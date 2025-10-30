గుజరాత్లో బాలికపై సామూహిక అత్యాచారం.. పొలాల్లోకి లాక్కెళ్లి ..?
గుజరాత్లో బాలికపై సామూహిక అత్యాచారం చోటుచేసుకుంది. బర్కాంతలోని గభోయ్ ప్రాంతంలో బాధితురాలు మార్కెట్కు ధాన్యం తీసుకెళ్తోంది. స్థానికుడు ఆమెను బలవంతంగా సమీపంలో వున్న పొలాల్లోకి లాక్కెళ్లాడు. అక్కడే ఇద్దరు వ్యక్తులు వున్నారు. ఆపై ఆ 14ఏళ్ల బాలికపై ఆ ముగ్గురు సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు.
ఈ ఘటన జరిగిన తర్వాత బాధితురాలు కుటుంబ సభ్యులకు జరిగిన విషయం చెప్పింది. దీంతో వాళ్లు పోలీసులను ఆశ్రయించారు. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు ముగ్గురు నిందితులను అరెస్టు చేశారు. పోలీసులు వాళ్లపై పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేశారు.