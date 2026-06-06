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Heavy Rains: నైరుతి రుతుపవనాలు.. తమిళనాడులో భారీ వర్షాలు
నైరుతి రుతుపవనాల మరింత విస్తరణకు అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడటంతో, శనివారం నుండి తమిళనాడులోని పశ్చిమ కనుమల ప్రాంతంలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వర్గాలు తెలిపాయి. దీని ప్రకారం, నీలగిరి, తేని, దిండిగల్ జిల్లాలు, కోయంబత్తూరు జిల్లాలోని కనుమ ప్రాంతాలలో అక్కడక్కడా గంటకు 40-50 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే గాలులు, ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
శనివారం నాడు ప్రాంతీయ వాతావరణ కేంద్రం విడుదల చేసిన తాజా నివేదిక ప్రకారం, ఈరోడ్, సేలం, ధర్మపురి, కృష్ణగిరి, తిరుపత్తూరు, వెల్లూరు, రాణిపేట, తిరుప్పూర్, మదురై, విరుదునగర్, కన్యాకుమారి జిల్లాల్లోనూ, అలాగే తెన్కాసి, తిరునెల్వేలి జిల్లాలలోని ఘాట్ ప్రాంతాల్లోనూ ఉరుములతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
తమిళనాడు ఉత్తర తీర ప్రాంతాల్లో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు, అధిక తేమ కారణంగా ప్రజలు అసౌకర్యానికి గురయ్యే వాతావరణం ఏర్పడవచ్చని కూడా ఆ నివేదిక పేర్కొంది. శుక్రవారం నాడు చెన్నైలో అత్యధికంగా 40.4 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది.
గత 24 గంటల్లో తిరునెల్వేలి జిల్లాలోని నలుముక్కులో అత్యధికంగా 17 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు కాగా, కన్యాకుమారి జిల్లాలోని మైలార్లో ఇదే కాలంలో 9 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైనట్లు నివేదిక తెలిపింది.
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పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ను ఉద్దేశించి నటుడు ప్రకాష్ రాజ్కు బెదిరింపులు వస్తున్నాయి. సోషల్ మీడియాలో నిత్యం చురుకుగా ఉండే ప్రకాష్ రాజ్.. సామాజిక, రాజకీయ అంశాలపై తన అభిప్రాయాలను నిర్మొహమాటంగా వెల్లడిస్తుంటారు. తాజాగా జనసేన పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి, ఎమ్మెల్సీ నాగబాబు పెట్టిన పోస్ట్పై ప్రకాశ్ రాజ్ స్పందించారు. నాయకుడికి అన్నీ తెలుసని ఆయన మాటే శాసనం అని నాగబాబు పోస్ట్ పెట్టారు. నాయకుడి మాటను అనుసరించాలని కోరారు. ఎలాంటి సందేహాలు పెట్టుకోవద్దని విజ్ఞప్తి చేస్తూ పవన్ ఫొటోను పంచుకున్నారు.