  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. Groom dies in road accident; brother marries the bride in Bihar
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Tuesday, 8 September 2026 (13:20 IST)

పెళ్లి చేసుకోవాల్సిన అన్నయ్య చనిపోయాడు, తమ్ముడు తాళి కట్టాడు, వీడియో

wedding
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (13:25 IST)
google-news
కొన్ని అనుకోని సంఘటనలు జరుగుతుంటాయి. జీవితాలు తల్లక్రిందులవుతుంటాయి. ఐనా మానవ జీవితంలో ఎపుడేమి జరుగుతుందో చెప్పనలవి కాదు. అవి మన చేతుల్లో కూడా వుండవు. కష్టనష్టాలను సహిస్తూ జీవితంలో ముందుకు సాగడమే మార్గం. బీహారు రాష్ట్రంలో తన సోదరుడు వివాహం చేసుకునేందుకు మండపానికి బయలుదేరగా మార్గమధ్యంలో జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో అతడు చనిపోయాడు.
 
ఈ హఠత్పరిణామానికి ఇరు కుటుంబాలు దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యాయి. మెడలో తాళి కట్టాల్సిన వరుడు ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో వధువు శోకంలో మునిగిపోయింది. ఐతే అప్పటికప్పుడు వరుడు తరపు కుటుంబ సభ్యులు అంతా కలిసి ఓ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. చనిపోయిన వరుడు యొక్క సోదరుడితో వివాహం జరిపించాలని నిశ్చయించారు. దాంతో పెళ్లి రద్దు చేయకుండా అందరి అంగీకారంతో వధువును పెళ్లి చేసుకున్నాడు మృతుడి సోదరుడు.
 
వధువు భవిష్యత్తును కాపాడేందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వరుడి తరపు కుటుంబం వెల్లడించింది. ఐతే పెళ్లి వేదికపై ఆ బాధను జీర్ణించుకోలేకపోయారు వధువు మరియు మృతుడి సోదరుడు. ఈ ఘటన జరిగి నాలుగు నెలలైనప్పటికీ ఈ ఉద్వేగభరిత వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by mid-day (@middayindia)

About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
Ram Mohan Naidu: డీఎస్సీ ఉపాధ్యాయుల నియామకాలు.. వైకాపా ఆరోపణలు అవాస్తవం

Bigg Boss Telugu 10: బిగ్ బాస్ సీజన్ 10.. డబుల్ లేదా ట్రిపుల్ ఎలిమినేషన్?

Bigg Boss Telugu 10: బిగ్ బాస్ సీజన్ 10.. డబుల్ లేదా ట్రిపుల్ ఎలిమినేషన్?బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 ప్రారంభమై కేవలం రెండు రోజులే అయ్యింది. అప్పుడే కృష్ణుడు, రోహిత్ వంటి పోటీదారులు ఇంట్లో గొడవ పడుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ప్రస్తుతం నామినేషన్ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది, త్వరలోనే ఈ వారానికి ఎవరు నామినేట్ అయ్యారో తెలుస్తుంది. మరోవైపు, ఈ వారాంతంలో డబుల్ లేదా ట్రిపుల్ ఎలిమినేషన్ (ఒకేసారి ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు ఎలిమినేట్ కావడం) ఉండవచ్చనే ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి.

ఇండస్ట్రీలో త్రిష వంటి వ్యక్తులు చాలా అరుదు : మాళివికా మోహనన్

ఇండస్ట్రీలో త్రిష వంటి వ్యక్తులు చాలా అరుదు : మాళివికా మోహనన్హీరోయిన్ త్రిషపై మరో హీరోయిన్ మాళవికా మోహనన్ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. చిత్రపరిశ్రమలో త్రిష వంటి వ్యక్తులు చాలా అరుదుగా ఉంటారన్నారు. సహ నటిని ప్రశంసేందుకు పెద్ద మనసు కావాలని, అది త్రిషలో పుష్కలంగా ఉందని మాళికా అన్నారు. పైగా, కొత్తవాళ్లను ఆమె ఎంతగానో ప్రోత్సహిస్తారని తెలిపారు. హీరో కార్తితో కలిసి నటించిన సర్దార్-2 చిత్రం ఈ నెల 10వ తేదీన విడుదలకానుంది. దీన్ని పురస్కరించుకుని మాళవికా మోహనన్ మాట్లాడారు.

Screenplay Master' book: స్క్రీన్ ప్లే మాస్టర్ - సుకుమార్ పుస్తకం ఆవిష్కరణ

Screenplay Master' book: స్క్రీన్ ప్లే మాస్టర్ - సుకుమార్ పుస్తకం ఆవిష్కరణఒక గొప్ప కథకుడు ఆడే మానసిక చదరంగంలోకి అడుగుపెట్టండి! డాక్టర్ ప్రవీణ్ యజ్జల రచించిన "స్క్రీన్ ప్లే మాస్టర్ - సుకుమార్" పుస్తకాన్ని సగర్వంగా ప్రకటిస్తున్నాం. ప్రపంచ స్థాయి సినిమా సిద్ధాంతాలను మన అచ్చమైన తెలుగు భావోద్వేగాలతో మేళవించిన దర్శకుడు సుకుమార్ స్క్రీన్ ప్లే నైపుణ్యంపై చేసిన అద్భుతమైన విశ్లేషణ ఇది అని ప్రవీణ్ యజ్జల, అన్విక్షికిపబ్, వృసిద్దారెడ్డి, మహిపల్లవ్ ఈ సందర్భంగా వ్యాఖ్యానించారు.

వైభవోపేతంగా ప్రారంభమైన బిగ్ బాస్ తెలుగు 10: తొలి అవతారంగా మహాపరీక్షను ప్రకటించిన నాగార్జున

వైభవోపేతంగా ప్రారంభమైన బిగ్ బాస్ తెలుగు 10: తొలి అవతారంగా మహాపరీక్షను ప్రకటించిన నాగార్జునగతంలో ఎన్నడూ చూడని చక్కటి మలుపులతో బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 వైభవోపేతంగా ప్రారంభమైంది. ఈ సీజన్ మునుపెన్నడూ చూడని విధంగా ఉంటుందని, ప్రతి వారం ఒక సరికొత్త అవతారంలో కనిపిస్తుందని, పూర్తిగా భిన్నమైన సవాలును పరిచయం చేస్తామని 'కింగ్' నాగార్జున బిగ్ బాస్ వేదికగా ప్రకటించారు. ఈ సీజన్ తొలి అవతారాన్ని పరిచయం చేస్తూ, నాగార్జున ‘మహాపరీక్ష’ గురించి వెల్లడించారు. బిగ్ బాస్ హౌస్‌లో ఇంకా హౌస్‌మేట్స్ ఎవరూ లేరని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతానికి, పాల్గొంటున్న వారందరూ పోటీదారులే, బిగ్ బాస్ హౌస్‌లో వారి ప్రయాణం, వారి సామర్థ్యాల పరీక్షతో ప్రారంభమవుతుందని తేల్చి చెప్పారు.

Ranbali: విజయ్ దేవరకొండ పాన్ ఇండియా సినిమా రణబాలి టీజర్ డేట్ ఫిక్స్

Ranbali: విజయ్ దేవరకొండ పాన్ ఇండియా సినిమా రణబాలి టీజర్ డేట్ ఫిక్స్విజయ్ దేవరకొండ, రశ్మిక మందన్న జంటగా నటిస్తున్న భారీ పాన్ ఇండియా మూవీ "రణబాలి". ఈ సినిమాకు రాహుల్ సంకృత్యన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. టీ సిరీస్ సమర్పణలో మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్ పై "రణబాలి" సినిమాను ప్రొడ్యూసర్స్ నవీన్ యెర్నేని, వై రవిశంకర్ హ్యూజ్ బడ్జెట్ తో నిర్మిస్తున్నారు. 19వ సెంచరీ నేపథ్యంతో 1854 నుంచి 1878 మధ్య బ్రిటీష్ పాలనా కాలంలో జరిగిన యదార్థ చారిత్రక సంఘటనల ఆధారంగా "రణబాలి" సినిమా రూపొందుతోంది.