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  4. Give The Harshest Possible Punishment To The Accused; Even If It Is Siya : Goyal's Father
Written By సెల్వి
Last Updated : Friday, 26 June 2026 (13:36 IST)

కేతన్‌ను ప్రియుడితో కలిసి చంపేశాం.. పారిపోతే పరువు పోతుందని.. సియా

Ketan Agarwal
BY: సెల్వి
Publish: Fri, 26 Jun 2026 (13:31 IST) Updated: Fri, 26 Jun 2026 (13:36 IST)
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Ketan Agarwal
జూన్ 18న లోహగడ్ కోట పైనుంచి కేతన్ అగర్వాల్‌ను కిందకు తోసి చంపే ముందు, అతని కాబోయే భార్య సియా గోయల్ తన ప్రియుడు చేతన్ చౌదరికి ముందుగా నిర్ణయించుకున్న సంకేతాన్ని ఇచ్చిందని ఒక పోలీసు అధికారి గురువారం తెలిపారు. తాము పారిపోయి పెళ్లి చేసుకుంటే కుటుంబాలకు చెడ్డపేరు వస్తుందన్న భయంతో, అగర్వాల్‌ను చంపాలని ఆ జంట నిర్ణయించుకున్నట్లు పోలీసులు పేర్కొన్నారు. 
 
విచారణ సమయంలో నేరస్తులలో కనిపించే సాధారణ ధోరణిలాగే, మొదట్లో వీరిద్దరూ ఒకరిపై ఒకరు నిందలు వేసుకునే ప్రయత్నం చేశారు. అయితే, చివరకు సియా ఈ కుట్రను తానే పన్నానని, ఈ ప్రణాళికలో చేతన్ కూడా పాలుపంచుకున్నాడని అంగీకరించిందని ఈ హత్య కేసు దర్యాప్తులో భాగమైన ఒక పోలీసు అధికారి తెలిపారు. చౌదరి (22) మొదట తాను ఆ కోట వద్ద ఉన్నానని, అయితే అగర్వాల్‌ (25)ను కొండ అంచు నుంచి కిందకు తోసివేసిన ప్రదేశానికి తాను వెళ్లలేదని, అసలు ఏం జరిగిందో తనకు తెలియదని చెప్పాడని ఆ అధికారి తెలిపారు. 
 
అయితే, అతను అబద్ధం చెబుతున్నాడని స్పష్టమైందని పేర్కొన్న అధికారి, చివరకు వారిద్దరూ తమ పాత్రలను అంగీకరించి, జరిగిన సంఘటనలన్నింటినీ వివరించారని చెప్పారు. పక్కా ప్లాన్ ప్రకారం, గోయల్ (20) కింద కూర్చోవడం ద్వారా సంకేతం ఇవ్వాలి, ఆ తర్వాత చౌదరి పైకి వచ్చి, ఏమీ తెలియని అగర్వాల్‌ను తోసివేసి మరణానికి గురిచేయాలి. వారు ఆ పథకాన్ని ఖచ్చితంగా అమలు చేశారని ఆ అధికారి తెలిపారు. 
 
ఏం జరిగిందో, ఎలా జరిగిందో వారు మాకు చెప్పారు. ఏం జరగబోతోందో కేతన్‌కు అస్సలు తెలియదు. అసలు విషయం గ్రహించే లోపే అతన్ని లోయలోకి తోసేశారని ఆ అధికారి తెలిపారు. ఒక అమాయకుడిని హత్య చేయడానికి బదులుగా ఇద్దరూ కలిసి ఎందుకు పారిపోలేదని కూడా పోలీసులు వారిని ప్రశ్నించారు. 
 
పారిపోతే తమ కుటుంబాలకు చెడ్డపేరు వస్తుందని వారు చెప్పారని ఆ అధికారి పేర్కొన్నారు. నిందితులు అగర్వాల్‌ను రెండుసార్లు లోహగఢ్ కోటకు తీసుకెళ్లి చంపడానికి ప్రయత్నించారని, అయితే ప్రతిసారీ ఆ ప్రయత్నం విఫలమైందని పోలీసులు ఇంతకు ముందే వెల్లడించారు.
 
రాజస్థాన్‌లోని ఉదయపూర్‌లో ఉన్న ఒక ప్యాలెస్‌లో కేతన్ అగర్వాల్, సియా గోయల్ వివాహం నవంబర్‌లో జరగాల్సి ఉంది. కానీ గోయల్‌కు అతన్ని పెళ్లి చేసుకోవడం ఇష్టం లేదు. విలేకరులతో మాట్లాడిన గోయల్ తండ్రి, ఈ నేరానికి బాధ్యులైన వారికి అత్యంత కఠినమైన శిక్ష పడాలని కోరారు.
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సెల్వి

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