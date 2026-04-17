హరివంశ్ నారాయణ్ రికార్డు.. రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్గా హ్యాట్రిక్
రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్గా హరివంశ్ నారాయణ్ సరికొత్త రికార్డు సృష్టించారు. ఆయన రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్గా ముచ్చటగా మూడోసారి పదవిని చేపట్టారు. ఏప్రిల్ 10వ తేదీన హరివంశ్ డిప్యూటీ చైర్మన్గా రాజీనామా చేశారు. ఆ తర్వాత ఆయన రాజ్యసభకు నామినేట్ కాగా, ఆయనకు మళ్లీ ఆ పదవి దక్కింది.
హరివంశ్ను ఉపసభాపతిగా ఎన్నుకోవడానికి కేంద్ర మంత్రి జేపీ నడ్డా, విత్తమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్లు ఆయన పేరును రాజ్యసభలో ప్రతిపాదించగా, విపక్షాల నుంచి ఎవరూ పోటీకి రాకపోవడంతో హరివంశ్ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ, ప్రతిపక్ష పార్టీ అధ్యక్షుడు మల్లిఖార్జున ఖర్గే డిప్యూటీ ఛైర్మన్కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. నామినేటెడ్ సభ్యుడు డిప్యూటీ ఛైర్మన్గా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికవడం ఇదే మొదటిసారి.
ఉప సభాపతి ఎన్నిక అనంతరం మోడీ మాట్లాడుతూ.. 'వరుసగా మూడోసారి హరివంశ్ డిప్యూటీ ఛైర్మన్గా ఎన్నికవడం హర్షణీయం. ఆయనపై సభకు ఉన్న ప్రగాఢమైన నమ్మకానికి ఇది నిదర్శనం. అనుభవం, సభలో అందరినీ ఒకతాటిపై నడిపించడానికి ఆయన చేసిన ప్రయత్నాల వల్ల సభకు ఎంతో ప్రయోజనం కలుగుతోందని' అని ప్రధాని మోడీ వ్యాఖ్యానించారు. 'డిప్యూటీ ఛైర్మన్ సభలో ప్రతిపక్షానికి తగిన ప్రాధాన్యం, సమయం ఇస్తారని నమ్ముతున్నా' అని మల్లిఖార్జున ఖర్గే పేర్కొన్నారు.