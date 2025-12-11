గోవా నైట్ క్లబ్ దుర్ఘటం.. థాయ్లాండ్లో చేతులకు సంకెళ్ళువేసి లూథ్రా బ్రదర్స్ అరెస్టు
ప్రముఖ సముద్రతీర పర్యాటక ప్రాంతమైన గోవాలోని ఓ నైట్ క్లబ్లో జరిగిన అగ్నిప్రమాదం కేసులో పురోగతి లభించింది. ఈ నైట్ క్లబ్ యజమానులు లూథ్రా బ్రదర్స్ను థాయ్లాండ్లో అరెస్టు చేశారు. ఈ ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే లూథ్రా బ్రదర్స్ థాయ్లాండ్కు పారిపోయారు. నింధనలకు విరుద్ధంగా క్లబ్ నడుపుతూ 25 మందికి మృతి కారణమయ్యారని పోలీసులు వారిపై కేసు నమోదు చేశారు.
అయితే, లూథ్రా బ్రదర్స్ పరారీలో ఉండటంతో భారత ప్రభుత్వం వారిపై బ్లూ కార్నర్ నోటీసులు జారీ చేసింది. థాయ్లాండ్కు పారిపోయినట్టు గుర్తించిన పోలీసులు అక్కడి ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు. తాజాగా పుకెట్లో వారు దాగివున్నట్టు గుర్తించిన థాయ్ పోలీసులు వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారి చేతికి సంకెళ్లు వేసిన ఫోటోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. త్వరలోనే వీరిని భారత్కు పంపించనున్నట్టు థాయ్లాండ్ పోలీసులు తెలిపారు.
అగ్నిప్రమాదం తర్వాత థాయ్లాండ్ పారిపోయిన లూథ్రా బ్రదర్స్ ఢిల్లీ హైకోర్టులో బెయిల్ కోసం పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. వారి తరపున లాయర్ దాఖలు చేసిన ఈ పిటిషన్లో తాము ఎక్కడికి పారిపోలేదని, బిజినెస్ మీటింగ్ కోసం థాయ్ వచ్చామని అందులో పేర్కొన్నారు. క్లబ్ నిర్వహణలో ఎలాంటి నిబంధనల ఉల్లంఘన జరగలేదని చెప్పారు.
ఆ క్లబ్ నడుపుతున్న బిల్డింగ్కు తాము యజమానులం కాదని వివరించారు. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో తాము క్లబ్లో లేమని చెప్పారు. తాము ఢిల్లీలో విమానం దిగిగానే పోలీసులు అరెస్టు చేసే అవకాశం ఉందని తమకు నాలుగు వారాల ట్రాన్సిట్ యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ ఇవ్వాలని కోర్టుకు విజ్ఞప్తి చేశారు.