బైకు ధర కంటే ట్రాఫిక్ చలానాలో ఎక్కువగా ఉన్న ద్విచక్రవాహనం సీజ్
ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఉల్లంఘనపై ఆ విభాగం పోలీసులు చాలా కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. అయినప్పటికీ కొందరు ద్విచక్రవాహనదారులు మాత్రం దీన్ని బేఖాతరు చేస్తున్నారు. దీనికి నిదర్శనంగా గురుగ్రామ్లో ఒక ద్విచక్ర వాహనంపై ఏకంగా రూ.4 లక్షలకుపైగా జరిమానాలు పెండింగ్లో ఉన్న ఉదంతం ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ రికార్డులు చూసిన ట్రాఫిక్ పోలీసులు విస్తుపోయి, ఆ బైకును స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
మంగళవారం దామ్దామా రెడ్లైట్ సమీపంలో ట్రాఫిక్ పోలీస్ బృందం వాహనాల తనిఖీ చేపట్టింది. ఈ క్రమంలో ఒక బైకును ఆపి వివరాలను పరిశీలించగా, ఆ వాహనంపై మొత్తం 67 చలాన్లు పెండింగ్లో ఉన్నట్టు గుర్తించారు. ఈ చలాన్ల మొత్తం విలువ రూ.4,06,500గా తేలడంతో అధికారులు నివ్వెరపోయారు.
ఈ ఉల్లంఘనల్లో అధిక శాతం హెల్మెట్ ధరించకపోవడం, బీమా లేకపోవడం, పొల్యూషన్ అండర్ కంట్రోల్ సర్టిఫికేట్ గడువు ముగియడంతో వంటివే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. తనిఖీ సమయంలో వాహనదారుడు సరైన పత్రాలు చూపించకపోవడంతో పాటు మోటారు వాహన చట్టం కింద ఆ బైకును పోలీసులు సీజ్ చేశారు.
వాహనదారులు తప్పనిసరిగా ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించాలని, హెల్మెట్ ధరించడంతో పాటు ఇన్సూరెన్స్, పీయూసీ వంటి పత్రాలను ఉంచుకోవాలని పోలీసులు సూచించారు. ఇది కేవలం వ్యక్తిగత భద్రతకే కాకుండా, భారీ జరిమానాల నుంచి కూడా రక్షణనిస్తుందని వారు స్పష్టం చేశారు.