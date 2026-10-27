హోటల్ లీజు వివాదం - ఐదుగురిని కాల్చి చంపిన వ్యక్తి
ఈశాన్య రాష్ట్రమైన అస్సాం రాజధాని గౌహతిలో దారుణం జరిగింది. ఓ హోటల్ లీజు వివాదం కారణంగా ఓ వ్యక్తి ఐదుగురుని కాల్చి చంపేశారు. ఓ హోటల్లో జరిగిన కాల్పుల్లో ఐదుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటనలో మరో వ్యక్తి తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.
నగరంలోని రద్దీ ప్రాంతమైన బోరా సర్వీస్లో ఉన్న బిలాస్ ఇన్ హోటల్లో సోమవారం రాత్రి 9 గంటల సమయంలో ఈ ఘోరం జరిగింది. హోటల్ లీజుకు సంబంధించిన వివాదమే ఈ దారుణానికి కారణమని పోలీసులు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు.
హోటల్ యజమానులకు, దానిని లీజుకు తీసుకున్న వ్యక్తికి మధ్య కొంతకాలంగా గొడవలు జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో సోమవారం రాత్రి నిందితుడు ఒక్కసారిగా కాల్పులకు తెగబడ్డాడు. ఈ ఘటనలో మొత్తం ఆరుగురికి బుల్లెట్ గాయాలయ్యాయి. నలుగురు ఘటనా స్థలంలోనే మరణించగా, మరొకరు గువాహటి మెడికల్ కాలేజ్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు.
గాయపడిన మరో వ్యక్తి అదే ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారని, ప్రస్తుతం ఆయన పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు. మృతుల్లో హోటల్ యజమాని హెలెనా భరాలీ, ఆమె కుమారుడితో పాటు వారి కుటుంబానికి చెందిన మరో ఇద్దరు ఉన్నారు.
ఈ దారుణానికి పాల్పడిన నిందితుడు ఘనకాంత గొగోయ్ను ఘటన జరిగిన గంటలోపే పల్టన్ బజార్ ప్రాంతంలో అరెస్ట్ చేసినట్లు గువాహటి పోలీస్ కమిషనర్ పార్థ సారథి మహంత వెల్లడించారు. నిందితుడు సుమారు ఏడాది క్రితం ఈ హోటల్ను లీజుకు తీసుకున్నాడని తెలిపారు.
"హోటల్ యజమాని, ఆమె కుటుంబ సభ్యులపై లీజుదారుడే స్వయంగా కాల్పులు జరిపి వారిని చంపేశాడు. దాడికి ఉపయోగించిన లైసెన్స్డ్ . 32 బోర్ పిస్టల్ను స్వాధీనం చేసుకున్నాం" అని కమిషనర్ వివరించారు. నిందితుడిని విచారిస్తున్నామని, పూర్తి విచారణ తర్వాత మరిన్ని వివరాలు వెల్లడవుతాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.