టెలివిజన్ నటి లైంగిక వేధింపులు.. ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ కొంపముంచింది..
తెలుగు, కన్నడ సీరియల్స్లో పనిచేస్తున్న ఒక టెలివిజన్ నటి లైంగిక వేధింపుల ఫిర్యాదు చేసింది. వెంటనే స్పందించిన పోలీసులు బెంగళూరులోని అన్నపూర్ణేశ్వరి నగర్కు చెందిన నవీన్ అనే నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు. వివరాల్లోకి వెళితే, నటికి నవీన్ ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ వచ్చింది కానీ ఆమె దానిని అంగీకరించలేదు.
ఆ తర్వాత అతను ఆమెకు ఆన్లైన్లో స్పష్టమైన సందేశాలు పంపడం ద్వారా వేధించడం ప్రారంభించాడు. ఆమె అతన్ని బ్లాక్ చేసినప్పుడు, అతను అనేక నకిలీ ఖాతాలను సృష్టించి ఆమెకు సందేశాలు పంపడం కొనసాగించాడు. వేధింపులు, మానసిక ఒత్తిడిని తట్టుకోలేక, నటి పోలీసులను ఆశ్రయించింది.
దర్యాప్తు అధికారులు నవీన్ను గుర్తించి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆ సందేశాలు నటికి మానసిక క్షోభ కలిగించాయని పోలీసులు పేర్కొన్నారు. నిందితుడు నవీన్ కె మోన్ యూరప్, యుఎస్ఎలో కార్యాలయాలు కలిగిన ఒక బహుళజాతి సంస్థలో డెలివరీ మేనేజర్గా పనిచేశాడు. దర్యాప్తు కొనసాగుతున్నందున అతన్ని జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో ఉంచారు.