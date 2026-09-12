ప్రేమ కోసం తల్లిని ప్రియుడితో కలిసి హత్య చేసిన కుమార్తె
ప్రేమ వ్యవహారం ఓ తల్లి ప్రాణాలను బలిగొంది. గుంటూరు జిల్లా పొన్నూరు పట్టణంలో, తన ప్రేమ వ్యవహారాన్ని వ్యతిరేకించిందన్న కారణంతో ఒక మహిళ తన తల్లిని హత్య చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
వివరాల్లోకి వెళితే, క్యాబిన్ పేటకు చెందిన ఏపూరు లక్ష్మి, స్థానికుడైన రాజాతో తన కుమార్తె పుష్పలతకు ఉన్న ప్రేమ సంబంధాన్ని వ్యతిరేకించారు. తన ప్రేమకు తల్లి అడ్డు చెప్తుందనే కోపంతో పుష్ప ప్రియుడితో కలిసి పక్కా స్కెచ్ వేసింది.
ఈ క్రమంలో శుక్రవారం అర్ధరాత్రి పుష్పలత, ఆమె ప్రియుడు రాజా కలిసి లక్ష్మిని హత్య చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు చేపడుతున్నారు.