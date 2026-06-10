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భాగస్వామితో గొడవపడిన గొరిల్లా... అచ్చం మనిషిలాగే దీర్ఘాలోచన (వీడియో)
సాధారణంగా మనుషుల మధ్య గొడవలు, అలకలు, కోపతాపాలు ఉంటాయి. ఆ తర్వాత తమ తప్పు తెలుసుకుని పశ్చాత్తాపం చెందడం సర్వసాధారణం. కానీ, కొన్ని మూగజీవాల మధ్య కూడా ఇలాంటివి ఉంటాయని ఓ గొరిల్లా నిరూపించింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో షేక్ చేస్తోంది. తన భాగస్వామితో గొడవపడిన తర్వాత ఓ గొరిల్లా అచ్చం మనిషిలాగే దీర్ఘాలోచనలో మునిగిపోయిన దృశ్యం నెటిజన్లను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. 'ఇది చూస్తుంటే అచ్చం మా ఇంట్లో సీన్లాగగే ఉంది' అంటూ వేలాది మంది యూజర్లు ఫన్నీ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
ఈ వైరల్ వీడియోలో ఉన్న గొరిల్లా పేరు కియోమాసా. జపాన్లోని నాగోయాలో ఉన్న హిగాషియామా జూ అండ్ బొటానికల్ గార్డెన్లో ఉంది ఉంటోంది. దీని వయసు 13 సంవత్సరాలు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందిన 'షబానీ' అనే సిల్వర్ బ్యాక్ గొరిల్లా కొడుకే ఈ కియోమాసా. ఇటీవల తన జంటతో చిన్నపాటి వాగ్వాదం జరిగిన తర్వాత కియోమాసా ఒంటరిగా కూర్చుని ఈ పోజునిచ్చింది. నిమిషం నిడివి ఉన్న ఈ వీడియోలో కియోమాసా కుడి చేతిని శరీరానికి అడ్డంగా పెట్టుకుని, ఎడమ చేతిని నోటిపై ఉంచుకుని ఏదో తీవ్రంగా ఆలోచిస్తున్నట్టు కనిపించింది.
ఈ వీడియో 'ఎక్స్' (ట్విట్టర్)లో పోస్ట్ అయిన కొన్ని గంటల్లోనే వైరల్గా మారింది. నెటిజన్లు తమదైనశైలిలో జోకులు, కామెంట్లతో హోరెత్తించారు. 'మా ఆవిడతో గొడవపడిన తర్వాత నేను కూడా అచ్చం ఇలాగే కూర్చుంటాను' అని ఒకరు కామెంట్ చేయగా, 'వాదనలో ఓడిపోయి మరో గదికి వెళ్లిన మా ఆయన ముఖ కవళికలు సరిగ్గా ఇలాగే ఉంటాయి. ఇది ప్రపంచంలో అందరి భర్తల పరిస్థితి' అని మరో మహిళా యూజర్ రాసుకొచ్చారు.
'ఈ గొరిల్లా జూలో ఉండాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ తెలివిగా ఉంది. దీని ఆలోచనలు చూస్తుంటే మనిషిలాగే అనిపిస్తోంది' అంటూ మరికొందరు కామెంట్ చేశారు. నిజంగా కియోమాసా తన గొడవ గురించే ఆలోచిస్తోందా? లేక కేవలం సౌకర్యవంతంగా కూర్చుందా? అనే విషయాన్ని పక్కనపెడితే, దాని హావభావాలు మాత్రం మనుషులకు బాగా కనెక్ట్ అయ్యాయి. గొడవ తర్వాత జరిగినదాన్ని పదేపదే గుర్తుచేసుకుంటూ బాధపడే సందర్భాన్ని ఈ గొరిల్లా పోజ్ గుర్తుచేస్తోందని నెటిజన్లు అంటున్నారు. దీంతో, ఈ వారంలో ఇంటర్నెట్లో అత్యంత 'రిలేటబుల్' వైరల్ స్టార్గా కియోమాసా నిలిచింది.
Famous gorilla Kiyomasa falls into deep contemplation after spat with mate — caught on camera in Japanese zoo pic.twitter.com/uZhzYhs5Am— RT (@RT_com) June 9, 2026
Priya Bhavani Shankar: ఇరుముడి లో ఎన్నో మధుర జ్ఞాపకాలు : ప్రియా భవాని శంకర్
ఇరుముడి చిత్రం షూటింగ్ పూర్తిచేసుకున్న తర్వాత కథానాయిక ప్రియా భవాని శంకర్ ఇన్ స్ట్రాలో తన అనుభవానలుు పంచుకుంది. ఇప్పుడు... మేము కొన్ని సన్నివేశాలను చిత్రీకరించాము, ఎన్నో మధుర జ్ఞాపకాలను మూటగట్టుకున్నాము, మా మధ్య మాత్రమే అర్థమయ్యే కొన్ని సరదా జోకులు పంచుకున్నాము, అసలు నవ్వు తెప్పించని విషయాలకు కూడా నవ్వుకున్నాము, మొత్తానికి ఎలాగోలా ఒక సినిమాని పూర్తి చేశాము అంటూ పేర్కొంది.
Nag Aswin: సింగ్ గీతం విడుదల మార్పు- సెన్సార్ పూర్తి- క్లీన్ యూ సర్టిఫికేట్
‘సింగ్ గీతం’ ఒక ఫాంటసీ, సూపర్నేచురల్ ప్రపంచాన్ని ఆవిష్కరించే చిత్రం. ఇందులో సంగీతంతో పాటు విజువల్స్ కూడా కథనంలో అత్యంత కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ప్రేక్షకులను ఆ ప్రపంచంలో పూర్తిగా లీనం చేసే అనుభూతిని కలిగించాలనే ఉద్దేశంతో, చిత్ర బృందం ఫైనల్ అవుట్పుట్ను మరింత పర్ఫెక్ట్ చేయడానికి అదనపు సమయం కేటాయిస్తోంది. థియేటర్లలోకి తొందరపడి తీసుకురావడం కంటే అత్యుత్తమ నాణ్యతతో అందించాలనే ఆలోచనతోనే ఈ ఒకరోజు వాయిదా నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
పల్లె ప్రజల జీవనం - ప్రేమానుబంధాలు చూపించడంలో దిట్ట : పవన్ కళ్యాణ్
Pawankalyan: భారతీరాజా గారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలి : పవన్ కళ్యాణ్, కె రాఘవేంద్రరావు
ప్రముఖ దర్శకులు శ్రీ భారతీరాజా గారి మ్రుతిపట్ల సినీ ప్రముఖులు తమ సంతాపాన్ని తెలియజేశారు. పవన్ కళ్యాణ్, కె రాఘవేంద్రరావు తోపాటు చిరంజీవి, బాలక్రిష్ణ, మోహన్ రాజా పలువురు తమ సానుభూతి వ్యక్తం చేశారు. పవన్ కళ్యాణ్ ట్విట్టర్ లో సంతాపాన్ని ప్రకటిస్తూ, శ్రీ భారతీరాజా గారు కన్నుమూశారని తెలిసి చింతించాను. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాను. తమిళ, తెలుగు చిత్రాలపై శ్రీ భారతీరాజా గారు తనదైన ముద్ర వేశారు. గ్రామీణ నేపథ్యం, పల్లె ప్రజల జీవనం, ప్రేమానుబంధాలను, టీనేజర్స్ కి ఉండే ఆకర్షణలు లాంటివి చూపించడంలో ఆయన శైలి ప్రత్యేకమైనది.
దిగ్గజ దర్శకుడు భారతీరాజా ఇకలేరు... అనారోగ్యంతో ఇంట్లో మృతి
భారతీయ చలన చిత్ర పరిశ్రమలో దిగ్గజ దర్శకుడుగా గుర్తింపు పొందిన భారతీరాజా ఇకలేరు. గత కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆయన బుధవారం ఉదయం తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆయన వయసు 84. 1941 జులై 17న జన్మించిన భారతీరాజా 1977లో వచ్చిన తమిళ మూవీ '16 వయథినిలే' (తెలుగులో పదహారేళ్ల వయసు)తో దర్శకుడిగా మారారు. కొత్త జీవితాలు సినిమాతో తెలుగు ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టారు.