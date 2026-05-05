విజయ్తో రాహుల్ గాంధీ ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొని వుంటే.. భలే వుండేది..
తమిళనాడు ఏఐసీసీ ఇన్చార్జ్ గిరీష్ చోడంకర్ మంగళవారం నాడు ఒక విషయాన్ని అంగీకరించారు. డీఎంకే కూటమితోనే కొనసాగాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం, టీవీకే పట్ల క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్న బలమైన ప్రజాభిప్రాయానికి విరుద్ధంగా ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
తమిళనాడులో విశేష ఆదరణ కలిగిన రాహుల్ గాంధీ గనుక విజయ్తో కలిసి ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొంటే, అది భారీ ప్రభావాన్ని సృష్టిస్తుందని, తద్వారా తమిళనాడు ఎన్నికల్లో మనం ఘన విజయం సాధించి, సుమారు 180 నుండి 190 స్థానాలను గెలుచుకోగలమని స్థానిక నాయకులు, క్షేత్రస్థాయి నేతలు సూచించారని చోడంకర్ తెలిపారు.
ఇండియా కూటమికి సంబంధించిన అనివార్య పరిస్థితులు, డీఎంకే కాంగ్రెస్ పార్టీకి దీర్ఘకాలిక మిత్రపక్షం కావడంతో టీవీకే అద్భుతమైన పనితీరు కనబరుస్తుందని పూర్తిగా తెలిసినప్పటికీ.. పార్టీ నాయకత్వం డీఎంకేతోనే పొత్తును కొనసాగించాలని నిర్ణయించుకుంది.
టీవీకే విజయంపై మాట్లాడుతూ, యువత, మహిళలు మార్పు కోరుతూ నిర్ణయాత్మకంగా ఓటు వేయడంతో, ఆ కొత్త పార్టీకి అనుకూలంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఒక ప్రభంజనం వీచిందని చోడంకర్ పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రజా తీర్పు ఎంత బలంగా ఉందంటే, సిట్టింగ్ ముఖ్యమంత్రి కూడా తన స్థానాన్ని కోల్పోయే పరిస్థితి ఏర్పడింది.
ఎన్నికల అనంతర పొత్తుల విషయమై మాట్లాడుతూ, ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితుల గురించి తాను కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున్ ఖర్గేకు, ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీకి వివరించినట్లు ఆయన తెలిపారు.
ప్రజల తీర్పును తారుమారు చేయడానికి ప్రయత్నించడం కంటే, ఆ తీర్పును పార్టీ గౌరవిస్తుందని నొక్కిచెప్పిన చోడంకర్, తమిళనాడు సంస్కృతి, సిద్ధాంతాల శ్రేయస్సును కాపాడే దిశగా ఏఐసీసీ నాయకత్వం తుది నిర్ణయం తీసుకుంటుందని పేర్కొన్నారు.