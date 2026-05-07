గురువారం, 7 మే 2026
Written By ఠాగూర్

మమతా బెనర్జీ ఓటమిని జీర్ణించుకోలేకే నా బిడ్డను చంపేశారు : చంద్రనాథ్ రథ్ తల్లి

ముగిసిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ ఓటమిని జీర్ణించుకోలేకే తన బిడ్డను చంపేశారని బీజేపీ సీనియర్ నేత సువేందు అధికారి వ్యక్తిగత సహాయకుడు (పీఏ) చంద్రనాథ్ రథ్ తల్లి హసిరాణి రథ్ మీడియా ముందు కన్నీరుమున్నీరుగా మార్చారు. 
 
వెస్ట్ బెంగాల్లో ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత హింసాత్మక ఘటనలు పరాకాష్టకు చేరుకున్నాయి. ఘనవిజయం సాధించిన ఉత్సాహంలో బీజేపీ శ్రేణులు ఉన్న సమయంలో... ఆ పార్టీ కీలక నేత సువేందు అధికారి వ్యక్తిగత సహాయకుడు (పీఏ) చంద్రనాథ్ రథ్ దారుణ హత్యకు గురవడం రాష్ట్రంలో సంచలనం రేపుతోంది.
 
మాజీ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ అధికారి అయిన చంద్రనాథ్ రథ్, బుధవారం రాత్రి ఉత్తర 24 పరగణాల జిల్లాలోని మధ్యగ్రామ్ సమీపంలో తన స్కోర్పియో వాహనంలో వెళ్తుండగా ఈ దాడి జరిగింది. ఒక సాంత్రో కారు ఆయన వాహనాన్ని అడ్డుకోగా, అదేసమయంలో మోటార్ సైకిళ్లపై వచ్చిన దుండగులు అతి సమీపం నుండి కాల్పులు జరిపారు. సుమారు 10 బుల్లెట్లు ఆయన ఛాతీ, పొట్ట, తలలోకి దూసుకుపోవడంతో, ఆసుపత్రికి తరలించే లోపే ఆయన ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
 
మరోవైపు, తన కొడుకును కోల్పోయిన చంద్రనాథ్ తల్లి హసిరాణి రథ్ విలేకరుల ముందు కన్నీరుమున్నీరయ్యారు. మమతా బెనర్జీ ఓటమిని తట్టుకోలేక తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ) నాయకులే పక్కా ప్లాన్‌తో తన కొడుకును హింసించి చంపారని ఆమె ఆరోపించారు. 'మే 4 తర్వాత మిమ్మల్ని ఢిల్లీ నాయకులు కూడా కాపాడలేరు' అంటూ టీఎంసీ నేతలు ముందు నుంచే బెదిరింపులకు పాల్పడ్డారని ఆమె పేర్కొన్నారు. నిందితులకు ఉరిశిక్ష కాకుండా జీవిత ఖైదు పడాలని, అప్పుడే వారు చేసిన తప్పుకు రోజూ కుమిలిపోతారని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
 
ఈ హత్య తర్వాత బెంగాల్ పోలీసులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భారీగా తనిఖీలు చేపట్టారు. ఇప్పటివరకు 433 మందిని అరెస్టు చేయగా, 1,100 మందికి పైగా వ్యక్తులను నిర్బంధంలో ఉంచారు. ఈ ఘటనపై 200కు పైగా ఎఫ్ఆర్లు నమోదయ్యాయి. ఈ ఘటనపై సువేందు అధికారి స్పందిస్తూ, ఇది పక్కాగా ప్లాన్ చేసి చేసిన రాజకీయ హత్య అని, తనకు ఇది వ్యక్తిగతంగా తీరని లోటని పేర్కొన్నారు. అయితే బీజేపీ శ్రేణులు సంయమనం పాటించాలని ఆయన కోరారు. మరోవైపు టీఎంసీ ఈ ఆరోపణలను ఖండిస్తూ, ప్రజాస్వామ్యంలో హింసకు తావులేదని, కోర్టు పర్యవేక్షణలో విచారణ జరగాలని డిమాండ్ చేసింది. 

వందో చిత్రాన్ని తీయాలని భావించారు : ఆర్బీ చౌదరి మృతిపై రజనీకాంత్

వందో చిత్రాన్ని తీయాలని భావించారు : ఆర్బీ చౌదరి మృతిపై రజనీకాంత్సూపర్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ పతాకంపై నిర్మించే వందో చిత్రాన్ని తనతో తీయాలని ఆ నిర్మాణ సంస్థ అధినేత, దిగ్గజ నిర్మాత ఆర్.బి.చౌదరి భావించారని సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ అన్నారు. రాజస్థాన్‌లోని ఉదయ్‌పూర్‌లో ఈ నెల 5వ తేదీ మంగళవారం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఆర్.బి.చౌదరి ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషయం తెల్సిందే. చెన్నైకు తీసుకొచ్చిన ఆయన పార్థివదేహానికి సూపర్‌స్టార్ రజనీకాంత్ గురువారం నివాళులు అర్పించారు. ఆ తర్వాత ఆయన మాట్లాడుతూ, ఆర్బీ చౌదరి ఆకస్మిక మృతి చిత్రపరిశ్రమకు తీరని లోటన్నారు. ఆయన తన 100వ సినిమాను తనతోనే తీయాలని అనుకుంటున్నట్టు చెప్పారని, అందుకు తాను అంగీకరించానని గుర్తుచేసుకుని భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.

Sandeep Kishan: సందీప్ కిషన్ బర్త్ డే సందర్భంగా SK33 నుంచి స్పెషల్ పోస్టర్

Sandeep Kishan: సందీప్ కిషన్ బర్త్ డే సందర్భంగా SK33 నుంచి స్పెషల్ పోస్టర్శంబాల’ బ్లాక్ బస్టర్ తరువాత దర్శకుడు యుగంధర్ ముని సందీప్ కిషన్‌తో ఓ ప్రాజెక్ట్ చేయబోతోన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ మూవీని షైనింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ మీద మహిధర్ రెడ్డి, రాజశేఖర్ అన్నభీమోజు నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ ప్రాజెక్ట్‌కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ పోస్టర్ అందరిలోనూ ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసింది. అడివికి రాజైన సింహం, తోడేలు మధ్య జరిగే పోటీలా ఈ సినిమాలో అడ్వంచర్స్ ఉంటాయని టీం హింట్ ఇచ్చింది. ఇక ఇప్పుడు సందీప్ కిషన్ బర్త్ డే సందర్భంగా మరో పోస్టర్‌ను రిలీజ్ చేశారు.

MS Raju: అగధ టీజర్‌లో చూపించని ఎన్నో అంశాలు సినిమాలో వుంటాయి : ఎం.ఎస్. రాజు

MS Raju: అగధ టీజర్‌లో చూపించని ఎన్నో అంశాలు సినిమాలో వుంటాయి : ఎం.ఎస్. రాజుఎం. ఎస్. రాజు రచన, దర్శకత్వం లో శ్రీ ఆది వరాహ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై కాశీ విశాలాక్షి బలుసు 'అగధ' చిత్రాన్ని తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషలలో ఏకకాలంలో భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో కామాక్షి భాస్కర్ల, శ్రవణ్ రెడ్డి, ఉల్కా గుప్తా, జోవికా విజయ్ కుమార్, సిజ్జు , రోషన్, శ్రేయరాణి రెడ్డి తదితరులు ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు. తాజాగా గురువారం నాడు ఈ మూవీ టీజర్‌ను రిలీజ్ చేశారు.

Ramcharan: పెద్ది ఎడిటింగ్ పూర్తయి గెట్ రెడీ ఫర్ పెద్ది అని ప్రకటించిన బుచ్చి బాబు సానా

Ramcharan: పెద్ది ఎడిటింగ్ పూర్తయి గెట్ రెడీ ఫర్ పెద్ది అని ప్రకటించిన బుచ్చి బాబు సానాచిత్ర నిర్మాతలు తమ అధికారిక 'X' (ట్విట్టర్) ఖాతా ద్వారా ఈ విషయాన్ని వెల్లడిస్తూ, పెద్ది ఎడిటింగ్ పూర్తయింది. జూన్ 3, 2026 నుండి భారీ ప్రీమియర్లకు అంతా సిద్ధమైంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా జూన్ 4న థియేటర్లలో విడుదలవుతుంది. గెట్ రెడీ ఫర్ పెద్ది అని ప్రకటించారు. వారం రోజుల క్రితమే, ఈ చిత్రానికి సినిమాటోగ్రాఫర్‌గా వ్యవహరించిన ప్రముఖ కెమెరామెన్ రత్నవేలు, సినిమా షూటింగ్ పూర్తయిందని ప్రకటించారు.

Dethadi: ఆశిష్ హీరోగా కల్చరల్ డ్రామా దేత్తడి సెకండ్ షూటింగ్ ప్రారంభం

Dethadi: ఆశిష్ హీరోగా కల్చరల్ డ్రామా దేత్తడి సెకండ్ షూటింగ్ ప్రారంభంరౌడీ బాయ్స్, లవ్ మీ సినిమాలలో నటించిన ఆశిష్ హీరోగా, సక్సెస్‌ఫుల్ నిర్మాతలు దిల్ రాజు, శిరీష్ తమ శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్న చిత్రం 'దేత్తడి'. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ తో దర్శకుడిగా ఆదిత్య రావు గంగసాని పరిచయం అవుతున్నారు. హైదరాబాద్ కల్చర్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో కొత్త స్టోరీని ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు.

