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  4. H1N1 Surge Is Seasonal, No New Strain, No Cause For Panic: ICMR Clarifies
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 26 August 2026 (08:29 IST)

దేశంలో పెరుగుతున్న హెచ్1ఎన్1 కేసులు - ఆందోళన అక్కర్లేదంటున్న ఐసీఎంఆర్

h1n1 virus
Written By: ఠాగూర్
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (08:29 IST)
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దేశంలో హెచ్1ఎన్1 కేసులు పెరిగిపోతున్నాయి. ముఖ్యంగా దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఈ కేసులు అధికంగా నమోదవుతున్నాయి. దీంతో దేశ ప్రజల్లో ఆందోళన నెలకొంది. దీనిపై భారత వైద్య పరిశోధనా మండలి (ఐసీఎంఆర్) స్పష్టతనిచ్చింది. ఈ వైరస్ పట్ల ఆందోళన అక్కర్లేదని తెలిపింది. పైగా, ప్రస్తుతం వ్యాప్తిలో ఉన్నది కొత్త వైరస్ కాదని తెలిపింది. గత 2009లో మహమ్మారికి కారణమైన అదే ఇన్‌ఫ్లూయెంజా-ఏ (హెచ్1ఎన్1) పీడీఎం 09 వైరస్ ఇప్పుడు ప్లూగా కొనసాగుతోందని ఐసీఎంఆర్ డైరెక్టర్ జనరల్ డాక్టర్ రాజీవ్ బహల్ వెల్లడించారు.
 
ప్రతి సీజన్‌లో వైరస్‌లో చిన్నపాటి జన్యు మార్పులు సహజంగానే జరుగుతాయని చెప్పారు. దానివల్ల కొత్తగా మరింత ప్రమాదకరమైన వైరస్ పుట్టినట్లుగా భావించాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. ప్రస్తుతం నమోదవుతున్న కేసుల్లో ఎక్కువ భాగం స్వల్ప లక్షణాలతోనే తగ్గిపోతున్నాయని తెలిపారు. ప్రజలు భయపడాల్సిన అవసరం లేదని స్పష్టం చేశారు.
 
హెచ్1ఎన్1పై ఐసీఎంఆర్ నిరంతరం నిఘా కొనసాగిస్తోందని, దేశవ్యాప్తంగా 73 ప్రత్యేక ఆసుపత్రులతో కూడిన సెంటినెల్ నిఘా వ్యవస్థ ద్వారా ప్రతివారం శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్ల నమూనాలను పరీక్షిస్తున్నట్టు తెలిపారు. తీవ్రమైన శ్వాసకోశ ఇబ్బందులతో వచ్చే రోగులు, ఫ్లూ లక్షణాలతో వచ్చే వారి నుంచి నమూనాలు సేకరిస్తున్నామని, మరో 167 వైరస్ పరిశోధన, నిర్ధారణ ప్రయోగశాలలు కూడా పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నట్టు వివరించారు. 
 
హెచ్1ఎన్1తో పాటు హెచ్ 3ఎన్2, ఇన్‌ఫ్లూయెంజా-బి, కొవిడ్-19, హెచ్ఎంపీవీ, అడెనోవైరస్ వంటి ఇతర వైరస్‌లను కూడా పరీక్షల్లో గుర్తిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం హెచ్3ఎన్2 కేసులు 2-3 శాతం వరకు ఉన్నాయని ఐసీఎంఆర్ డైరెక్టర్ వెల్లడించారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వృద్ధులు, ఐదేళ్లలోపు చిన్నారులు, గర్భిణులు, రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉన్నవారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వీరిలో ఫ్లూ తీవ్రంగా మారి న్యుమోనియా వంటి సమస్యలకు దారితీసే అవకాశం ఉంటుంది. అవసరాన్ని బట్టి వైద్యుల సూచనతో సీజనల్ ఫ్లూ టీకా తీసుకోవచ్చని ఐసీఎంఆర్ తెలిపింది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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