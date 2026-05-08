శుక్రవారం, 8 మే 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శుక్రవారం, 8 మే 2026 (12:32 IST)

ఏకైక అతిపెద్ద పార్టీగా వెళ్లండి, మీరే సీఎం అని చెప్పినా పట్టించుకోని విజయ్, అందుకే ఇదంతా...

TVK met TN Governer
విజయ్ సీఎం పీఠం అందకుండా పోవడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ పొత్తు కారణమా? అంటే అవుననే అంటున్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు. టీవీకే పార్టీ చీఫ్ విజయ్ చేసిన అతి పెద్ద తప్పు కాంగ్రెస్ పార్టీ నెంబర్లు తన పార్టీకి మద్దతు పలుకుతున్నట్లు లేఖలో ఉటంకించకుండా కేవలం అతిపెద్ద పార్టీ అంటూ గవర్నర్ వద్దకు వెళ్లినట్లయితే పని సులభంగా అయ్యేదని చెబుతున్నారు. టీవీకేకి కేవలం 108 సీట్లే వచ్చాయి... కానీ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకి 118 సీట్లు కావాలి. కాంగ్రెస్ మిత్రులు ఉన్నప్పటికీ, వారికి ఇంకా సీట్లు తక్కువగానే ఉన్నాయి.
 
ఈ పరిస్థితుల్లో 9 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన సీనియర్ నాయకుడు సెంగోట్టయ్యన్ వారిని వేడుకున్నారు. విజయ్ గారూ... మీరు ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన 'ఏకైక అతిపెద్ద పార్టీగా వెళ్ళండి!'. అంతేతప్ప కాంగ్రెస్ పార్టీని కలుపుకుని వెళ్లవద్దు. అలా చేస్తే ఫార్ములా తేడా వస్తుంది. మీరు ఏకైక అతిపెద్ద పార్టీగా వెళితే... గవర్నర్ ముందు మిమ్మల్నే ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకి ఆహ్వానిస్తారు. ఆ తర్వాత మెజారిటీని నిరూపించుకోమంటారు. ఇది సెంగోట్టియన్ చెప్పిన మాట.
 
కానీ విజయ్ వినలేదు... వారు ఆ దిగ్గజ నాయకుడి మాటలు పట్టించుకోకుండా, కొత్త కుర్రాళ్లలా కాంగ్రెస్ సంకీర్ణ పతాకాన్ని పట్టుకుని గవర్నర్ వద్దకు వచ్చారు. ఇప్పుడు గవర్నర్ ఆర్టికల్ 164 కింద రుజువు అడుగుతున్నారు. ఎందుకంటే అదే రాజ్యాంగంలో వున్నదే కనుక. ఈ విషయంలో గవర్నర్ నిర్ణయాన్ని ఎవ్వరూ తప్పుపట్టే పరిస్థితి లేనేలేదు.
 
కాబట్టి, టీవీకే ఏకైక అతిపెద్ద పార్టీగా వెళ్ళలేదు. ఒక రాజకీయ దిగ్గజం మాట వినకుండా, ఒక్క రోజు వయసున్న కాంగ్రెస్ సలహాదారుల మాట విని వాళ్ళు చేజేతులా పీఠం తమ దగ్గరకు వచ్చిన దాన్ని పాడుచేసుకున్నారనే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి.

MaheshBabu: వారణాసి సెట్ కు నీటి సమస్య తలెత్తిందా?ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో రాబోతున్న సైన్స్ ఫిక్షన్ చిత్రం 'వారణాసి' షూటింగ్ హైదరాబాద్‌లో జరుగుతోంది. ఈ పాన్-ఇండియా చిత్రం గగన్‌పహాడ్‌లోని హైదరాబాద్ ఫిల్మ్ సిటీ స్టూడియోలో అనేక నీటి అడుగున సన్నివేశాలను చిత్రీకరిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఒక కొత్త నివేదిక ప్రకారం, చిత్ర నిర్మాతలు షూటింగ్ కోసం 150 నీటి ట్యాంకర్లను నగర జలాశయాన్ని అభ్యర్థించగా, తెలంగాణ రాజధానిలో తీవ్రమైన వేసవి కారణంగా కొనసాగుతున్న అధిక నీటి డిమాండ్ నేపథ్యంలో వారి అభ్యర్థనను తిరస్కరించారు.

Peddi Openings: నార్త్ అమెరికాలో పెద్ది చిత్రం ప్రీబుకింగ్ ఫుల్పెద్ది చిత్రం ఎడిటింగ్ పూర్తయింది. గెట్ రెడీ అంటూ నిన్న నిర్మాతలు ప్రకటించారు. నేడు నార్త్ అమెరికాలో టికెట్ల బుకింగ్ ప్రారంభమైంది. వెంటనే అద్భుతమైన బుకింగ్ తో పాజిటివ్ సైన్ ఏర్పడింది. బుచ్చిబాబు సాన దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఓ భారీ బ్లాక్‌బస్టర్‌ను అందిస్తుందని అందరూ ఆశిస్తున్నారు. బుకింగ్స్ తెరిచిన కేవలం 30 నిమిషాల్లోనే ప్రీ సేల్స్ ద్వారా 50,000 డాలర్ల (సుమారు రూ. 47 లక్షలు) గ్రాస్ మార్క్‌ను దాటి సంచలనం సృష్టించింది

దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ 2026లో జ్యూరీ స్పెషల్ అవార్డ్' దక్కించుకున్న విక్రాంత్"సంతాన ప్రాప్తిరస్తు" చిత్రంతో మంచి విజయాన్ని దక్కించుకున్న యంగ్ టాలెంటెడ్ హీరో విక్రాంత్..ఇప్పుడు మరో ఘనతను సొంతం చేసుకున్నారు. ఈ చిత్రంలోని నటనకు ఆయన ప్రతిష్టాత్మక దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ 2026లో 'సర్టిఫికెట్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ - జ్యూరీ స్పెషల్ అవార్డ్' అందుకున్నారు. కెరీర్ ప్రారంభంలోని ఇలాంటి ప్రతిష్టాత్మక అవార్డ్ దక్కడంపై హీరో విక్రాంత్ సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఈ అవార్డ్ తనకు మరిన్ని మంచి చిత్రాలు చేయాలనే స్ఫూర్తిని కలిగించిందని విక్రాంత్ చెప్పారు

Samantha: సమంత రూత్ ప్రభు నటించిన మా ఇంటి బంగారం వాయిదానిర్మాతల తరపున విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటనలో ఇలా పేర్కొన్నారు: "సమంత రూత్ ప్రభు ప్రధాన పాత్రలో 'ట్రాలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్' నిర్మిస్తున్న 'మా ఇంటి బంగారం' చిత్రం, గతంలో ప్రకటించిన మే 15వ తేదీ నుండి వాయిదా పడి, ఇప్పుడు జూన్ 19, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.

Posani Krishna Murali: జర్నలిస్టులు నిజాయితీగా ఉంటే సొసైటీ బాగుపడుతుంది : పోసాని కృష్ణమురళిప్రముఖ రచయిత, నటుడు పోసాని కృష్ణమురళి నిర్మిస్తూ, దర్శకత్వం వహిస్తూ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న సినిమా "ఆపరేషన్ అరుణారెడ్డి". ఈ చిత్రానికి కథ, స్క్రీన్ ప్లే, మాటలు, పాటలు, ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు కూడా పోసాని కృష్ణమురళి వహిస్తుండటం విశేషం. హిందోళ చక్రవర్తి, కాజల్ శర్మ, ఆయేషా ఖాన్, బీజేపీ నేత రఘునందన్ రావు ముఖ్య పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈరోజు హైదరాబాద్ లో జరిగిన ప్రెస్ మీట్ లో "ఆపరేషన్ అరుణారెడ్డి" చిత్ర విశేషాలు తెలిపారు దర్శక నిర్మాత నటుడు పోసాని కృష్ణమురళి.

