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పాఠశాలకు పెద్ద కత్తి, చాకుతో వచ్చిన ప్రధానోపాధ్యాయురాలు, పిల్లలు బెంబేలు, వీడియో
పాఠశాలకు ఉపాధ్యాయులు పుస్తకాలను పట్టుకుని చదువు చెప్పేందుకు వస్తుంటారు కదా. ఇది అంతా చూసేదే. కానీ ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని కౌశాంబి ప్రభుత్వ పాఠశాల ప్రధాన ఉపాధ్యాయురాలు తళతళ మెరిసిపోతున్న పెద్ద కత్తితో పాటు ఒక చాకును తీసుకుని వచ్చింది. వీటిని చూసిన పిల్లలు బెంబేలెత్తిపోయారు. స్కూలు పక్కనే వున్న పలువురు పెద్దలు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
దీనితో పోలీసులు, విద్యాధికారులు పాఠశాల వద్దకు చేరుకున్నారు. ఆమెను బైటకు పిలిచి వాటిని ఎందుకు తీసుకుని వచ్చారని ప్రశ్నిస్తే పొంతనలేని సమాధానాలు చెప్పింది. ఆమె మానసిక స్థితి సరిగా లేదని కుటుంబ సభ్యులు చెప్పడం గమనార్హం. దీనితో ఆమెను సస్పెండ్ చేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఐతే మతిస్థిమితం లేని ఆమెను పాఠశాలకు వచ్చేందుకు ఆమె కుటుంబ సభ్యులు ఎలా అంగీకరించారన్నది చర్చనీయాంశంగా మారింది.
कौशांबी में सरकारी स्कूल की हेडमास्टर शिखा सिंह हाथों में चाकू और चापड़ लेकर स्कूल पहुंच गईं. अभिभावकों की शिकायत पर पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे. जांच में परिवार ने उनकी मानसिक स्थिति ठीक न होने की बात कही है. बीएसए ने निलंबन और कानूनी कार्रवाई की बात कही है.… pic.twitter.com/68Vz5mVPMN— NDTV India (@ndtvindia) July 18, 2026
అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ నిర్మాణంలో పళ్ళబురుసు చిత్రం ప్రకటన
ఈ సందర్భంగా విడుదల చేసిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ సినిమాపై ఆసక్తిని మరింత పెంచుతోంది. తెలుగు సంస్కృతి, ప్రాంతీయతను ప్రతిబింబించే ఈ చిత్రం వినోదభరితమైన కామెడీ-డ్రామాగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇందులో సుధాకర్ రెడ్డి, మురళీధర్ గౌడ్ తండ్రీకొడుకులుగా ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తుండగా, ప్రజ్వల్ , గోమతి రెడ్డి, కిరణ్ మాచా కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.
Dixith Shetty :దీక్షిత్ శెట్టి, శశి ఓదెల చిత్రానికి #KJQ (కింగ్ జాకీ క్వీన్) పేరు ఖరారు
నిర్మాత సుధాకర్ చెరుకూరికి తన ఎస్ఎల్వీ సినిమాస్ బ్యానర్ నుంచి మరో ఆసక్తికరమైన చిత్రం #KJQ – King Jackie Queen ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. 1990ల కాలం నేపథ్యంలో సాగే పీరియడ్ క్రైమ్ డ్రామాగా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో 'దసరా', 'ది గర్ల్ఫ్రెండ్' చిత్రాలతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న దీక్షిత్ శెట్టి హీరోగా నటిస్తున్నారు. ఆయనకు జోడీగా నూతన నటి శశి ఓదెల పరిచయం అవుతుండగా, యుక్తి తరేజా మరో కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు.
Fauji Poster Controversy: ఫౌజీ రిలీజ్ డేట్ పోస్టర్ లో ప్రభాస్ కాలి వేళ్లపై అభిమానుల్లో రచ్చ ?
ప్రభాస్ నటిస్తున్న భారీ చిత్రం ‘ఫౌజీ’ నుంచి విడుదలైన కొత్త పోస్టర్ సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. పోస్టర్లో ప్రభాస్ కాలి దగ్గర 7 వేళ్లు కనిపిస్తున్నాయంటూ కొందరు నెటిజన్లు ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. ఈ ఇమేజ్ను AI ద్వారా రూపొందించారని యాంటీ ఫ్యాన్స్ ప్రచారం చేస్తుండగా, వైరల్ అవుతున్న ఫొటో మార్ఫింగ్ చేసినదని.. ఒరిజినల్ పోస్టర్లో 5 వేళ్లే ఉన్నాయని ప్రభాస్ అభిమానులు కౌంటర్ ఇస్తున్నారు.
Samantha: చిత్తూరులో సమంతకు సీమంతం
గతేడాది డిసెంబరులో దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరుని పెళ్లి చేసుకున్న సమంత, 'మా ఇంటి బంగారం' సినిమాతో రూ.100 కోట్ల కలెక్షన్స్ సాధించి కొత్త రికార్డ్ సృష్టించింది. తాజాగా సమంత సీమంతం జరిగినట్లు కొన్ని ఫోటోలు బయటకు వచ్చాయి. ఇటీవల భర్తతో థాయ్లాండ్ ట్రిప్ వెళ్లి, ఆ తర్వాత చిత్తూరులోని అత్తగారింటికి వచ్చింది. అక్కడ ఆమెకు సింపుల్గా సీమంతం నిర్వహించారు. ఈ ఫోటోలను రాజ్ సోదరి శీతల్ తన ఇన్ స్టా స్టోరీలో పోస్ట్ చేయడంతో అవి వైరల్ అవుతున్నాయి.