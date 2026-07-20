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  4. He clicked on a link received via WhatsApp, and just like that, Rs 10 lakh was siphoned off
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Monday, 20 July 2026 (23:26 IST)

వాట్సప్ ద్వారా వచ్చిన లింక్ పైన క్లిక్ చేసాడు, అంతే... రూ. 10 లక్షలు కాజేశారు

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Written By: ఐవీఆర్
Updated: Mon, 20 Jul 2026 (23:29 IST)
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వాట్సప్ ద్వారా అటవీశాఖాధికారి నుంచి రూ. 10 లక్షలు కాజేశారు సైబర్ నేరగాళ్లు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. బెంగళూరుకి చెందిన ఓ డిప్యూటీ ఫారెస్ట్ ఆఫీసరుకి తన స్నేహితుడి ఫోన్ నెంబరు నుంచి వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్ వచ్చింది. అది ఏపీకే ఫార్మెట్లో వుంది. అది నిజమైనదే అనుకుని ఆ లింకు పైన క్లిక్ చేసారాయన. ఆ లింక్ స్నేహితుడి ఫోన్ హ్యాక్ అయిన నెంబరు నుంచి వచ్చింది.
 
లింక్ క్లిక్ చేయడంతో సైబర్ నేరగాళ్లు అతడి ఫోన్ పైన నియంత్రణ సాధించి కేవలం 15 నిమిషాల వ్యవధిలో అతడి ఖాతా నుంచి రూ. 10 లక్షలు కాజేసారు. తన ఖాతా నుంచి తన ప్రమేయం లేకుండా డబ్బు డెబిట్ కావడంతో ఏదో మోసం జరిగిందని వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసాడు.
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ఐవీఆర్

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