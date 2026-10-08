ఐఫోన్ దొంగతనం - పాస్వర్డ్ కోసం ఓనర్కే రిక్వెస్ట్
ఐఫోన్ దొంగతనం.. పాస్వర్డ్ కోసం ఓనర్కే రిక్వెస్ట్! ఐఫోన్ను చోరీ చేసిన ఓ దొంగ.. దాన్ని అన్లాక్ చేయలేక చివరికి ఫోన్ ఓనర్నే సంప్రదించాడు! ఉత్తరాఖండ్లోని డెహ్రాడూన్లో జరిగిన ఈ ఘటనను బాధితురాలు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయడంతో వైరల్గా మారింది. ఫోన్ చోరీకి గురై దాదాపు నెలరోజులు గడిచినా లాక్ను ఓపెన్ చేయలేకపోయిన దొంగ.. ఓనర్ నంబర్ను గుర్తించి నేరుగా పాస్వర్డ్ అడిగాడట. అంతేకాదు.. “ఫోన్ తిరిగి ఇచ్చేయండి” అని ఓనర్ కోరగా, అది నిజంగా మీ ఫోన్ అని నిర్ధారించుకోవడానికి కొన్ని వివరాలు పంపాలని దొంగ అడిగినట్లు ఆమె తెలిపింది. తమ ప్రాంతంలో గ్యాడ్జెట్ల చోరీలు పెరుగుతున్నా పోలీసులు తగిన చర్యలు తీసుకోవడం లేదని బాధితురాలు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దొంగతనం చేసి.. మళ్లీ ఓనర్ దగ్గరే పాస్వర్డ్ అడగడం మాత్రం నెటిజన్లకు షాక్తో పాటు నవ్వు తెప్పిస్తోంది! #iPhone #iPhoneTheft #Dehradun #Uttarakhand #ViralNews #TeluguNews #Tupaki Follow ???? @tupaki_official— Tupaki (@tupaki_official) October 8, 2026