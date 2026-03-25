భార్యతో ప్రాణ స్నేహితుడి అఫైర్.. ఇంటికి భోజనానికి పిలిచి కాల్చిపారేశాడు..
వివాహేతర సంబంధాల కారణంగా నేరాల సంఖ్య రోజు రోజుకీ పెరిగిపోతున్నాయి. వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్నారన్న కోపంతో కట్టుకున్న భార్యను, ప్రాణ స్నేహితుడిని ఓ వ్యక్తి అత్యంత కిరాతకంగా కాల్చి చంపాడు. ఈ ఘటన యూపీలో చోటుచేసుకుంది.
వివరాల్లోకి వెళితే.. ఘజియాబాద్లోని ట్రోనికా సిటీ రామ్పార్క్ కాలనీలో ఫర్నిచర్ వ్యాపారి అయిన రషీద్ (38), అతడి భార్య షబ్నమ్ (36) దంపతులకు ఏడాదిన్నర నుంచి 20 ఏళ్ల వయసున్న ఏడుగురు పిల్లలు వున్నారు.
రషీద్ వద్ద పనిచేసే ఫహీమ్ (32) అతడికి మంచి స్నేహితుడు. అయితే, గత రెండేళ్లుగా షబ్నమ్, ఫహీమ్ మధ్య వివాహేతర సంబంధం కొనసాగుతోంది. ఈ విషయం రషీద్కు తెలియవచ్చింది. దీంతో గొడవలు జరిగాయి.
ఈ అక్రమ సంబంధం ఆపేయాలని భార్యను హెచ్చరించినా ఆమెలో మార్పు రాలేదు. ఇక లాభం లేదనుకున్న రషీద్.. ఫహీమ్ను ఇంటికి భోజనానికి పిలిపించి.. అర్థరాత్రి అల్మారాలోని తుపాకీతో మొదట ఫహీమ్పై, ఆ తర్వాత భార్య షబ్నమ్పై కాల్పులు జరిపాడు.
వీరి తలలకు బుల్లెట్ గాయాలు కావడంతో ఇద్దరూ అక్కడికక్కడే కుప్పకూలారు. ఈ హత్యలను వారి ఏడేళ్ల కుమారుడు కళ్లారా చూశాడు. ఫహీమ్ తండ్రి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు రషీద్పై హత్య కేసు నమోదు చేశారు.
నిందితుడితో పాటు హత్యకు గురైన ఫహీమ్కు కూడా నేర చరిత్ర ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. పరారీలో ఉన్న రషీద్ కోసం ప్రత్యేక బృందాలు గాలిస్తున్నాయి.