ప్రైవేట్ క్లబ్గా లేడీస్ హాస్టల్.. ఎంచక్కా బాయ్ఫ్రెండ్స్తో రొమాన్స్ చేస్తున్న యువతులు.. ఎక్కడ? (video)
లేడీస్ హాస్టల్ ప్రైవేట్ క్లబ్గా మారిపోయింది. హాస్టల్లో వుంటూ పై చదువులు చదువుకుంటారని తల్లిదండ్రులు ఆశించి పంపితే యువతీయువకులు బాయ్ ఫ్రెండ్స్తో చెట్టాపట్టాలేసుకున తిరగడమే కాకుండా.. హాస్టల్కు రప్పించుకుని మరీ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఈ ఘటన హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని సోలన్లో జరిగింది. ఈ ప్రాంతానికి చెందిన ఒక కాలేజీకి చెందిన ముగ్గురు అమ్మాయిలు ఒకే గదిలో నివసిస్తున్నారు.
Himachal Pradesh
ఈ అమ్మాయిలు తమ బాయ్ఫ్రెండ్లను పగలు, రాత్రి సరదాగా గడపడానికి, పార్టీలు చేసుకోవడానికి తీసుకువచ్చేవారు. ఆ వాతావరణం ఒక కాలేజీ హాస్టల్ కంటే ఎక్కువగా ఒక ప్రైవేట్ క్లబ్ లాగా ఉండేది. ఒక రోజు, ఆ అమ్మాయిలలో ఒకరికి చెందిన కొంత డబ్బు, బట్టలు కనిపించకుండా పోవడంతో ఆ అమ్మాయి అనుమానంతో తన రూమ్మేట్లలో ఒకరిని పట్టుకుని, కాళ్లతో తన్ని, పిడిగుద్దులు కొట్టడం మొదలుపెట్టింది. ఆ దాడికి తట్టుకోలేక రూమ్ మేట్ అరిచింది. ఇంకా డబ్బులు, బట్టలు దొంగలించావని.. కనీసం గది అద్దె కూడా సమయానికి కట్టవు అంటూ మండిపడింది. దానికి తోడు బాయ్ఫ్రెండ్ను ఇక్కడికి తీసుకువచ్చి నీ అల్లరి చేష్టలతో రాత్రంతా పార్టీ చేసుకుంటావని మండిపడింది.
ఇంతలో, వెనుక కూర్చున్న ఒక బాయ్ఫ్రెండ్, తాగుడు మత్తులో తన సిగరెట్లు, గంజాయిని ఆనందంగా ఆస్వాదిస్తూ కనిపించాడు. ఆ అమ్మాయి తన స్నేహితురాలి జుట్టు పట్టుకుని లాగుతూ, తిడుతూ, చితకబాదుతోంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.
हिमाचल प्रदेश के सोलन में कॉलेज की 3 लड़कियाँ एक ही रूम में रहती थीं।— Mandeep RajBhar (@MandeepRajBhar9) August 18, 2026
यह लड़कियां दिन-रात बॉयफ्रेंड ला-लाकर एन्जॉयमेंट, पार्टी करती थी… पूरा माहौल कॉलेज हॉस्टल से ज्यादा “प्राइवेट क्लब” जैसा चल रहा था। एक दिन एक लड़की के कुछ पैसे और कपड़े गायब हो गए। बस फिर क्या था!
लड़की ने… pic.twitter.com/wfscqOoQD9