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  4. He sat on the rocks at a Goa beach for Reels; a massive wave swept him away, Video
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Friday, 26 June 2026 (11:44 IST)

రీల్స్ కోసం గోవా బీచ్ రాళ్లపై కూర్చున్నాడు, రాకాసి అల లాక్కెళ్లింది, వీడియో

Man sat on the rocks at a Goa beach for Reels
BY: ఐవీఆర్
Publish: Fri, 26 Jun 2026 (11:44 IST) Updated: Fri, 26 Jun 2026 (11:48 IST)
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Man tried for reels in Goa beach, wave swept him away
ఇటీవలి కాలంలో చాలామంది సోషల్ మీడియాలో వ్యూస్ కోసం ప్రమాదకర ఫీట్స్ చేస్తున్నారు. కొంతమంది కదులుతున్న రైళ్ల ద్వారాల వద్ద నిలబడి రీల్స్ చేయడం, ఇంకొందరు క్రూర మృగాల సరసన నిలబడి ఫోటోలు తీసుకునే ప్రయత్నం చేయడం వంటివి చేస్తున్నారు. తాజాగా గోవా బీచ్‌లో 33 ఏళ్ల అశ్‌పాక్ మసాలి రీల్స్ కోసం ప్రమాదకర సముద్రపు అలలు వచ్చే రాళ్ల వద్దకు వెళ్లాడు.
 
అక్కడ రాళ్లపై కూర్చుని రీల్స్ తీస్తున్న వ్యక్తి వైపు ఫోజిస్తూ కూర్చున్నాడు. ఇంతలోనే ఓ పెద్ద రాకాసి అల ఒక్కసారిగా అతడిపై పడి సముద్రం లోపలికి లాగింది. అతడు ఎలాగైనా ఒడ్డుకి రావాలని ప్రయత్నించినా సముద్రపు అలల ధాటికి అతడు సముద్రంలో మునిగిపోయాడు. సమాచారం అందుకున్న అధికారులు వెంటనే గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
 
కొన్ని గంటల తర్వాత కాని అతడి మృతదేహం లభ్యం కాలేదు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ప్రాణాంతకమైన ఇట్లాంటి ఫీట్స్ చేయవద్దని అధికారులు ఎంతగా చెప్పినా కొంతమంది పెడచెవిన పెడుతున్నారు. పర్యవసానంగా ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు.
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ఐవీఆర్

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