భూమిని తవ్వితే బంగారు కుండలు- కాపలాగా నల్లత్రాచు పాములు (video)
సాధారణంగా బంగారం వున్న చోట, అంటే సంపద వున్న చోట.. అందుకు కాపలాగా నాగుపాములు వుంటాయని చెప్తుంటారు పెద్దలు. ఇదే తరహాలో కేరళ తిరువనంతపురం, అనంత పద్మనాభ స్వామి ఆలయంలోని ఆరో నేల మాళిగలో భారీ సంపద వుందని ఆ నేల మాళిగకు సంబంధించిన తలుపులకు నాగబంధం వుందని తెలియవచ్చింది. నాగబంధం కారణంగా ఆ గదిని తెరిచేందుకు ఎవ్వరూ సాహసించ లేదు. ప్రస్తుతం ఆ నేల మాళిగ మూతపడి వుంది. ఈ భారీ సంపదకు నాగబంధం కాపలా వుంది.
కట్ చేస్తే.. తాజాగా భూమిని తవ్వితే బంగారు కుండలు బయటపడ్డాయి. ఆ బంగారు రాశికి కాపలాగా నల్లత్రాచు పాములు రెండు వున్నాయి. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. దేశంలోని అంబాలా జిల్లాలో, భూమిని తవ్వుతుండగా బంగారు కుండలు బయటపడ్డాయి.
ఆ బంగారానికి కాపలాగా పాములుండటాన్ని ఆ వీడియోలో స్పష్టంగా చూడొచ్చు. ఆ బంగారాన్ని పొడవాటి కమ్మీతో బయటికి తీసేందుకు అధికారులు ప్రయత్నించగా ఆ పాములు కాటేస్తూ అందరినీ బయటపెట్టాయి. రెండు పాములు ఆ భారీ ఆభరణాలతో కూడిన కుండను, ఆభరణాలను వెలికి తీయనివ్వకుండా కాటేస్తూ కనిపించాయి. ఈ వీడియోను మీరూ ఓ లుక్కేయండి.