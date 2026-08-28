  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. Gym Trainer Who Stabbed Delhi Model At Home Arrested After Encounter
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 28 August 2026 (12:15 IST)

ఇంట్లో హత్యకు గురైన ఢిల్లీ మోడల్ - జిమ్ ట్రైనర్‌పై ఆరోపణలు

delhi model
Written By: ఠాగూర్
Updated: Fri, 28 Aug 2026 (12:15 IST)
google-news
ఢిల్లీలో దారుణం జరిగింది. ఓ మోడల్ తన ఇంట్లోనే దారుణ హత్యకు గురైంది. ఈ హత్య వెనుక ఆమె జిమ్ ట్రైనర్ హస్తమున్నట్టు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, బుధవారం ఢిల్లీలోని తన నివాసంలో 21 యేళ్ల మహిళను కత్తితో పొడిచి హత్య చేసినట్టు ఆరోపణలు రాగా, నిందితుడు ఆమె జిమ్ ట్రైనర్ అని పోలీసులు వెల్లడించారు. పరారీలో ఉన్న నిందితుడు కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. 
 
21 యేళ్ల ముస్కాన్ చదువుకుంటూ మోడలింగ్ చేస్తోంది. పశ్చిమ ఢిల్లీలోని తిలక్ నగల్‌లో ఉన్న ఒక బిల్డింగ్‌లో ఆమె నివసిస్తుంది. బుధవారం అరుపులు విన్న పొరుగువారు ఆమె ఇంటికి చేస్తున్నారు. కత్తిపోటు గాయాలతో ఆమె పడి ఉండటం చూసి షాక్ అయ్యారు. ముస్కాన్‌ను అస్పత్రికి తరలించగా ఆమె మరణించింది. ఈ సమాచారం తెలుసుకున్న పోలీసులు ఆ ఇంటికి చేరుకున్నారు. ముస్కాన్ ఇంటితో పాటు ఆ ప్రాంతంలోని సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌ను పరిశీలించారు. 
 
మరోవైపు, జిమ్ ట్రైనర్ ఇమ్రాన్ ఆ మోడల్‌పై కత్తితో దాడి చేసి పారిపోయినట్టు పోలీసులు తెలుసుకున్నారు. చాలాకాలంగా ముస్కాన్‌ను అతడు వేధిస్తున్నట్టు ఆమె కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపించారు. పరారీలో ఉన్న నిందితుడి కోసం వెతుకున్నట్టు పోలీస్ అధికారి తెలిపారు. మోడల్ హత్య కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు వెల్లడించారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
మూడేళ్ల బిడ్డను వదిలేసి గోదావరి నదిలో దూకి దంపతుల ఆత్మహత్య

Toxic Torture reson: టాక్సిక్ చిత్రం టార్చెర్ కు కారణం ఏమిటి ? రుక్మిణి వసంత్ పాత్రపై చర్చ

Toxic Torture reson: టాక్సిక్ చిత్రం టార్చెర్ కు కారణం ఏమిటి ? రుక్మిణి వసంత్ పాత్రపై చర్చఆగష్టు 26న విడుదలైన కన్నడ గ్యాంగ్‌స్టర్ డ్రామా 'టాక్సిక్'లో, రుక్మిణి మెలిస్సా పాత్రను పోషించింది. ఈ పాత్ర యష్ పోషించిన రాయాతో మొదట శత్రుత్వంతో ఉండి, ఆ తర్వాత ప్రేమలో పడుతుంది. ఇందులో ఒక సన్నిహిత సన్నివేశం, ఆ తర్వాత ఒక బిడ్డ కూడా ఉంటాయి. ఆమెను 'పవిత్రురాలు' అని, ఆ పాత్రతో అసౌకర్యంగా ఉందని పేర్కొన్న పోస్టులు, మహిళలను వస్తువులుగా చూడటం, నటీమణులను అభిమానుల ఆదర్శాలకు పరిమితం చేయడం వంటి ఆరోపణలపై తీవ్ర వ్యతిరేకతను ఎదుర్కొన్నాయి.

Varanasi rumors: వారణాసి ని మరిచిపోకుండా వదంతులతో ప్రచారం చేస్తున్నారా ?

Varanasi rumors: వారణాసి ని మరిచిపోకుండా వదంతులతో ప్రచారం చేస్తున్నారా ?రాజమౌళి దర్శకత్వంలో మహేష్ బాబు నటిస్తున్న చిత్రం 'వారణాసి'. పురాణాలు, ఇతిహాసాల పేరుతో కల్పిక కథతో దర్శకుడు భారీ కథను తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఆ మధ్య వారణాసి గ్లింప్స్ ను విడుదల చేశారు. అది మల్టీప్లెక్స్ తో పాటు పలు థియేటర్లలో ప్రదర్శిస్తున్నారు. ప్రేక్షకులు రానురాను రొటీన్ గా మారిపోయి ఆసక్తి కనిపించడంలేదు. ఎందుకంటే ఇంటర్ వెల్ తర్వాత సెకండాఫ్ కుముందు ఇది ప్రదర్శిస్తున్నారు. దానితో అది ప్లే అయ్యాక లోపలికి రావడం కొన్నిచోట్ల జరుగుతోందని తెలుస్తోంది.

Rakul Preet Singh: అందం, అహంకారం ఉన్న స్త్రీగా నటించడం గర్వంగా వుంది

Rakul Preet Singh: అందం, అహంకారం ఉన్న స్త్రీగా నటించడం గర్వంగా వుందిరణబీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి, రవి దూబే, యశ్, సన్నీ డియోల్ నటిస్తున్న బాలీవుడ్ సినిమా రామాయణ చిత్రంలో రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ కూడా నటించింది. 'శూర్పణఖ' పాత్రకు సంబంధించిన విశేషాలను ముంబైలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నారు. దర్శకుడు కథ చెప్పినప్పుడు స్క్రిప్ లో ఆయన రాసుకున్న విధానంనన్ను బాగా ఆకట్టుకుంది.

Allari Naresh: రంభ ఊర్వశి మేనక స్టెప్ లేస్తే తెల్లారి వేడుక... సాంగ్ రిలీజ్

Allari Naresh: రంభ ఊర్వశి మేనక స్టెప్ లేస్తే తెల్లారి వేడుక... సాంగ్ రిలీజ్హీరో అల్లరి నరేశ్ నటిస్తున్న కొత్త చిత్రం 'రంభ ఊర్వశి మేనక'. ఈ సినిమా నుంచి తాజాగా టైటిల్ సాంగ్‌ను చిత్రబృందం విడుదల చేసింది. మేం రంభ ఊర్వశి మేనక స్టెప్ లేస్తే మీకు తెల్లారి వేడుక... అనే సాంగ్ లో అల్లరి నరేశ్ తోపాటు ముగ్గురు భామలు డాన్స్ చేస్తారు. రికార్డింగ్ డాన్స్ తరహాలో వేసిన సెట్లో ఈ పాటను షూట్ చేశారు.

Nani: ఫోక్ మాస్ ఆంథమ్‌గా ది ప్యారడైజ్ సెకండ్ సింగిల్ డల్లాస్‌లో లాంచ్

Nani: ఫోక్ మాస్ ఆంథమ్‌గా ది ప్యారడైజ్ సెకండ్ సింగిల్ డల్లాస్‌లో లాంచ్తాజాగా మేకర్స్ సెకండ్ సింగిల్‌కి సంబంధించిన అప్‌డేట్‌ను ప్రకటించారు. తన మ్యూజిక్‌తోనే కాకుండా పాటలను సరికొత్తగా పెర్ఫామ్ చేయడంలోనూ ట్రెండ్ సెట్ చేసే రాక్‌స్టార్ అనిరుధ్ రవిచందర్ ఈసారి కూడా ప్రత్యేకమైన ప్లాన్‌తో ముందుకొచ్చారు.