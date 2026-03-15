మొజ్తాబా ప్రాణాలతో లేనట్టుగా విన్నాను : డోనాల్డ్ ట్రంప్
ఇరాన్ సుప్రీం నేతగా నియమితులైన మొజ్తాబా ఖమేనీని ఉద్దేశించి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. మొజ్తాబా ప్రాణాలతో లేనట్లు తాను విన్నానని పేర్కొన్నారు.
ట్రంప్ తాజాగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ, మొజ్తాబా ప్రాణాలతోనే ఉన్నారనేందుకు స్పష్టమైన ఆధారాలు ఏవీ కన్పించడం లేదని ట్రంప్ అన్నారు. 'మొజ్తాబా బతికే ఉన్నారా? లేదా? అనే విషయం నాకు తెలియదు. ఇప్పటివరకు ఆయన బహిరంగంగా కనిపించలేదు. మొజ్తాబా ప్రాణాలతో లేరని విన్నాను. ఒకవేళ బతికే ఉంటే.. యుద్ధం నేపథ్యంలో తన దేశం కోసం లొంగిపోవడం లాంటి ఏదైనా తెలివైన నిర్ణయం తీసుకుని ఉండేవారు' అని వ్యాఖ్యానించారు.
పశ్చిమాసియాలో భీకర పోరు కొనసాగుతోంది. సుప్రీం నేతగా ఎన్నికైన మొజ్తాబా ఇప్పటివరకు కనిపించలేదు. దీంతో ఆయన ఆరోగ్యంపై అనేక ఊహాగానాలు వెల్లువెత్తాయి. అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ తొలిరోజు జరిపిన దాడుల్లో ఆయనకు గాయాలయ్యాయని మీడియా పేర్కొంది.
అయితే, దానికి సంబంధించి ఎలాంటి వివరాలు వెల్లడించలేదు. ఈ క్రమంలో ఆయన ఆరోగ్యంపై అనేక ప్రశ్నలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. ఇరాన్ అధికారులు కొందరు వీటిని ఖండిస్తూ వచ్చారు. తాజాగా ట్రంప్ వ్యాఖ్యలతో మొజ్తాబా ఆరోగ్యం విషయం మరోసారి హాట్టాపిక్గా మారింది.