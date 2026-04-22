Ranya Rao: బంగారు స్మగ్లింగ్ కేసు... కన్నడ నటి రన్యా రావు విడుదలవుతారా?
బంగారు స్మగ్లింగ్ కేసులో నిందితురాలిగా ఉన్న కన్నడ నటి రన్యా రావు, విదేశీ మారక ద్రవ్య పరిరక్షణ, స్మగ్లింగ్ కార్యకలాపాల నివారణ చట్టం కింద విధించిన ఏడాది నివారణ నిర్బంధం బుధవారంతో ముగియడంతో విడుదలయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఆమె న్యాయ బృందం సాధారణ బెయిల్ కోసం పెండింగ్లో ఉన్న పూచీకత్తు లాంఛనాలను పూర్తి చేసిన తర్వాత, రన్యా రావు విడుదల కావచ్చు. ఆమెకు కొన్ని నెలల క్రితమే సాధారణ బెయిల్ మంజూరైనప్పటికీ, ఆమె COFEPOSA నివారణ నిర్బంధంలోనే ఉన్నారు.
ఇప్పుడు ఏడాది కాలపరిమితి పూర్తి కావడంతో, డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ (డీఆర్ఐ)తో సహా పలు ఏజెన్సీలు అవే నిబంధనల కింద తదుపరి నిర్బంధాన్ని కోరలేవు. దీంతో ఆమె విడుదలకు మార్గం సుగమమైంది. మార్చి 2024 నుండి మార్చి 2025 మధ్య కాలంలో, ఒక ముఠా ద్వారా 127 కిలోలకు పైగా బంగారాన్ని భారతదేశంలోకి అక్రమంగా తరలించిన రూ. 102 కోట్ల విలువైన బంగారు స్మగ్లింగ్ కేసులో ఈ నటిపై ఆరోపణలు ఉన్న విషయం తెలిసిందే.
విదేశాలకు ఆమె తరచుగా చేస్తున్న పర్యటనలపై నిఘా ఉంచిన రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ డైరెక్టరేట్ అధికారులు, మార్చి 2, 2025న దుబాయ్ నుండి బెంగళూరుకు చేరుకున్న రన్యా రావును కెంపేగౌడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో అదుపులోకి తీసుకున్నారు. జనవరి 2025 నుండి ఆమె దుబాయ్కి 27 సార్లు ప్రయాణించినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఈ దర్యాప్తులో మరింత అధునాతనమైన స్మగ్లింగ్ పద్ధతులు వెలుగులోకి వచ్చాయి. భద్రతా తనిఖీలను తప్పించుకోవడానికి రాష్ట్ర పోలీసు ప్రోటోకాల్ అధికారిని వినియోగించుకోవడం, బంగారం కొనుగోలు నిమిత్తం భారతదేశం నుండి దుబాయ్కి నిధులను బదిలీ చేయడానికి హవాలా లావాదేవీలు జరపడం, అలాగే ఒక పెద్ద స్మగ్లింగ్ ముఠా ప్రమేయం ఉండటం వంటి అంశాలు ఈ దర్యాప్తులో బయటపడ్డాయి.
డీఆర్ఐ అధికారులు ఆమె వద్ద నుండి 14.213 కిలోల బరువున్న బంగారు కడ్డీలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వీటి విలువ రూ. 12.56 కోట్లుగా అంచనా వేయబడింది. బెంగళూరు నగరంలోని రన్యా రావు నివాసంలో తదనంతరం జరిపిన సోదాల్లో, ఈడీ అధికారులు రూ. 2.06 కోట్ల విలువైన బంగారు ఆభరణాలను, రూ. 2.67 కోట్ల భారతీయ నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఆ తర్వాత, మార్చి 7, 2025న సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సీబీఐ) ఒక ప్రాథమిక సమాచార నివేదికను (ఎఫ్ఐఆర్) నమోదు చేసిన అనంతరం, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) ఈ కేసు దర్యాప్తును చేపట్టింది. హర్షవర్ధిని రన్యా రావు, ఐపీఎస్ అధికారి రామచంద్ర రావు సవతి కుమార్తె. ప్రస్తుతం ఆమె బెంగళూరు సెంట్రల్ జైలులో ఉన్నారు.