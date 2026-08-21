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  4. Girl, 13, and 3 minor boys detained for murder of her grandfather in Alappuzha
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 21 August 2026 (14:09 IST)

ఐఫోన్ కోసం బంధువునే హత్య చేసిన మైనర్ బాలిక

Crime
Written By: ఠాగూర్
Updated: Fri, 21 Aug 2026 (14:09 IST)
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ఖరీదైన ఐఫోన్, లగ్జరీ బైకులను కొనుగోలు చేయాలన్న దురాశతో 13 యేళ్ల బాలిక తన బంధువునే హత్య చేయించిన దారుణ ఘటన కేరళ రాష్ట్రంలో చోటు చేసింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, 
 
ఆళపుళా జిల్లాకు చెందిన శివంకుట్టి చెట్టియార్ (65) అనే వృద్ధుడు కరువట్టాలోని ఓ అద్దె ఇంట్లో నివసిస్తున్నారు. బంధువైన మైనర్ బాలిక కూడా వృద్ధుడి ఇంట్లోనే ఉంటూ చదువుకొంటోంది. శనివారం రాత్రి ఆయన భార్య, కుమార్తె ప్రసవం నిమిత్తం ఆసుపత్రికి వెళ్లారు. 
 
శివంకుట్టి ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న విషయాన్ని గమనించిన బాలిక, తన స్నేహితులతో కలిసి హత్యకు పథకం రచించింది. డబ్బు, బంగారంపై కన్నేసిన ఆ బాలిక... కొల్లాం నుంచి వచ్చిన తన ముగ్గురు మైనర్ స్నేహితులకు బాధితుడి ఇంటికి దారి చూపించడంతో పాటు అవసరమైన సమాచారాన్ని అందించింది.
 
శనివారం రాత్రి తొమ్మిది గంటల తర్వాత నిందితులు ఆ ఇంటికి చేరుకున్నారు. శివంకుట్టి కాళ్లు, చేతులను బట్టలతో కట్టేసి, మెడకు మరో గుడ్డతో ఉరిబిగించి ఊపిరాడకుండా చేసి హత్య చేశారు. అనంతరం గదిలోని బీరువా పగలగొట్టి బంగారం, నగదుతో పరారయ్యారు. దర్యాప్తును తప్పుదోవ పట్టించేందుకు ఘటనా స్థలంలో నేలపై, తలుపుల వద్ద కారంపొడి చల్లారు.
 
సోమవారం ఉదయం సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. ఇంట్లో రక్తపు మరకల ఉన్నప్పటికీ, ఆ బాలిక ఏమాత్రం చలించకుండా పరీక్ష రాసేందుకు పాఠశాలకు వెళ్లాలని పట్టుబట్టింది. ఆమె ప్రవర్తనపై అనుమానం వచ్చిన ఓ మహిళా సర్కిల్ ఇన్‌స్పెక్టర్, బాలికను లోతుగా విచారించగా అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. 
 
తన సూచనల మేరకే ఈ హత్య జరిగినట్లు ఆమె అంగీకరించింది. బాలికకు ఐఫోన్, బాలురకు బైక్లు కొనాలనే దురాశతో పాటు, బాధితుడిపై ఉన్న పాత కక్షలు కూడా ఈ హత్యకు దారితీసి ఉండవచ్చని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. నలుగురు మైనర్లనూ అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు, వారిని జువైనల్ జస్టిస్ బోర్డు ముందు హాజరుపరచనున్నారు. ఈ ఘటనలో డ్రగ్స్ కోణం ఉందా అనే అంశంపై కూడా దర్యాప్తు సాగిస్తున్నారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం అలప్పుజ మెడికల్ కాలేజీకి తరలించారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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