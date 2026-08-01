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  4. Girl Booked Over Abusive Remarks Against PM Modi Apologises
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 1 August 2026 (15:11 IST)

Girl: నా వయసు కేవలం 15 ఏళ్లు.. నేను చేసింది క్షమించదగినది కాదు.. (video)

Girl
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 1 Aug 2026 (15:11 IST)
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Girl
ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద జరిగిన నిరసన కార్యక్రమంలో పాల్గొని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని దూషించినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఒక యువతి, ఆన్‌లైన్‌లో బహిరంగ క్షమాపణలు చెప్పింది. ఈ వీడియో వైరల్ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో రెండు చేతులు జోడించి మాట్లాడిన ఆమె, ఆ సమయంలో అక్కడి జనసందోహం సృష్టించిన ఉద్వేగపూరిత వాతావరణానికి లోనై ప్రధానిపై అనుచిత పదజాలం వాడానని పేర్కొంది. 
 
ఇది తన మొదటి, చివరి తప్పిదమని చెబుతూ తీవ్ర పశ్చాత్తాపం వ్యక్తం చేసిన ఆమె, దేశ ప్రజలను క్షమించమని కోరింది. "నా వయసు కేవలం 15 ఏళ్లు. నేను చేసింది క్షమించదగినది కాదు," అని ఆమె ఆ వీడియోలో చెప్పింది. 
 
గమనించదగ్గ విషయం ఏమిటంటే, ఆమె తన వయసును 15గా పేర్కొంది. ఇది ఆమెపై దాఖలైన జీరో ఎఫ్‌ఐఆర్‌కు విరుద్ధంగా ఉంది. అందులో ఆమె వయసు 25గా పేర్కొనబడింది. ఇకపోతే ప్రధాని మోదీ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో అర్ధరాత్రి ఒక వీడియో సందేశాన్ని పోస్ట్ చేసిన కొద్దిసేపటికే ఈ క్షమాపణ వెలుగులోకి వచ్చింది. 
 
ఆ వీడియోలో, ఈ ఘటనలో ప్రమేయం ఉన్న దారితప్పిన యువతను క్షమించడానికి తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని, వారిని శిక్షించడం కాకుండా సమాజం వారికి సలహా ఇవ్వాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. 
 
తనను, తన దివంగత తల్లిని కూడా దూషణాత్మక నినాదాలతో లక్ష్యంగా చేసుకున్నారని మోదీ పేర్కొన్నారు. అయితే, చట్టపరమైన చర్యలు, బహిరంగ అవమానాలు వైఖరులను మార్చడానికి పెద్దగా ఉపయోగపడవని వాదిస్తూ, బదులుగా సహనం, మార్గదర్శకత్వం అవసరమని ఆయన కోరారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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