ఏకైక అతిపెద్ద పార్టీగా వెళ్లండి, మీరే సీఎం అని చెప్పినా పట్టించుకోని విజయ్, అందుకే ఇదంతా...
విజయ్ సీఎం పీఠం అందకుండా పోవడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ పొత్తు కారణమా? అంటే అవుననే అంటున్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు. టీవీకే పార్టీ చీఫ్ విజయ్ చేసిన అతి పెద్ద తప్పు కాంగ్రెస్ పార్టీ నెంబర్లు తన పార్టీకి మద్దతు పలుకుతున్నట్లు లేఖలో ఉటంకించకుండా కేవలం అతిపెద్ద పార్టీ అంటూ గవర్నర్ వద్దకు వెళ్లినట్లయితే పని సులభంగా అయ్యేదని చెబుతున్నారు. టీవీకేకి కేవలం 108 సీట్లే వచ్చాయి... కానీ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకి 118 సీట్లు కావాలి. కాంగ్రెస్ మిత్రులు ఉన్నప్పటికీ, వారికి ఇంకా సీట్లు తక్కువగానే ఉన్నాయి.
ఈ పరిస్థితుల్లో 9 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన సీనియర్ నాయకుడు సెంగోట్టయ్యన్ వారిని వేడుకున్నారు. విజయ్ గారూ... మీరు ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన 'ఏకైక అతిపెద్ద పార్టీగా వెళ్ళండి!'. అంతేతప్ప కాంగ్రెస్ పార్టీని కలుపుకుని వెళ్లవద్దు. అలా చేస్తే ఫార్ములా తేడా వస్తుంది. మీరు ఏకైక అతిపెద్ద పార్టీగా వెళితే... గవర్నర్ ముందు మిమ్మల్నే ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకి ఆహ్వానిస్తారు. ఆ తర్వాత మెజారిటీని నిరూపించుకోమంటారు. ఇది సెంగోట్టియన్ చెప్పిన మాట.
కానీ విజయ్ వినలేదు... వారు ఆ దిగ్గజ నాయకుడి మాటలు పట్టించుకోకుండా, కొత్త కుర్రాళ్లలా కాంగ్రెస్ సంకీర్ణ పతాకాన్ని పట్టుకుని గవర్నర్ వద్దకు వచ్చారు. ఇప్పుడు గవర్నర్ ఆర్టికల్ 164 కింద రుజువు అడుగుతున్నారు. ఎందుకంటే అదే రాజ్యాంగంలో వున్నదే కనుక. ఈ విషయంలో గవర్నర్ నిర్ణయాన్ని ఎవ్వరూ తప్పుపట్టే పరిస్థితి లేనేలేదు.
కాబట్టి, టీవీకే ఏకైక అతిపెద్ద పార్టీగా వెళ్ళలేదు. ఒక రాజకీయ దిగ్గజం మాట వినకుండా, ఒక్క రోజు వయసున్న కాంగ్రెస్ సలహాదారుల మాట విని వాళ్ళు చేజేతులా పీఠం తమ దగ్గరకు వచ్చిన దాన్ని పాడుచేసుకున్నారనే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి.