ఇంట్లో హత్యకు గురైన ఢిల్లీ మోడల్ - జిమ్ ట్రైనర్పై ఆరోపణలు
ఢిల్లీలో దారుణం జరిగింది. ఓ మోడల్ తన ఇంట్లోనే దారుణ హత్యకు గురైంది. ఈ హత్య వెనుక ఆమె జిమ్ ట్రైనర్ హస్తమున్నట్టు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, బుధవారం ఢిల్లీలోని తన నివాసంలో 21 యేళ్ల మహిళను కత్తితో పొడిచి హత్య చేసినట్టు ఆరోపణలు రాగా, నిందితుడు ఆమె జిమ్ ట్రైనర్ అని పోలీసులు వెల్లడించారు. పరారీలో ఉన్న నిందితుడు కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.
21 యేళ్ల ముస్కాన్ చదువుకుంటూ మోడలింగ్ చేస్తోంది. పశ్చిమ ఢిల్లీలోని తిలక్ నగల్లో ఉన్న ఒక బిల్డింగ్లో ఆమె నివసిస్తుంది. బుధవారం అరుపులు విన్న పొరుగువారు ఆమె ఇంటికి చేస్తున్నారు. కత్తిపోటు గాయాలతో ఆమె పడి ఉండటం చూసి షాక్ అయ్యారు. ముస్కాన్ను అస్పత్రికి తరలించగా ఆమె మరణించింది. ఈ సమాచారం తెలుసుకున్న పోలీసులు ఆ ఇంటికి చేరుకున్నారు. ముస్కాన్ ఇంటితో పాటు ఆ ప్రాంతంలోని సీసీటీవీ ఫుటేజ్ను పరిశీలించారు.
మరోవైపు, జిమ్ ట్రైనర్ ఇమ్రాన్ ఆ మోడల్పై కత్తితో దాడి చేసి పారిపోయినట్టు పోలీసులు తెలుసుకున్నారు. చాలాకాలంగా ముస్కాన్ను అతడు వేధిస్తున్నట్టు ఆమె కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపించారు. పరారీలో ఉన్న నిందితుడి కోసం వెతుకున్నట్టు పోలీస్ అధికారి తెలిపారు. మోడల్ హత్య కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు వెల్లడించారు.