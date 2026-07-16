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  4. Girl makes Reels to a movie song at Mathura temple; police chase her away (Video)
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Thursday, 16 July 2026 (15:57 IST)

మథుర దేవాలయంలో సినిమా పాటతో బాలిక రీల్స్, తరిమేసిన పోలీస్ (వీడియో)

Girl dance at Mathura Temple
Written By: ఐవీఆర్
Updated: Thu, 16 Jul 2026 (16:02 IST)
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ఈమధ్యకాలంలో రీల్స్ పిచ్చి పీక్స్‌కు వెళ్లిపోతోంది. ఎక్కడ ఏ అవకాశం దొరికినా వదలడంలేదు. ఇటీవలే భర్త ICUలో వుంటే ఓ భార్య ఎలాంటి బాధ లేకుండా రీల్స్ చేస్తూ కనబడింది. దీనిపై నెటిజన్లు తీవ్ర విమర్శలు చేసారు. తాజాగా మరో వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అదేమిటంటే... శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ జన్మభూమిలోని మథుర ఆలయంలో ఆ నల్లనయ్యను దర్శించుకునేందుకు భక్తులు క్యూ లైన్లో వెళ్తున్నారు.
 
పక్కనే ఖరీదైన క్యూలైన్లో ఓ బాలిక శ్రీకృష్ణ నామం పెట్టుకుని ఓ సినిమా పాటకు నాట్యం చేయడం ప్రారంభించింది. పక్కనే క్యూలైన్లో వున్న భక్తులు ఆ బాలిక చేస్తున్న నృత్యంతో అసౌకర్యానికి గురయ్యారు. కానీ ఆమె అదేమీ పట్టించుకోకుండా తనదైన లోకంలో డ్యాన్స్ చేస్తూనే వుంది. ఇంతలో క్యూలైన్ వద్ద సెక్యూరిటీ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న పోలీసులు గమనించారు. వెంటనే ఆమెను... ఇది డ్యాన్స్ ఫ్లోర్ కాదు, నాట్యం చేయడానికి, ఇక్కడ నుంచి వెళ్లిపో అంటూ వెనుక నుంచి వచ్చి గర్జించారు. దాంతో సదరు బాలిక అక్కడ నుంచి జారుకున్నది.
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ఐవీఆర్

Fauji Update: ఫౌజీ తిరుగుబాటు ప్రారంభమయింది, రిలీజ్ పై క్లారిటీ ఇచ్చేసిన ప్రభాస్

Fauji Update: ఫౌజీ తిరుగుబాటు ప్రారంభమయింది, రిలీజ్ పై క్లారిటీ ఇచ్చేసిన ప్రభాస్రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్, ఇమాన్వి, మిథున్ చక్రవర్తి జయప్రద అనుపమ్‌ ఖేర్ తదితరులు నటిస్తున్న చిత్రం ఫౌజీ. చారిత్రాత్మక నేపథ్యంగా రూపొందుతోన్న ఈ చిత్రం గురించి మేకర్స్ తాజా అప్ డేట్ ఇచ్చేశారు. దర్శకుడు హను రాఘవపూడి తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రం గురించి రకరకాలుగా వార్తలు వినిపస్తున్న నేపథ్యంలో నేడు దర్శక నిర్మాతలు, హీరో క్లారిటీ ఇస్తూ పోస్టర్ కూడా విడుదల చేశారు.

Mangli :హుషార్‌ పిట్టలు నుంచి మంగ్లీ ఆలపించిన హుషార్‌ గీతం టోంగా.. టోంగా

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Ruthvik: అబ్బాయిగా, అమ్మాయిగానూ నటించా, ఆ సినిమా చూసి నాట్యం నేర్చుకున్నా : రుత్విక్

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