  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. Gurugram Road Rage Shocker: Woman Biker Chased, Rammed By Car; Driver Flees
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 14 September 2026 (13:33 IST)

మద్యం మత్తులో మహిళా బైకరును వేధించిన అకతాయిలు..

crime scene
Written By: ఠాగూర్
Updated: Mon, 14 Sep 2026 (13:33 IST)
google-news
రోడ్డుపై వెళ్తున్న ఓ మహిళా బైకరును కారు వెంబడించింది. తనకు కాస్త దూరంగా ఉండాలని ఆమె చెప్పింది. అయినా కారు ఆగలేదు. చివరకు బైకు అడ్డంగా వచ్చి ఢీకొట్టిందని సియా అనే బైకర్ ఆరోపించారు. ప్రమాదం ధాటికి ఆమె బైక్ నుంచి కిందపడిపోయారు. బైక్ మాత్రం రోడ్డుపై కొన్ని మీటర్ల దూరం ఈడ్చుకెళ్లింది. ఘటన మొత్తం బైకుకు అమర్చిన యాక్షన్ కెమెరాలో రికార్డవడంతో వీడియో ఇప్పుడు వైరల్‌ఘా మారింది.
 
గురుగ్రామ్‌లోని గోల్ఫ్ కోర్స్ రోడ్డులో ఆదివారం ఈ ఘటన జరిగినట్లు సియా తెలిపారు. ఏప్రిలియా ఆర్ఎస్ 457 స్పోర్ట్స్ బైకుపై ఆమె తన బైకింగ్ గ్రూపుతో కలిసి వెళ్తున్నారు. అప్పటి నుంచే ఓ కారు తనను వెంబడిస్తోందని ఆమె ఆరోపించారు.
 
కారు తన దగ్గరకు వచ్చిన సమయంలో అందులో ఉన్నవారు దురుసుగా ప్రవర్తించారని సియా చెప్పారు. కాస్త దూరంగా ఉండాలని కోరగా.. బైక్ ఆపాలని చెప్పారని తెలిపారు. వారు మద్యం మత్తులో ఉన్నట్లు అనిపించిందన్నారు. కారు తనను అడ్డుకోకుండా ముందుకు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించానని చెప్పారు.
 
ఆమె వెనుకే వస్తున్న స్నేహితుడు కూడా పరిస్థితిని గమనించి కారు తనకు దగ్గరగా రాకుండా అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేశారని సియా తెలిపారు. అయినా కారు తమను వెంబడించడం కొనసాగించిందన్నారు. చివరకు డ్రైవర్ తన బైకుకు అడ్డంగా కారు తీసుకురావడంతో ఢీకొట్టినట్లు ఆరోపించారు. ఆ వెంటనే కారు అక్కడి నుంచి దూసుకెళ్లిపోయిందన్నారు.
 
ప్రమాదం తర్వాత సియా స్నేహితుడు కారును వెంబడించారు. ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ వద్ద కారును ఆపి డ్రైవరును ప్రశ్నించినట్లు తెలిపారు. ప్రమాదం అతడి తప్పిదం వల్లే జరిగిందని చెప్పినా.. డ్రైవర్ అంగీకరించకుండా అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాడని సియా ఆరోపించారు.
 
ఈ ఘటనపై గురుగ్రామ్ పోలీసులు చర్యలు తీసుకోవాలని ఆమె కోరారు. కారు నంబరుతో పాటు ఆర్సీ యజమాని పేరును కూడా వెల్లడించారు. వీడియో బయటకు రావడంతో సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర స్పందన కనిపించింది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
ఖైరతాబాద్‌లో కొలువైన పంచముఖ సంకటహర మహాగణపతి

ఉన్నట్టుండి ఫ్రేమ్‌లోకి వచ్చిన త్రిష - ముఖం తిప్పేసుకున్న సీఎం విజయ్ (వీడియో)

ఉన్నట్టుండి ఫ్రేమ్‌లోకి వచ్చిన త్రిష - ముఖం తిప్పేసుకున్న సీఎం విజయ్ (వీడియో)కోలీవుడ్ హీరో, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్, హీరోయిన్ త్రిషల మధ్య గత కొంతకాలంగా ప్రేమాయణం కొనసాగుతున్నట్టు వార్తలు గుప్పుమంటున్నాయి. ఈ కారణంగానే సీఎం విజయ్ -సంగీత దంపతుల మధ్య మనస్పర్థలు వచ్చినట్టు ప్రచారం సాగుతోంది. అయితే, ఈ ప్రచారానికి మరింత బలం చేకూర్చేలా విజయం పాల్గొనే ప్రతి ఈవెంట్‌లో త్రిష తళుక్కున మెరుస్తోంది.

రోహిత్‌ను త్రిగుణ్ వేధిస్తున్నాడు: మద్దతుగా నిలిచిన డెమోన్ పవన్

రోహిత్‌ను త్రిగుణ్ వేధిస్తున్నాడు: మద్దతుగా నిలిచిన డెమోన్ పవన్బిగ్ బాస్ తెలుగు హౌస్‌లో సెలబ్రిటీలు వర్సెస్ సామాన్యుల మధ్య చర్చ మరింత తీవ్రమవుతుండగా, మాజీ కంటెస్టెంట్ డెమోన్ పవన్ ఇప్పుడు ఈ విషయంపై స్పందించారు. జియోహాట్‌స్టార్‌లో ఇటీవల జరిగిన బిగ్ బాస్ 24/7 లైవ్ చాట్‌లో, అగ్నిపరీక్ష ద్వారా షోలోకి ప్రవేశించిన ఈ సీజన్ 9 కంటెస్టెంట్, ఈ వారం జరిగిన కొన్ని అతిపెద్ద ఘర్షణలపై తన అభిప్రాయాన్ని పంచుకుంటూ, బహిరంగంగా సామాన్యులకు మద్దతు తెలిపారు. ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న రోహిత్-త్రిగుణ్ వివాదం గురించి మాట్లాడుతూ, తాను ఎవరి పక్షాన ఉన్నానో పవన్ స్పష్టంగా చెప్పారు.

Dhruv Vikram: రమేష్ వర్మతో ద్విభాషా యాక్షన్ చిత్రంగా ధ్రువ్ విక్రమ్ షూట్

Dhruv Vikram: రమేష్ వర్మతో ద్విభాషా యాక్షన్ చిత్రంగా ధ్రువ్ విక్రమ్ షూట్సెప్టెంబర్ 23న ధ్రువ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా అధికారిక టైటిల్, నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణుల వివరాలను వెల్లడించనున్నారు. ఆకర్షణీయమైన పోస్టర్లలో ఉత్కంఠభరితమైన నేపథ్యాలు, మెటాలిక్ అక్షరాలు ఉన్నాయి. పాన్-ఇండియన్ రీచ్ కోసం దర్శకుడి హై-ఎనర్జీ విజన్‌తో ఈ యువ ప్రతిభావంతుడు జతకట్టడాన్ని పరిశ్రమ వర్గాలు ప్రశంసిస్తున్నాయి.

Trivikram Srinivas: ఆదర్శ కుటుంబం – AK47 టీజర్ వచ్చేసింది

Trivikram Srinivas: ఆదర్శ కుటుంబం – AK47 టీజర్ వచ్చేసిందిడబ్బుకు, సబ్బుకు తేడా ఏమిలేదనే సామాన్య కుటుంబం నుంచి ఆదర్శకుటుంబ ఇంటినెంబర్ 47 స్థాయికి ఎలా ఎదిగాడనే పాయింట్ తో ఆదర్శ కుటుంబం – AK47 వుందని టీజర్ చెబుతోంది. మధ్యతరగతి కుటుంబం.. ఆ కుటుంబంలో చోటుచేసుకునే సరదా సంఘటనలు.. వాటి చుట్టూ అల్లుకున్న వినోదం.. ఇలా ‘ఆదర్శ కుటుంబం – AK47’ ప్రపంచాన్ని టీజర్ ఆసక్తికరంగా పరిచయం చేసింది.

Ram-Lakshman: మా అబ్బాయికి జడలు వేయించి యాక్షన్ చేయించాం : రామ్-లక్ష్మణ్

Ram-Lakshman: మా అబ్బాయికి జడలు వేయించి యాక్షన్ చేయించాం : రామ్-లక్ష్మణ్ప్యారడైజ్‌లో నాని గారి క్యారెక్టర్ చాలా కొత్తగా ఉంటుంది. దర్శకుడు శ్రీకాంత్ కొత్తగా డిజైన్ చేశారు. రెండు జడలు వేసుకున్న హీరోను ఇండియన్ స్క్రీన్‌పై ఇప్పటివరకు చూడలేదు. మాకు కూడా అది చాలా కొత్తగా అనిపించింది. నాని గారు ప్రేక్షకులకు కొత్తదనం ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నారు అని ఫైట్ మాస్టర్స్ రామ్-లక్ష్మణ్ తెలిపారు.