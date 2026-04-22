Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 22 ఏప్రియల్ 2026 (19:11 IST)

Ranya Rao: బంగారు స్మగ్లింగ్ కేసు... కన్నడ నటి రన్యా రావు విడుదలవుతారా?

బంగారు స్మగ్లింగ్ కేసులో నిందితురాలిగా ఉన్న కన్నడ నటి రన్యా రావు, విదేశీ మారక ద్రవ్య పరిరక్షణ, స్మగ్లింగ్ కార్యకలాపాల నివారణ చట్టం కింద విధించిన ఏడాది నివారణ నిర్బంధం బుధవారంతో ముగియడంతో విడుదలయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
 
విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఆమె న్యాయ బృందం సాధారణ బెయిల్ కోసం పెండింగ్‌లో ఉన్న పూచీకత్తు లాంఛనాలను పూర్తి చేసిన తర్వాత, రన్యా రావు విడుదల కావచ్చు. ఆమెకు కొన్ని నెలల క్రితమే సాధారణ బెయిల్ మంజూరైనప్పటికీ, ఆమె COFEPOSA నివారణ నిర్బంధంలోనే ఉన్నారు. 
 
ఇప్పుడు ఏడాది కాలపరిమితి పూర్తి కావడంతో, డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ (డీఆర్ఐ)తో సహా పలు ఏజెన్సీలు అవే నిబంధనల కింద తదుపరి నిర్బంధాన్ని కోరలేవు. దీంతో ఆమె విడుదలకు మార్గం సుగమమైంది. మార్చి 2024 నుండి మార్చి 2025 మధ్య కాలంలో, ఒక ముఠా ద్వారా 127 కిలోలకు పైగా బంగారాన్ని భారతదేశంలోకి అక్రమంగా తరలించిన రూ. 102 కోట్ల విలువైన బంగారు స్మగ్లింగ్ కేసులో ఈ నటిపై ఆరోపణలు ఉన్న విషయం తెలిసిందే. 
 
విదేశాలకు ఆమె తరచుగా చేస్తున్న పర్యటనలపై నిఘా ఉంచిన రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ డైరెక్టరేట్ అధికారులు, మార్చి 2, 2025న దుబాయ్ నుండి బెంగళూరుకు చేరుకున్న రన్యా రావును కెంపేగౌడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో అదుపులోకి తీసుకున్నారు. జనవరి 2025 నుండి ఆమె దుబాయ్‌కి 27 సార్లు ప్రయాణించినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఈ దర్యాప్తులో మరింత అధునాతనమైన స్మగ్లింగ్ పద్ధతులు వెలుగులోకి వచ్చాయి. భద్రతా తనిఖీలను తప్పించుకోవడానికి రాష్ట్ర పోలీసు ప్రోటోకాల్ అధికారిని వినియోగించుకోవడం, బంగారం కొనుగోలు నిమిత్తం భారతదేశం నుండి దుబాయ్‌కి నిధులను బదిలీ చేయడానికి హవాలా లావాదేవీలు జరపడం, అలాగే ఒక పెద్ద స్మగ్లింగ్ ముఠా ప్రమేయం ఉండటం వంటి అంశాలు ఈ దర్యాప్తులో బయటపడ్డాయి. 
 
డీఆర్ఐ అధికారులు ఆమె వద్ద నుండి 14.213 కిలోల బరువున్న బంగారు కడ్డీలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వీటి విలువ రూ. 12.56 కోట్లుగా అంచనా వేయబడింది. బెంగళూరు నగరంలోని రన్యా రావు నివాసంలో తదనంతరం జరిపిన సోదాల్లో, ఈడీ అధికారులు రూ. 2.06 కోట్ల విలువైన బంగారు ఆభరణాలను, రూ. 2.67 కోట్ల భారతీయ నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 
 
ఆ తర్వాత, మార్చి 7, 2025న సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సీబీఐ) ఒక ప్రాథమిక సమాచార నివేదికను (ఎఫ్ఐఆర్) నమోదు చేసిన అనంతరం, ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) ఈ కేసు దర్యాప్తును చేపట్టింది. హర్షవర్ధిని రన్యా రావు, ఐపీఎస్ అధికారి రామచంద్ర రావు సవతి కుమార్తె. ప్రస్తుతం ఆమె బెంగళూరు సెంట్రల్ జైలులో ఉన్నారు.

Mrunal Thakur : ఐటెం సాంగ్ లో మృణాల్ ఠాకూర్ వర్సెస్ పూజా హెగ్డే:మృణాల్ ఠాకూర్ వర్సెస్ పూజా హెగ్డే గా బాలీవుడ్ సినిమాలో పోటీపడి నటిస్తున్నారు. వరుణ్ ధావన్ రొమాంటిక్ కామెడీలో హాటెస్ట్ లుక్స్‌ను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. మే 22, 2026న విడుదల కానున్న డేవిడ్ ధావన్ కామెడీ చిత్రం 'హై జవానీ తో ఇష్క్ హోనా హై'లో, వరుణ్ ధావన్‌తో పాటు మృణాల్ ఠాకూర్ మరియు పూజా హెగ్డే గ్లామరస్ డ్యాన్స్ నంబర్లలో నటిస్తున్నారు.

Salman khan: సల్మాన్ ఖాన్, నయనతార యాక్షన్ సినిమా ముంబైలో షూటింగ్ ప్రారంభంవంశీ పైడిపల్లి దర్శకత్వంలో, శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ నిర్మిస్తున్న పేరు పెట్టని యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్ #SVC63 చిత్రీకరణ ముంబైలో ప్రారంభమైంది. ఈ చిత్రంతో సల్మాన్ ఖాన్, నయనతార తొలిసారిగా తెరపై జతకడుతున్నారు. ఈద్ 2027 విడుదలకు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న ఈ హై-ఆక్టేన్ మాస్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా దీనిని ప్రచారం చేస్తున్నారు.

గెలిస్తే రాజభోగం ఓడిపోతే వీరస్వర్గం అదే నచ్చింది : రఘు కుంచెరఘుకుంచే టైటిల్‌ పాత్ర పోషిస్తున్న చిత్రం ‘గేదెలరాజు’. కాకినాడ తాలుకా సినిమా ట్యాగ్‌లైన్‌. మోటూరి టాకీస్‌ పతాకంపై రఘు కుంచె సమర్పిస్తున్న ఈ చిత్రానికి చైతన్య మోటూరి దర్శకత్వం వహించారు. వాణి రవికుమార్‌ మోటూరి నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమా ఈ నెల 24న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వస్తోంది. ఈ రోజు హైదరాబాద్ లో ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఘనంగా నిర్వహించారు.

Nani: పారడైజ్ కే అడ్రెస్ అయితా అంటూ జడలతో హడలెత్తిస్తున్న నానినేచురల్ స్టార్ నాని నటిస్తున్న ది పారడైజ్ నుంచి ఆయారే.. జడలలులో హడలురో ..అంటూ తన గ్యాంగ్ తో రూపొందిన సాంగ్ ను విడుదల చేశారు. వందాలాది మంది చిత్రమైన గెటప్ లో పక్కా మాస్ సాంగ్ గా వుంది. ఇక ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆగస్ట్ 21, 2026 విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. అభిమానుల నుండి క్రికెటర్ల వరకు, ప్రతి ఒక్కరూ ఆయా షేర్ ను గ్రౌండ్ లో బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో పాడుతున్న వీడియో క్లింప్ ను కూడా ఇందులో చూపించారు.

Allu Arjun: పుష్ప సంపాదనకంటే రాకాతో తగ్గేదేలా అంటున్న అల్లు అర్జున్ ?పుష్ప ఫ్రాంచైజీ ద్వారా అల్లు అర్జున్ అత్యధిక పారితోషికం పొందే నటుడిగా నిలిపిన రూ. 600 కోట్లకు పైగా రాబట్టారని ఓ సర్వేలో తేలింది. భారతీయ నటుల్లో అల్లు అర్జున్ ఫేమస్ కావడంతో ఆయనతో కొందరు విశ్లేషకులు ద్రుష్టి సారించారు. ఇటీవలే రాకా లుక్ తో అందరినీ ఆకట్టుకున్న అల్లు అర్జున్ ప్రస్తుతం ఆ షూటింగ్ పనుల్లో వున్నారు. అట్లీ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ భారీ బడ్జెట్ పాన్-ఇండియన్ సైన్స్ ఫిక్షన్ యాక్షన్-ఫాంటసీ చిత్రంలో దీపికా పదుకొణే కథానాయికగా నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం 2027లో థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

Student: నెలసరిని ఆలస్యం చేసింది.. 18 ఏళ్ల యువతి మృతిఒక పండుగ కోసం తన నెలసరిని ఆలస్యం చేయడానికి మాత్రలు తీసుకున్న తర్వాత, 18 ఏళ్ల యువతి మరణించినట్లు వచ్చిన ఒక ఇటీవలి నివేదిక తీవ్ర ఆందోళనను రేకెత్తించింది. ఈ కేసు వైద్యపరమైన ఎంపికలు, సాంస్కృతిక అంచనాల మధ్య ఉన్న సంక్లిష్టమైన సంబంధాన్ని స్పష్టం చేస్తుంది. లోతుగా పాతుకుపోయిన ఆచారాలు వ్యక్తిగత నిర్ణయాలను ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో ఇది చూపిస్తుంది. ఈ సందర్భంలో, ఒక మహిళ తన తల్లి అనుభవాన్ని పంచుకుంది.

వేసవిలో హైడ్రేటెడ్‌గా వుంచే పండ్లు ఇవేవేసవికాలంలో శరీరం డీహైడ్రేషన్‌కి గురవుతుంటుంది. అందువల్ల శరీరానికి పుష్కలంగా నీరు అందించాల్సి వుంటుంది. వేసవి వడదెబ్బ తగలకుండా వుండాలంటే ఈ క్రింది 8 పండ్లను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకోవాలి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. కొబ్బరి నీళ్లలో ప్రోటీన్లు, విటమిన్లు, మినరల్స్, పొటాషియం, ఫైబర్, కాల్షియం, మినరల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. అందుకే కొబ్బరి నీళ్లు తాగితే శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్‌గా వుంచుకోవచ్చు. పుచ్చకాయంలో 92 శాతం నీరు వుంటుంది. కనుక వీటిని వేసవిలో తింటుంటే శరీరం హైడ్రేట్‌గా వుంటుంది. కీరదోసలో 95 శాతం వరకూ నీరు వుంటుంది కనుక వేసవిలో శరీరంలో నీటి శాతాన్ని తగ్గకుండా చూస్తాయి.

ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో తినదగిన ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?ఖాళీ కడుపుతో ఉదయాన్నే తినే ఆహారం శరీరానికి తక్షణ శక్తినిచ్చి రోజంతా చలాకీగా వుండేట్లు చేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఖాళీ కడుపుతో తినే ఆహారం తేలికగా జీర్ణమవదగినదిగా వుండాలి. అలాంటి ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఖాళీ కడుపుతో గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం పిండుకుని తాగితే అది గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. నానబెట్టిన బాదం కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో, జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది. ఓట్స్ తీసుకుంటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గడం, గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుంది. స్ట్రాబెర్రీలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్స్, ఫైటోకెమికల్స్ పుష్కలంగా ఉండటం చేత, కీళ్ళనొప్పులను నివారిస్తుంది.

గోల్డెన్ మిల్క్ హెల్త్ సీక్రెట్స్పసుపు పాలు... గోల్డెన్ మిల్క్‌లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి. ఈ పాలు తాగుతుంటే కొన్ని వ్యాధుల నుండి రక్షణ పొందవచ్చు. పసుపు పాలు తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పసుపు పాలు తాగుతుంటే వాపు, కీళ్ల నొప్పులను తగ్గించడంలో సహాయపడుతాయి. మెదడు పనితీరును మెరుగుపరచి జ్ఞాపకశక్తిని పెంపొదిస్తుంది. గుండె జబ్బుల నుండి రక్షణ కల్పిస్తుంది. పసుపు పాలు తాగుతుంటే బ్లడ్ షుగర్ స్థాయి అదుపులో వుంచుకోవచ్చు. క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని రాకుండా అడ్డుకునే అవకాశం వుంటుంది. గోల్డెన్ మిల్క్ తాగుతుంటే ఇది జలుబుకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది. పసుపు పాలు తాగేవారిలో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.

గుండె సంబంధ వ్యాధులు రాకుండా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?ఈరోజుల్లో గుండె సంబంధిత సమస్యలు ఎక్కువవుతున్నాయి. ఈ సమస్యలతో ప్రాణాలు పోతున్నవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. గుండెపోటుతో ఇటీవల మరణిస్తున్నవారు ఎక్కువవుతున్నారు. కనుక గుండె ఆరోగ్యం కోసం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. ఆరోగ్యకరమైన సమతుల ఆహారం తీసుకోవాలి. పలు రకాల పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు, లీన్ ప్రోటీన్లు, వంటలో తక్కువ మొత్తంలో నూనెను వుపయోగించాలి. ప్రతిరోజూ కనీసం 30 నిమిషాలు క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి. కొలెస్ట్రాల్, అధిక రక్తపోటును నియంత్రించాలి. ధూమపానం మానేయాలి, మద్యం సేవించడం మానేయాలి. గుండె ఆరోగ్యంపై వైద్యులతో పరీక్ష చేయించుకోవాలి. రాత్రివేళ నిద్ర సమయం కనీసం 7 నుంచి 9 గంటలు వుండేట్లు చూసుకోవాలి.
