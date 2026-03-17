సెలవు ఇవ్వలేదని బ్యాంకు మేనేజర్ను కాల్చేసిన సెక్యూరిటీ గార్డు.. ఎక్కడ?
ఘజియాబాద్ నగరంలో ఓ దారుణం జరిగింది. సెలవు ఇవ్వలేదన్న కారణంతో ఓ బ్యాంకు మేనేజర్ను సెక్యూరిటీ గార్డు కాల్చివేశాడు. పంజాబ్ అండ్ సింధ్ బ్యాంకులో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. సెక్యూరిటీ గార్డును రవీంద్ర హుడాగా గుర్తించగా, బ్యాంకు మేనేజర్ను అభిషేక్ కుమార్ (34)గా గుర్తించారు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
ఘజియాబాద్ నగరంలోని పంజాబ్ అండ్ సింధ్ బ్యాంక్లో రవీంద్ర హుడా సెక్యూరిటీ గార్డుగా పని చేస్తున్నాడు. సోమవారం రాత్రి మేనేజర్ అభిషేక్ కుమార్ (34) క్యాబిన్లోకి వెళ్లిన రవీంద్ర అతడిపై తుపాకీతో కాల్పులు జరిపాడు. తీవ్రంగా గాయపడిన అభిషేక్ను బ్యాంకు సిబ్బంది ఆసుపత్రికి తరలించగా.. అప్పటికే అతడు మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు.
దీనిపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని దర్యాప్తు చేపట్టారు. సెక్యూరిటీ గార్డు రవీంద్ర, అతడికి సహకరించిన శిశుపాల్ను అరెస్టు చేసినట్లు తెలిపారు. గత కొన్ని నెలలుగా తాను బ్యాంకులో పని చేస్తున్నట్లు రవీంద్ర విచారణలో పేర్కొన్నాడు. సెలవు అడిగినప్పుడల్లా మేనేజర్ నిరాకరించేవాడని.. ప్రతి సెలవుకు జీతంలో నుంచి డబ్బులు కట్ చేసేవాడని అన్నాడు.
ఈ విషయంలో ఇరువురి మధ్య పలుమార్లు వాగ్వాదం జరిగిందన్నాడు. ఆ కోపంతోనే బ్యాంక్ మేనేజర్పై కాల్పులు జరిపినట్లు పేర్కొన్నాడు. ఆ సమయంలో స్నేహితుడు శిశుపాల్ కూడా అక్కడే ఉన్నట్లు తెలిపాడు.
ఈ ఘటనలో మరణించిన బ్యాంకు మేనేజర్ అభిషేక్ కుమార్ స్వస్థలం పాట్నా. గతేడాది అక్కడినుంచి ఘజియాబాద్లోని పంజాబ్ అండ్ సింధ్ బ్యాంక్కు బదిలీ అయినట్లు తెలుస్తోంది. నిందితుడు రవీంద్ర ఆర్మీలో పనిచేసి 2018లో రిటైర్ అయినట్లు పోలీసులు పేర్కొన్నారు. దీనిపై కేసు నమోదుచేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామన్నారు.