెరుగుతున్నాయి. ఈ సమస్య రాకుండా వుండాలంటే.. దుంపలు వంటివి తీసుకుంటుండాలి. ఇవి మూత్రపిండాల్లో రాళ్లు ఏర్పడే అవకాశాలను తగ్గిస్తాయి. కొబ్బరి నీరు, దోసకాయ రసం, చెర్రీస్ కూడా మేలు చేస్తాయి. కిడ్నీలను ఆరోగ్యంగా వుంచుకునేందుకు ఇంకా ఎలాంటి ఆరోగ్య సూత్రాలు పాటించాలో తెలుసుకుందాము. ఆరోగ్యకరమైన ఆహార ఎంపికలు క్యాలీఫ్లవర్, బ్లూబెర్రీలు వంటివి తీసుకుంటుండాలి. శారీరక శ్రమను దినచర్యలో భాగంగా చేసుకోవాలి. ఆరోగ్యకరమైన బరువును నిర్వహించాలి. ప్రతిరోజూ తగినంత నిద్ర పొందాలి. పొగత్రాగే అలవాటు వున్నవారు దాన్ని మానేయాలి.

శరీర మర్దనకు ఎలాంటి నూనెలు వాడాలి?

శరీర మర్దనకు ఎలాంటి నూనెలు వాడాలి?బాడీ మసాజ్. కనీసం 15 రోజులుకోసారైనా శరీర మర్దన చేయాలి. ఇందుకోసం ఉపయోగించే నూనెలు చర్మంలోకి చొచ్చుకుపోతాయి, చర్మ స్థితిస్థాపకతను మెరుగుపరుస్తాయి. ఏ నూనెలు మర్దనకు ఉపయోగిస్తారో తెలుసుకుందాము. ఆలివ్ నూనెతో చేసే మసాజ్ చాలా నెమ్మదిగా చర్మంలోకి శోషించబడుతుంది. కొబ్బరి నూనె తేలికైనది, జిడ్డు లేనిది, త్వరగా చర్మంలోకి శోషించబడుతుంది. తీపి బాదం నూనె తేలికపాటి తీపి సువాసనతో కూడిన లేత పసుపు నూనె. అవోకాడో నూనెలో సహజ రబ్బరు పాలు ఉంటాయి కాబట్టి దీనికి అలెర్జీ వున్నవారు ఈ నూనెకి దూరంగా వుండాలి.

పొట్ట మసాజ్, ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

పొట్ట మసాజ్, ప్రయోజనాలు ఏమిటి?పొట్టకు మసాజ్ చేసే సంప్రదాయం చాలా ఏళ్లుగా ఉంది. ఆయుర్వేదంలో పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలు వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల మలబద్ధకం సమస్య నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల కడుపు కండరాలు రిలాక్స్ అవుతాయి, ఇది జీర్ణవ్యవస్థను బలపరుస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల బరువు తగ్గవచ్చు. పొట్టకు రెగ్యులర్‌గా మసాజ్ చేయడం వల్ల శరీరంలో మెటబాలిజం పెరుగుతుంది. ఇది కడుపులో గ్యాస్, అపానవాయువు సమస్య నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల అజీర్ణం, ఎసిడిటీ సమస్య నుంచి కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఇది ఆందోళన, ఒత్తిడిని తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com