పశ్చిమ ఆసియా సంక్షోభం.. మార్చి 25న అఖిలపక్ష సమావేశం - భారత ప్రభుత్వం
పశ్చిమ ఆసియా సంక్షోభంపై చర్చించేందుకు భారత ప్రభుత్వం మార్చి 25 సాయంత్రం 5గంటలకు అఖిలపక్ష సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. అంతకుముందు మంగళవారం భారతదేశ రక్షణ సంసిద్ధతను సమీక్షించే ఉద్దేశంతో రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ ఒక సమీక్షా సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించారు.
ఈ సమావేశానికి సీడీఎస్ జనరల్ అనిల్ చౌహాన్, ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ అమర్ ప్రీత్ సింగ్, జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది, అడ్మిరల్ దినేష్ కె త్రిపాఠి, రక్షణ పరిశోధన- అభివృద్ధి సంస్థ (డీఆర్డీవో) చైర్మన్ సమీర్ కామత్ తదితరులు కూడా హాజరయ్యారు.
పశ్చిమ ఆసియాలో కొనసాగుతున్న సంఘర్షణ నాలుగవ వారంలోకి అడుగుపెట్టింది. ఇది 'స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్ముజ్' గుండా సాగే వాణిజ్య మార్గాలకు అంతరాయం కలిగిస్తోంది. ఫిబ్రవరి 28న అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ సంయుక్త సైనిక దాడుల్లో, 86 ఏళ్ల ఇరాన్ సర్వోన్నత నాయకుడు అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ హత్యకు గురైన ఘటనతో ఉద్రిక్తతలు తీవ్రమయ్యాయి. దీనికి ప్రతీకారంగా, ఇరాన్ పలు గల్ఫ్ దేశాలలో ఉన్న ఇజ్రాయెల్, అమెరికా ఆస్తులను లక్ష్యంగా చేసుకుంది. ఇది జలమార్గ రవాణాకు మరింత అంతరాయం కలిగించడమే కాకుండా, అంతర్జాతీయ ఇంధన మార్కెట్లపై, ప్రపంచ ఆర్థిక స్థిరత్వంపై కూడా ప్రభావం చూపింది.
ఈ నేపథ్యంలో, ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న సంఘర్షణకు సంబంధించిన వివిధ అంశాలపై, భారతదేశ ఇంధన భద్రతపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మంగళవారం రాజ్యసభలో ఒక ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉంది. అంతకు ఒక రోజు ముందు, పశ్చిమ ఆసియాలో జరుగుతున్న పరిణామాలు మరియు వాటి వల్ల భారతదేశంపై పడే ప్రభావం గురించి సభ్యులకు వివరించడానికి ప్రధానమంత్రి మోదీ లోక్సభలో ప్రసంగించారు. అక్కడి పరిస్థితిని ఆందోళనకరమైనదిగా అభివర్ణిస్తూ, ఈ సంఘర్షణ కేవలం ఆర్థికపరమైన, జాతీయ భద్రతకు సంబంధించిన సవాళ్లనే కాకుండా, మానవీయపరమైన సవాళ్లను కూడా సృష్టిస్తోందని చెప్పారు.
ఈ సంఘర్షణ కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా తలెత్తిన సవాళ్లను, అలాగే యుద్ధం జరుగుతున్న పశ్చిమ ఆసియా దేశాలతో భారతదేశానికి ఉన్న వాణిజ్య సంబంధాలను ప్రధానమంత్రి ప్రస్తావించారు. దేశానికి అవసరమైన ముడి చమురు, గ్యాస్లో అత్యధిక భాగం, యుద్ధ ప్రభావిత ప్రాంతం నుండే సమకూరుతోందని ఆయన పేర్కొన్నారు.