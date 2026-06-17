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ప్రియురాలితో పెళ్లి కోసం భారీ చోరీకి పాల్పడిన ప్రియుడు
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఘజియాబాద్లో ఓ ప్రముఖ నగల దుకాణంలో భారీ చోరీ జరిగింది. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేసిన పోలీసులకు విస్తుపోయే విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. షోరూమ్లో పనిచేస్తున్న నితిన్ వర్మ అనే వ్యక్తి తన ప్రేయసి కాజల్ వర్మతో పెళ్లి కోసం రూ.4 కోట్ల విలువ చేసే బంగారు నగలను చోరీచేసినట్టు తేలింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం..
నితిన్ అనే వ్యక్తి ప్లాన్ ప్రకారమే నెలన్నర క్రితం షోరూమ్లో చేరాడు. స్టోర్ అంతర్గత కార్యకలాపాలు, భద్రతా ఏర్పాట్లు, విలువైన ఆభరణాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? అనే కీలక విషయాలు తెలుసుకున్నాడు. ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా ఉండేందుకు.. తన ప్రియురాలు కాజల్తో వివాహం నిశ్చయమైందని జూన్ 12న నమ్మించి షోరూమ్ సిబ్బందికి మందు పార్టీ ఇచ్చాడు. ఈ పార్టీకి కాజల్ వర్మ, నిందితుడి తండ్రి కూడా హాజరయ్యారు. షోరూమ్ తాళాల బాధ్యత చూసే క్యాషియర్ గౌతమ్ రాజ్ను ఎక్కువ మద్యం తాగేలా ప్రోత్సహించి.. అతడిని ఇంటి దగ్గర దింపే నెపంతో తాళాల్ని కాజేశాడు.
మరుసటి రోజు ఉదయాన్నే నితిన్ తన స్నేహితుడితో నగల దుకాణానికి వచ్చి.. దొంగిలించిన తాళం చెవితో షట్టర్ తెరిచి లోపలికి వెళ్లాడు. కేవలం 25 నిమిషాల్లో మొదటి అంతస్తులో ఉన్న బంగారం, వజ్రాలు, రత్నాలు పొదిగిన రూ.4 కోట్ల విలువైన ఆభరణాలను దోచుకొని అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. షోరూమ్లో ఎటువంటి అలారం వ్యవస్థ లేకపోవడంతో ఈ విషయాన్ని ఎవరూ గుర్తించలేకపోయారని పోలీసులు వెల్లడించారు.
రాత్రిపూట కాపలాగా ఉండే సెక్యూరిటీ గార్డు ఉదయం 7 గంటలకు ఇంటికి వెళ్లిపోయిన అనంతరం ఈ దోపిడీ జరిగిందని వివరించారు. పెళ్లి ఖర్చుల కోసమే ఈ దొంగతనం చేసినట్లు విచారణలో తేలిందన్నారు. ఈ కేసులో నిందితుడు నితిన్తో పాటు అతడి తండ్రి, ప్రేయసిని అరెస్ట్ చేశామని.. ఈ కేసు దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని పోలీసులు తెలిపారు.
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