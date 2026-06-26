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రీల్స్ కోసం గోవా బీచ్ రాళ్లపై కూర్చున్నాడు, రాకాసి అల లాక్కెళ్లింది, వీడియో
ఇటీవలి కాలంలో చాలామంది సోషల్ మీడియాలో వ్యూస్ కోసం ప్రమాదకర ఫీట్స్ చేస్తున్నారు. కొంతమంది కదులుతున్న రైళ్ల ద్వారాల వద్ద నిలబడి రీల్స్ చేయడం, ఇంకొందరు క్రూర మృగాల సరసన నిలబడి ఫోటోలు తీసుకునే ప్రయత్నం చేయడం వంటివి చేస్తున్నారు. తాజాగా గోవా బీచ్లో 33 ఏళ్ల అశ్పాక్ మసాలి రీల్స్ కోసం ప్రమాదకర సముద్రపు అలలు వచ్చే రాళ్ల వద్దకు వెళ్లాడు.
Man tried for reels in Goa beach, wave swept him away
అక్కడ రాళ్లపై కూర్చుని రీల్స్ తీస్తున్న వ్యక్తి వైపు ఫోజిస్తూ కూర్చున్నాడు. ఇంతలోనే ఓ పెద్ద రాకాసి అల ఒక్కసారిగా అతడిపై పడి సముద్రం లోపలికి లాగింది. అతడు ఎలాగైనా ఒడ్డుకి రావాలని ప్రయత్నించినా సముద్రపు అలల ధాటికి అతడు సముద్రంలో మునిగిపోయాడు. సమాచారం అందుకున్న అధికారులు వెంటనే గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
కొన్ని గంటల తర్వాత కాని అతడి మృతదేహం లభ్యం కాలేదు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ప్రాణాంతకమైన ఇట్లాంటి ఫీట్స్ చేయవద్దని అధికారులు ఎంతగా చెప్పినా కొంతమంది పెడచెవిన పెడుతున్నారు. పర్యవసానంగా ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు.
గోవాలోని బాగా బీచ్లో విషాద ఘటన చోటుచేసుకుంది. కర్ణాటకలోని బీజాపూర్ జిల్లాకు చెందిన 33 ఏళ్ల సహస్ అశ్పాక్ మసాలి సముద్ర తీరంలోని రాళ్లపై కూర్చొని ఉండగా భారీ అలలు ఒక్కసారిగా అతడిని సముద్రంలోకి లాక్కెళ్లాయి. సమాచారం అందుకున్న అధికారులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టి గంటల తర్వాత మృతదేహాన్ని… pic.twitter.com/BekaOoxPai— RTV (@RTVnewsnetwork) June 25, 2026
బిగ్ బాస్ 10 సీజన్లో అడుగుపెట్టాలని వుంది, నన్ను సెలక్ట్ చేయండి: నంద్యాల ఎస్ఐ సెల్ఫీ వీడియో
Bigg Boss 10 సీజన్ ఫీవర్ అప్పుడే మొదలైనట్లుంది. దీనిగురించి ఇంకా ప్రకటనలు ఏమీ రానప్పటికీ నంద్యాల జిల్లా గడివేముల పోలీసు స్టేషనులో ఎస్ఐగా విధులు నిర్వహిస్తున్న నాగార్జున రెడ్డి (Nagarjuna Reddy) తనకు బిగ్ బాస్ 10 సీజన్లో అడుగుపెట్టే అవకాశం ఇవ్వాలంటూ సెల్ఫీ వీడియో తీసి పోస్ట్ చేసాడు. ఇది కాస్తా ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో ఎస్ఐ మాట్లాడుతూ... హలో బిగ్ బాస్, మీకు ఓ విజ్ఞప్తి. నేను ఎస్ఐగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నా. నేను గత బిగ్ బాస్ ఎపిసోడ్లు అన్నీ ఫాలో అవుతూ వచ్చా.
OG2 : తుఫాను రాకముందు.. ఒక నిశ్శబ్ద క్షణం అంటూ.. ఓజీ 2 అప్ డేట్
'గంభీర'కు సంబంధించిన చెప్పబడని కథ ఆవిష్కృతమయ్యే సమయం ఆసన్నమైంది. ఓజీ యూనివర్శ్ గాథను విస్తరించేందుకు, 'పవన్ కళ్యాణ్ క్రియేటివ్ వర్క్స్బ్యా నర్పై దర్శకుడు సుజీత్, పవన్ కళ్యాణ్ మరోసారి సిద్ధమవుతున్నారు. ఓజీలో థమన్ సంగీతం ఎంత పేరు తెచ్చిందే తెలిసిందే. అదే పేరుతో థమన్ మ్యూజిక్ సెలబ్రేషన్ కూడా నిర్వహిస్తున్నారు.
Samantha career over : సమంత కెరీర్ అయిపోయిందన్నారు, కరెక్టేనేమో అనిపించింది : సమంత
ట్రాలాలా పిక్చర్స్ బ్యానర్ మీద సమంత, రాజ్ నిడిమోరు, హిమాంక్ దువ్వూరు సంయుక్తంగా నిర్మించిన సినిమా ‘మా ఇంటి బంగారం’. సమంత ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ చిత్రానికి నందినీ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమా జూన్ 19న వరల్డ్ వైడ్గా గ్రాండ్ రిలీజై బ్లాక్ బస్టర్ అయ్యింది. ఈ సందర్భంగా బుధవారం చిత్ర యూనిట్ థాంక్స్ మీట్ను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కార్యక్రమంలో సమంత, రాజ్ నిడిమోరు, హిమాంక్, నందినీ రెడ్డి, శ్రీముఖి పాల్గొన్నారు.
వందేమాతరం శ్రీనివాస్ కుమారుడు సుస్వర తరంగ్ హీరోగా చిత్రం
పెద్దలను ఎదిరించి ప్రియుడిని పెళ్లాడిని జబర్దస్త్ ఫైమా
బుల్లితెర ప్రముఖ హాస్య నటి ఫైమా ఎట్టకేలకు ఓ ఇంటివారయ్యారు. తన ప్రియుడు ప్రవీణ్ నాయక్ను ఆమె పెద్దలను ఎదిరించి వివాహం చేసుకున్నారు. హైదరాబాద్ నగరంలో తన స్నేహితుల సమక్షంలో ఆమె రిజిస్టర్ వివాహం చేసుకున్నారు. దీంతో తమ తొమ్మిదేళ్ల ప్రేమకు ఆమె ఫుల్స్టాఫ్ పెట్టారు. ఈ దంపతుల పెళ్లికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.