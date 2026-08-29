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Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Saturday, 29 August 2026 (14:10 IST)

బిచ్చగాడికి రాఖీ కట్టిన అమ్మాయి: Samsung Galaxy ఫోన్ బహుమతి ఇచ్చాడు, వీడియో

Girl ties Rakhi to a beggar
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (14:14 IST)
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రోడ్డుపై చింపిరి తలతో, చిరిగిపోయిన దుస్తులతో మాసిన గెడ్డంతో శరీరం అంతా దుమ్మూధూళితో ఓ బిచ్చగాడు రోడ్డుపై రాఖీ పట్టుకుని తిరుగుతున్నాడు. ఆ రాఖీని తనకు కట్టాల్సిందిగా దారినే వెళ్తున్నవారిని అభ్యర్థిస్తున్నాడు. చాలామంది అతడిని చూసి తప్పించుకుని వెళ్లిపోయారు. కానీ ఓ అమ్మాయి మాత్రం మానవతా దృక్పధంతో అతడి చేతిలోని రాఖీ తీసుకుని అతడి చేతికి కట్టింది. వెంటనే అతడు నవ్వుతూ Samsung Galaxy కొత్త ఫోనుని ఆమెకి బహుమతిగా ఇచ్చాడు. దాంతో ఆమెతో పాటు ఆమె పక్కనున్నవారు కూడా షాకయ్యారు. ఇదంతా ఓ వీడియోలో రికార్డు చేసారు.
 
అసలు సంగతి ఏమిటంటే... ఓ యువకుడు బిచ్చగాడి వేషం వేసుకుని సమాజంలో ఇలాంటి వారి పట్ల ఎంతమంది దయాగుణం చూపిస్తారు అని పరీక్షించేందుకే ఇలా చేసినట్లు చెప్పాడు. ఓ అమ్మాయి పేదవారి పట్ల ఎలాంటి వివక్ష లేకుండా మానవత్వంతో తనకు రాఖీ కట్టేందుకు ముందుకు రావడం తనను ఎంతగానో ముగ్ధుడ్ని చేసిందని చెప్పాడు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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