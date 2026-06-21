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Written By సెల్వి
Last Updated : Sunday, 21 June 2026 (16:27 IST)

Heavy Rains: నైరుతి రుతుపవనాలు.. తమిళనాడులో భారీ వర్షాలు

Rains
BY: సెల్వి
Publish: Sun, 21 Jun 2026 (16:24 IST) Updated: Sun, 21 Jun 2026 (16:27 IST)
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నైరుతి రుతుపవనాలు బలపడుతుండటంతో ఆదివారం నుండి నీలగిరి, కోయంబత్తూరు, తేని, దిండిగల్, కన్యాకుమారి, తిరునెల్వేలి జిల్లాలలోని ఘాట్ ప్రాంతాలలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ ప్రాంతాల్లో సోమవారం వరకు వర్షాలు కొనసాగే అవకాశం ఉందని ప్రాంతీయ వాతావరణ కేంద్రం ఆదివారం నాటి తాజా నివేదికలో పేర్కొంది. 
 
అలాగే, జూన్ 22 నుండి జూన్ 24 వరకు తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, కరైకాల్ ప్రాంతాలలో పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుముఖం పట్టాయని ఆ సమాచారం వెల్లడించింది. ఆదివారం ఉదయం 8:30 గంటలతో ముగిసిన గత 25 గంటల్లో తిరువారూర్ జిల్లాలోని ఆవూర్ ప్రాంతంలో అత్యధికంగా 14 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. 
 
ఆ తర్వాతి స్థానంలో అరియలూర్ జిల్లా నిలిచి 11 సెం.మీ వర్షపాతాన్ని నమోదు చేసింది. తమిళనాడులో పాలయంకోట్టై అత్యధిక గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతగా 39 డిగ్రీల సెల్సియస్‌ను నమోదు చేయగా, రాష్ట్రంలోని కొండ ప్రాంతాలైన కొడైకెనాల్‌లో అత్యల్ప కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 11.7 డిగ్రీల సెల్సియస్‌గా నమోదైంది. 
 
జూన్ 23 నుండి 24 వరకు బంగాళాఖాతంలోని చాలా ప్రాంతాలలో గంటకు 40 కి.మీ వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని మత్స్యకారులను అప్రమత్తం చేశారు. 
 
మరోవైపు, ఆదివారం నాడు చెన్నై, దాని శివారు ప్రాంతాలలో అక్కడక్కడా ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి నుండి మోస్తరు సాయంత్రం వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున, ప్రజలకు ఎండ తీవ్రత నుండి కొంత ఉపశమనం లభించనుంది.
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సెల్వి

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